  • Новость часаЦБ анонсировал новые меры для борьбы с ипотечными схемами «с субсидией от застройщика»
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    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

    6 комментариев
    29 ноября 2024, 16:46 • Новости дня

    ЦБ анонсировал новые меры для борьбы с ипотечными схемами «с субсидией от застройщика»

    ЦБ анонсировал новые меры для борьбы с ипотечными схемами «с субсидией от застройщика»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России (ЦБ) планирует ввести новые регуляторные меры для ужесточения требований к формированию резервов банков, связанных с высокорисковыми ипотечными схемами, чтобы минимизировать их распространение, сообщил зампред ЦБ Филипп Габуния.

    Габуния отметил, что подробности о том, как будут работать эти меры, регулятор объявит позднее, передает РИА «Новости».  Согласно данным ЦБ, банки и застройщики продвигают свои совместные маркетинговые программы на первичном рынке, по ним в III квартале выдавалась почти каждая вторая рыночная ипотека. При этом схемы продажи квартир «с субсидией от застройщика», как правило, основаны на том, что в обмен на льготы заемщик приобретает жилье по повышенной стоимости.

    В конце сентября ЦБ опубликовал стандарт защиты ипотечных заемщиков, который станет обязательным с 1 января 2025 года. Этот документ направлен на минимизацию высокорисковых схем ипотечного кредитования и улучшение информированности заемщиков о кредитных условиях и рисках.

    Стандарт также преследует цель предотвратить случаи, когда банки направляют средства, выданные по ипотечному кредиту, на аккредитив вместо счета эскроу, где они могут находиться длительное время без использования по назначению. Это должно повысить прозрачность и защиту потребителей на рынке ипотечного кредитования.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность возрождением сомнительных схем на ипотечном рынке после завершения программы льготной ипотеки.

    28 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможных ударах по военным или политическим центрам в Киеве использовал советский анекдот о непредсказуемости событий.

    «В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды: «Сегодня в течение дня все возможно», – сказал он журналистам в Астане, передает РИА «Новости».

    Этот ответ прозвучал в контексте обсуждения, какие именно центры в Киеве могут быть целью – военные или политические, а также каким оружием они могут быть поражены.

    Ранее Путин заявил, что украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник». До этого он сообщил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности. Российский лидер также сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

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    28 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    90 ракет и 100 дронов поразили 17 ключевых объектов ОПК Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России атаковали ключевые объекты военной промышленности Украины, используя 90 ракет и 100 дронов «Герань-2», поразив 17 целей, сообщило Минобороны.

    Российские войска в ходе ночного комбинированного массированного удара применили 90 ракет и 100 беспилотников «Герань-2», сообщается в Telegram-канале Минобороны. В результате были поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины.

    Это стало частью масштабной операции последних дней, в рамках которой было использовано 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», отметили в ведомстве.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России.

    В понедельник Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по военным аэродромам ВСУ и объектам украинской энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Также ранее сообщалось, что ВС России поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

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    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    28 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта

    Американист Дробницкий: Люди в будущей администрации Трампа не разбираются во внешней политике

    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Роман Крецул

    Выбранный Дональдом Трампом спецпредставителем по Украине генерал Кит Келлог не имеет опыта во внешней политике и не обладает концептуальным видением, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Особенно важно, по его мнению, то, что люди из команды Трампа не признают базовой причины конфликта, как и того факта, что фактически он идет между Западом и Россией.

    «Со всеми людьми, которые приходят вместе с Трампом, есть одна проблема. Дело в том, что у американских консерваторов, тем более у тех, кто придерживался достаточно жестких позиций, которые потом преобразовались в трампизм, нет практически никакого опыта во внешней политике. Нет ни знаний, ни концептуального взгляда. Этим всем долгое время занималась Демократическая партия», – рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что выбранный на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог – прагматичный человек Трампа. Но его проблема, как и всех людей в администрации избранного президента, которые будут заниматься внешней политикой, «в том, что они в ней ничего не понимают». «Консерваторов вообще отодвинули от внешней политики за последние тридцать лет», – рассуждает аналитик.

    «С одной стороны, Келлог будет делать то, что Трамп ему скажет. С другой – у него нет понимания, видения того, что происходит. Людям предстоит сделать еще много интересных открытий. В частности, придется столкнуться с тем, что конфликт на самом деле идет между Западом и Россией, а не между Украиной и Россией. Этого признания до сих пор сделано не было. От того, сможет ли Келлог и сам Трамп сделать этот ход, будет зависеть, как пойдет переговорный процесс», – полагает эксперт.

    По мнению Дробницкого, необходимо признание базовой причины конфликта, а она состоит в том, что Украину хотели сделать частью Запада, нацеленной против России. Это облегчит переговоры, полагает он.

    Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтвердил назначение генерала Кита Келлога специальным представителем по конфликту на Украине, подчеркнув его военную и деловую карьеру. Между тем телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа Майк Уолтц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине, в том числе инициативу Кита Келлога. Одно из ключевых предложений касается прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа.

    Кит Келлог предложил Трампу план урегулирования конфликта еще в июне. Как сообщало агентство Reuters, инициатива подразумевала прекращение огня по линии боевого соприкосновения и незамедлительное начало переговоров. По мнению Келлога, одновременно России и Украине необходимо выдвинуть условия. Если Украина откажется от переговоров, США должны прекратить помощь, а если откажется Россия, то, напротив, усилить поддержку Киева.

    Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему назначение Келлога делает «план Трампа по Украине» более понятным.

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    29 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог Гвритишвили: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в Грузии поддерживают в основном те люди, которые финансово тесно связаны с западными государствами. Большинство населения доверяет правительству республики и верит, что у него есть хорошо выверенный план действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Гвритишвили. Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг.

    «Евросоюз еще летом приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро. В Брюсселе это решение объясняли якобы неправильными законодательными инициативами со стороны Тбилиси. В реальности же ЕС попросту хотел скорректировать итоги предстоящих выборов в республике в собственную пользу. Однако эти планы потерпели фиаско», – напомнил политолог Игорь Гвритишвили.

    Он отметил, что вопрос присоединения Грузии к Евросоюзу, а также финансовая поддержка республики на протяжении многих лет использовались Западом как рычаг давления на Тбилиси. Сейчас же правительство, заморозив переговоры с ЕС о членстве и отказавшись от грантов, «профессионально и смело» лишило европейских чиновников этих инструментов.

    «На улицы Тбилиси вышли преимущественно студенты и представители неправительственных организаций (НПО)», – указал эксперт. Первые, по его словам, протестовали, потому что отказ от грантов влияет на их преподавателей. «Многие профессора живут не столько на зарплату, сколько на субсидии, которые они получают из Брюсселя и Вашингтона. Это их источник дохода», – пояснил Гвритишвили.

    «НПО, за которыми стоят оппозиционные партии, также живут за счет грантов. Поэтому, кстати, они выступали против принятия закона об иностранном влиянии. Они же были зачинщиками нынешних выступлений», – добавил политолог. Он признает, что оппозиции удалось довольно быстро «мобилизовать» протестующих, однако, как уточнил спикер, у них нет массовой поддержки.

    Вместе с тем, как полагает Гвритишвили, Запад продолжит оказывать давление на Тбилиси. «У Запада остался последний рычаг давления на Грузию. У США и Европы в запасе есть экономические санкции. В этом случае рестрикции затронут банковский сектор республики. А это может привести к заморозке больших инвестиционных проектов, запланированных правительством», – рассуждает политолог.

    Кроме того, европейские и американские политики могут сократить до минимума визиты в республику и любые переговоры по политическим вопросам, считает аналитик. «Также возможны санкции против юридических и физических лиц. То есть США и ЕС попытаются использовать те же меры, которые они применяли против России», – пояснил эксперт.

    Он не исключает, что если санкции будут крайне болезненными, то грузинское правительство уступит в некоторых вопросах. Однако такое развитие событий маловероятно. «Дело в том, что «Грузинская мечта», как мне кажется, подготовилась к различным сценариям. Более того, заявление о приостановке переговоров о вступлении в ЕС было сделано не с бухты-барахты, ему предшествовала основательная подготовка», – говорит Гвритишвили.

    Политолог Федор Лукьянов в свою очередь счел примечательным, «как небольшая и не особенно центральная в общем потоке происходящего страна становится точкой схождения важных импульсов». «Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, все и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом», – пишет он.

    «Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет, учет геополитических реалий, уклонение от обязательного присоединения к противостоящим блокам, чреватого риском быть затянутой в воронку. России сейчас это объективно выгодно, главное слишком явно это не демонстрировать. А Европейский союз должен продавить собственное право мобилизовать заинтересованные в сотрудничестве страны на свои войны: хотите в наш клуб – ведите себя, как тут принято», – пояснил он.

    Отказ Тбилиси от переговоров о вступлении до 2028 года политолог назвал «аннулированием этого аргумента». «ЕС же нужно доказать, что правительство – узурпаторы, люди хотят в прекрасный сад. Исход будет показательным», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг. По данным МВД страны, в результате уличных столкновений пострадали 32 сотрудника силовых структур. У некоторых из них зафиксированы серьезные травмы головы, глаз и тела. При этом 43 демонстранта задержано.

    Причиной общественного недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» заморозить возможность начала переговоров с ЕС о членстве до 2028 года. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, данный шаг призван «оздоровить» отношения двух сторон, поскольку в последнее время Брюссель начал «шантажировать» Тбилиси.

    Также он подчеркнул, что Грузия откажется от участия в бюджетных программах, инициируемых Евросоюзом. Кобахидзе заявил, что рассматривать интеграцию в союз в качестве «милостыни» категорически неверно. При этом правительство страны не отказывается от наращивания связей с ЕС.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – рассказал Мамука Мдинарадзе, председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты». Таким образом, он усомнился в том, что решение Тбилиси действительно можно трактовать как отказ от ЕС.

    Несмотря на разъяснения властей, в стране все же состоялись протестные мероприятия. Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Для их разгона был привлечен спецназ. В отношении участников митинга был применен слезоточивый газ.

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    29 ноября 2024, 04:16 • Новости дня
    В России анонсировали работающий со «скоростью света» компьютер

    Ученые создадут прототип вычислительной системы для обработки данных со скоростью света

    Tекст: Максим Попов

    Российские ученые планируют в ближайшие два года создать прототип гибридной электронно-фотонной вычислительной системы, которая будет обрабатывать данные со скоростью более 10 в 19-й степени операций в секунду, сообщил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) Александр Сергеев.

    По словам Сергеева, в проекте участвуют ведущие центры, включая Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и Самарский государственный университет, передает ТАСС.

    Ученый отметил: «Фактически, это будет компьютер, сопроцессоры которого проводят вычисления со скоростью света».

    Подобные системы обещают быть в 100-1000 раз быстрее современных решений и достигнут эксаопсного уровня к 2030 году. Это станет возможным за счет использования специальных фотонных вычислительных систем, что обеспечит значительное ускорение и улучшение энергоэффективности по сравнению с традиционными процессорами и графическими ускорителями, сказал он.

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    29 ноября 2024, 04:00 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области

    ВСУ атакуют позиции Минобороны в Новоивановке на танках Abrams и Leopard

    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области
    @ Imago/ Dwi Anoraganingrum/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard, сообщил замначальника добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По его словам, российские войска взяли под контроль 70-75% Новоивановки в Курской области. Однако ВСУ продолжают контратаковать с использованием тяжелых западных танков Abrams и Leopard, совершая по три-четыре атаки в день, передает РИА «Новости».

    "Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские - это Bradley, М113, Abrams - и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так", - сказал собеседник агентства.

    Офицер отметил, что взятие Новоивановки позволит российским войскам полностью контролировать стратегически важную трассу «Коренево-Суджа», по которой происходит снабжение украинских войск в районе Суджи и в условиях, когда транспортировка по полям становится невозможной.

    Напомним, 20 ноября Минобороны сообщило, что в районе Новоивановки идут ожесточенные сражения. При этом всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

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    28 ноября 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин заявил, что Трампу может грозить опасность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность за безопасность избранного президента США Дональда Трампа.

    Путин считает, что Трампу может угрожать опасность, передает ТАСС. Он заявил, что против Трампа применялись «абсолютно нецивилизованные средства борьбы». «В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы – вплоть до попытки убийства, причем неоднократной», – сказал президент России.

    Российский лидер считает, что, на его взгляд, даже сейчас Трамп не находится в безопасности. Путин также напомнил, что в истории Соединенных Штатов «были разные случаи».

    Ранее Путин отметил мужество Дональда Трампа в экстремальных условиях и выразил готовность работать с ним после избрания на пост президента США.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, произошло первое покушение на Дональда Трампа во время предвыборного митинга. Второе покушение во время предвыборной кампании Трампа было совершено у гольф-клуба во Флориде.

    Накануне сообщалось, что в США арестовали жителя Аризоны Мануэля Тамайо-Торреса за публикацию видеороликов с угрозами в адрес Дональда Трампа и его семьи, а также за заявления о том, что Трамп «похитил его детей».

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    28 ноября 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин: Россия не допустит передачу ядерного оружия Киеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «Как вы думаете, на уровне здравого смысла? Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения – все. Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что США не намерены передавать ядерное оружие Украине, несмотря на слухи о возможной поставке. Белый дом подтвердил это в ответ на запрос Newsweek.

    Во вторник зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал передачу ядерного оружия Киеву абсурдной идеей, указывающей на паранойю у ее сторонников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея передачи Киеву ядерного оружия является безответственной и исходит от людей, которые не чувствуют ответственности и выступают с анонимными заявлениями.

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    29 ноября 2024, 04:52 • Новости дня
    Десантники ВСУ сдались в плен российским войскам в Харьковской области

    Четверо украинских десантников 77-й бригады покинули ДОТ и сдались в плен под Копанками

    Tекст: Максим Попов

    Четверо украинских десантников из 77-й аэромобильной бригады сложили оружие и сдались российским военным в районе населенного пункта Копанки на харьковском направлении, говорится в сообщении Минобороны.

    «Минувшей ночью группа из четырех украинских десантников 77-й аэромобильной бригады ВСУ, удерживавшая ДОТ на харьковском направлении в районе населенного пункта Копанки, сложила оружие и сдалась в плен штурмовикам из 1-й Танковой армии группировки войск »Запад« ВС РФ», – приводит «РИА Новости» цитату из сообщения военного ведомства.

    До этого сообщалось, что более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard.

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    29 ноября 2024, 02:14 • Новости дня
    Подпольщик сообщил о прилете с детонацией в Одесской области

    В Черноморске Одесской области зафиксировали прилет с последующей детонацией

    Tекст: Максим Попов

    В городе Ильичевске, переименованном в Черноморск, зафиксирован прилет, вслед за которым последовала детонация, сопровождавшаяся множеством глухих взрывов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в городе Черноморск Одесской области был зафиксирован прилет, после которого последовала детонация. Лебедев отметил: «Одесса: в Ильичевск таки прилетело... Уже с полчаса детонирует. Других подробностей пока нет», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    Лебедев добавил, что, по информации его коллег, в городе было слышно много глухих взрывов.

    Накануне сообщалось, что в результате удара ракетным комплексом «Искандер» по Одессе были уничтожены 72 бойца, среди которых девять французских специалистов.

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    29 ноября 2024, 02:32 • Новости дня
    ПВО сбили и подавили 30 дронов при атаке в Ростовской области

    Губернатор сообщил о массированной атаке дронов в Ростовской области

    ПВО сбили и подавили 30 дронов при атаке в Ростовской области
    @ Patrick Pleul/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Ростовской области отражена массированная атака, в ходе которой силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС. Как отметил врио губернатора Юрий Слюсарь, на данный момент на северо-западе области уничтожено и подавлено 30 украинских дронов.

    Ситуация находится находится под контролем, подчеркнул Слюсарь.

    Позднее стало известно, что атака украинских дронов в Ростовской области обошлась без жертв. «Так, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. Там постоянно никто не проживал, поэтому люди не пострадали. В слободу Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме. Тут тоже обошлось без погибших и пострадавших», – отметил губернатор в своем Telegram.

    До этого сообщалось, что расчеты ПВО уничтожили два дрона в Воронежской области.

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    28 ноября 2024, 23:13 • Новости дня
    Депутат Рады сообщила о нехватке бойцов в бригадах ВСУ на передовой

    Бригады ВСУ на линии соприкосновения укомплектованы лишь на 40-60%

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные, находящиеся на фронте, испытывают усталость из-за недостатка личного состава в бригадах, которые укомплектованы всего на 40-60%, сообщила депутат Верховной рады Галина Янченко.

    По словам Янченко, бригады ВСУ на линии боевого соприкосновения укомплектованы на 40-60%, передает РИА «Новости». По ее словам, военнослужащие жалуются на усталость и просят доукомплектовать их подразделения.

    «Я непосредственно общаюсь с нашими парнями и девушками там, на передовой. Все они говорят, для них для всех вопрос номер один – это доукомплектование их бригад. Последний раз, когда я была на передовой, комплектование бригад в среднем составляло от 40% до 60%. Соответственно люди устают, людям сложно, поэтому они просят сделать что-то, чтобы их бригады были укомплектованы», – сказала Янченко.

    Напомним, по данным зарубежных СМИ, украинская армия столкнулась с серьезными проблемами в мобилизации. Несмотря на усилия властей, в настоящее время под ружье поставлены лишь две трети от запланированного количества новобранцев. В Киеве опасаются, что к весне ситуация может стать критической.

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    28 ноября 2024, 17:22 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии предварительных условий для переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что предварительных условий для начала переговоров по Украине нет, однако существуют условия для достижения мира, которые он озвучил после испытания комплекса «Орешник».

    На встрече с журналистами Путин отметил, что не формулировал каких-либо предварительных условий, уточнив, что речь идет только об условиях мира для урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

    «Я предварительных условий не формулировал, я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие-то. Я просто говорил о наших условиях мира», – сказал Путин. Эти слова прозвучали во время его комментария по поводу условий переговоров после испытания системы «Орешник».

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский. Издание Washington Post писало, что американские и европейские чиновники обсуждают возможность скорых мирных переговоров между Украиной и Россией. По данным опроса аналитического центра «Социальный мониторинг», 64% украинцев выступают за переговоры с Россией для прекращения боевых действий.

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    29 ноября 2024, 05:05 • Новости дня
    Школьников Бурятии перевели на дистант из-за аномально теплой погоды

    Школы Бурятии перешли на дистанционный формат обучения из-за аномальной погоды

    Tекст: Максим Попов

    В Бурятии более 80 тыс. школьников переведены на дистанционное обучение из-за сильного снегопада, перешедшего в дождь, что привело к образованию льда на дорогах.

    Как передает пресс-служба правительства Бурятии, более 80 тыс. школьников из Мухоршибирского, Тарбагатайского, Иволгинского, Прибайкальского районов и города Улан-Удэ переведены на дистанционное обучение из-за сильного снегопада, который перешел в дождь.

    Жителей столицы Улан-Удэ и районов призвали не пользоваться личным транспортом из-за намерзания льда на дорогах. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме, а на федеральных и региональных трассах дежурят экипажи ГИБДД.

    По данным Гидрометцентра, за 12 часов в регионе выпало 13 миллиметров осадков при месячной норме в 8-15 миллиметров. В пятницу в Бурятии по-прежнему ожидается плюсовая температуры.

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    29 ноября 2024, 00:56 • Новости дня
    На складе с красками в Уфе ликвидировали крупный пожар

    МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе лакокрасочной продукции в Башкортостане

    Tекст: Максим Попов

    В Уфе на складе лакокрасочной продукции пожарные успешно ликвидировали открытое горение на площади две тыс. кв. метров.

    Как сообщило МЧС России, пожарные справились с открытым горением в складском помещении в Уфе, где находилась лакокрасочная продукция. Возгорание произошло на складе площадью две тыс. кв. метров.

    Отмечается, что на данный момент огонь не угрожает другим постройкам и полностью локализован.

    Ранее сообщалось, что в подмосковном Польске загорелось производственное здание на площади 1,3 тыс. кв. метров.

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