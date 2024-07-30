Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» по подозрительным кредитам

Tекст: Алексей Дегтярев

Кредитное мошенничество заключает в себе две проблемы – социальную инженерию и оформление микрозаймов без ведома человека, сказала Набиуллина, передает ТАСС.

В случае с первой проблемой мошенники заставляют человека взять кредит и передавать им деньги. Во втором случае мошенники оформляют документы вообще без ведома жертвы.

Внедрение «периода охлаждения» в пару дней позволит людям разобраться в ситуации, поскольку часто банки выдают кредит «практически мгновенно».

По ее словам, подобную «заморозку» необходимо вводить для кредитов от 200 тыс. рублей.