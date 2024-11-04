Боррель поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Лидеры Европы поздравили Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии

Tекст: Дарья Григоренко

Боррель подчеркнул, что молдавский народ вновь подтвердил свою приверженность европейскому будущему, несмотря на попытки подорвать демократию, передает РИА «Новости».

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон в публикации в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) сообщил, что демократия восторжествовала, и Париж продолжит поддерживать Кишинев на европейском пути, пишет Газета.Ru.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, также поздравила Санду, отметив редкую силу воли, которую она продемонстрировала на этих выборах. «Поздравляю, дорогая Санду, с сегодняшней победой. Нужна редкая сила воли, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах», – написала глава ЕК. Она выразила готовность работать с Санду для благополучия Молдавии.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой, заверив в поддержке европейского выбора молдавского народа и готовности укреплять партнерство. «Молдаване сделали четкий выбор – они выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности», – добавил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Санду успешно провела страну через трудные времена. Он подчеркнул, что ФРГ поддерживает Молдавию и поздравил с переизбранием.

Как пишет ТАСС, президент Румынии Клаус Йоханнис поздравил Санду с исторической победой, заявив о поддержке румынского народа.

Кроме того, Пекин через представителя МИД Китая Мао Нин выразил уважение к выбору молдавского народа и готовность к развитию двусторонних отношений. «Молдавия – дружественный партнер Китая, мы неизменно уважаем выбор молдавского народа, – сказала она. – Мы искренне надеемся, что Молдова будет процветающей и стабильной».

Напомним, в понедельник Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.