Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.2 комментария
Станция Лихтенберг в Берлине оцеплена из-за подозрительного предмета
Focus: Станция Лихтенберг в Берлине оцеплена из-за подозрительного предмета
На железнодорожной станции Лихтенберг в Берлине приостановили движение поездов из-за обнаружения подозрительного предмета, на месте работают саперы, пишет издание Focus.
По данным Focus, полиция задержала подозреваемого, у которого был обнаружен подозрительный предмет с торчащими проводами, передает РИА «Новости».
Сотрудники правоохранительных органов опасаются, что это может быть взрывное устройство. На место происшествия немедленно прибыли саперы для проведения проверки.
В данный момент поезда проезжают станцию Лихтенберг без остановки, а движение поездов дальнего следования полностью приостановлено.
В начале октября на ярославской железнодорожной станции в грузовом составе с нефтепродуктами обнаружили подозрительный предмет, внешне схожий со взрывным устройством. В том же месяце в центре столицы под припаркованной автомашиной обнаружили подозрительный предмет.