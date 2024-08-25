Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Газпром обновил исторический максимум летних поставок газа
Газпром достиг нового рекорда по объемам суточных поставок газа на внутренний рынок в летний период, сообщили в холдинге.
Как указали в пресс-службе компании, 23 августа было поставлено 701,8 млн кубических метров газа из Единой системы газоснабжения России. Отмечается, что этот показатель превысил все предыдущие рекорды летних поставок и стал новым историческим максимумом, передает ТАСС.
Накануне Газпром установил исторический рекорд поставок газа российским потребителям для августа.