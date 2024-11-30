Жеребьевка определила пары полуфиналистов Кубка России

Стало известно о полуфинальных парах Кубка России: «Зенит» сыграет с «Ростовом», ЦСКА – с «Динамо»

Tекст: Мария Иванова

В ходе жеребьевки полуфиналов Кубка России, как сообщает «Советский спорт», были определены пары команд, которые продолжат борьбу за титул. Полуфинальные матчи сведут санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов», а также ЦСКА и столичное «Динамо».

Первые полуфинальные игры пройдут с 11 по 13 марта следующего года, а ответные матчи состоятся с 15 по 17 апреля.

Действующий обладатель Кубка России – «Зенит», который одержал победу в прошлом Суперфинале над «Балтикой» со счетом 2:1. В финальном матче, прошедшем на стадионе «Лужники» в Москве, «Зенит» под руководством Сергея Семака сумел переиграть команду Сергея Игнашевича.

«Локомотив» при этом остается самым титулованным клубом в истории турнира, имея в своем активе девять побед. Этот клуб не принимает участие в текущем розыгрыше полуфинала Купка России, однако его достижения еще не были превзойдены.

Напомним, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о коррупции в футбольном судействе и долге клуба «Крылья Советов» в 36 млн рублей тем, кто участвует в преступной деятельности. Российская премьер-лига (РПЛ) назначила внеочередное общее собрание своих членов на 28 ноября.