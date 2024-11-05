Газпром установил рекорд поставок газа в октябре

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в холдинге, объем поставок достиг 32,6 млрд кубометров газа, что превысило предыдущий максимум, установленный в 2023 году, когда поставки составили 32,1 млрд кубометров газа, передает ТАСС.

Компания также отметила, что в течение 11 суток в октябре поставки газа из ЕСГ шли на максимальных уровнях для этих дней.

В августе сообщалось, что Газпром достиг нового рекорда по объемам суточных поставок газа на внутренний рынок в летний период.