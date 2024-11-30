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ХДС использовала в предвыборном ролике кадры из Дании
ХДС выпустила ролик с датскими пейзажами вместо немецких ландшафтов
Германская оппозиционная партия Христианско-демократический союз выпустила предвыборный ролик, в котором вместо немецких пейзажей использованы кадры из Дании, что вызвало недоумение избирателей, учитывая ее девиз «Германия снова движется вперед».
Германская партия Христианско-демократический союз (ХДС) выпустила предвыборный ролик, в котором использованы кадры из Дании вместо Германии, передает Bild.
В ролике, который сопровождается девизом «Германия снова движется вперед», показаны природные ландшафты с деревянным мостиком и живописным фьордом. Женский голос за кадром заявляет: «Наша цель – такая Германия, на которую мир снова будет смотреть с восхищением, а не с удивлением».
Издание отмечает, что видео с этими пейзажами было взято с сайта датской компании, рекламирующей недвижимость для отдыха, отмечает ТАСС. Лица на видео, включая белокурого мальчика и женщину с татуировкой, не являются жителями Германии. Один из мальчиков, показанный с ноутбуком, – американец, который уже снимался в различных рекламных роликах.
На видео также представлены кандидат на пост канцлера от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц и генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман.
В партии ХДС признали, что это была ошибка офиса, и в ролике не было указано, где были сняты использованные кадры.
Ранее ХДС уже допускала ошибки в рекламных материалах, включая путаницу с президентским дворцом в Тбилиси и зданием Рейхстага в Берлине.
На фоне острейшего политического кризиса в Германии, Бундестаг 16 декабря обсудит вопрос о вотуме доверия правительству канцлера Олафа Шольца. В случае недоверия, досрочные выборы могут состояться 23 февраля 2025 года. Рейтинг ХДС/ХСС колеблется на уровне 30-32%.
Напомним, ранее американская Республиканская партия в своем предвыборном ролике про США применила стоковые кадры из России.