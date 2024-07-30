Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».3 комментария
Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» по подозрительным кредитам
Проект закона, подготовленный Центробанком, предлагает введение «периода охлаждения» по подозрительным кредитам, он направлен на борьбу с мошенниками, заявила руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Кредитное мошенничество заключает в себе две проблемы – социальную инженерию и оформление микрозаймов без ведома человека, сказала Набиуллина, передает ТАСС.
В случае с первой проблемой мошенники заставляют человека взять кредит и передавать им деньги. Во втором случае мошенники оформляют документы вообще без ведома жертвы.
Внедрение «периода охлаждения» в пару дней позволит людям разобраться в ситуации, поскольку часто банки выдают кредит «практически мгновенно».
По ее словам, подобную «заморозку» необходимо вводить для кредитов от 200 тыс. рублей.