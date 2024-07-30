Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».5 комментариев
Набиуллина предупредила о возвращении «серых» схем на ипотечном рынке
Глава ЦБ Набиуллина предупредила о возвращении «серых» схем на ипотечном рынке
Глава Банка России России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность возрождением сомнительных схем на ипотечном рынке после завершения программы льготной ипотеки.
По ее словам, банки предлагают клиентам различные «завлекаловки» в виде рассрочек, кэшбэка и заниженных ставок, скрывая при этом дополнительные риски и повышая конечную стоимость кредита, передает ТАСС.
«ЦБ будет активно бороться с недобросовестными практиками на ипотечном рынке», – подчеркнула Набиуллина.
Также она отметила, что многие банки предлагают клиентам различные схемы, которые на первый взгляд выглядят привлекательно, что на самом деле могут привести к серьезным финансовым проблемам для заемщиков.
Кроме того, Набиуллина выразила уверенность в том, что ставки по ипотеке в России начнут снижаться по мере замедления инфляции и последовательного снижения ключевой ставки.
В заключение глава ЦБ призвала граждан быть бдительными при выборе ипотечного кредита и тщательно изучать все условия договора.
Ранее Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» по подозрительным кредитам.