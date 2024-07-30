Глава ЦБ Набиуллина предупредила о возвращении «серых» схем на ипотечном рынке

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, банки предлагают клиентам различные «завлекаловки» в виде рассрочек, кэшбэка и заниженных ставок, скрывая при этом дополнительные риски и повышая конечную стоимость кредита, передает ТАСС.

«ЦБ будет активно бороться с недобросовестными практиками на ипотечном рынке», – подчеркнула Набиуллина.

Также она отметила, что многие банки предлагают клиентам различные схемы, которые на первый взгляд выглядят привлекательно, что на самом деле могут привести к серьезным финансовым проблемам для заемщиков.

Кроме того, Набиуллина выразила уверенность в том, что ставки по ипотеке в России начнут снижаться по мере замедления инфляции и последовательного снижения ключевой ставки.

В заключение глава ЦБ призвала граждан быть бдительными при выборе ипотечного кредита и тщательно изучать все условия договора.

Ранее Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» по подозрительным кредитам.

