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    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

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    17 комментариев
    28 ноября 2024, 17:36 • Новости дня

    Путин заявил, что информация об испытаниях нового оружия появится в свое время

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос журналистов об испытаниях новых видов вооружений РФ отметил, что информация об этом станет доступна в свое время.

    Он подчеркнул, что спешка в этом вопросе неуместна. В своем ответе он привел пример с испытанием ракеты «Орешник», о котором было объявлено только после получения результатов, сообщает РИА «Новости».

    «Так вам все и скажи. Мы же и про «Орешник» сказали только после его испытания, мы же дотерпели до того момента, когда мы провели это испытание, и по сути – увидели результат. После этого сказали. Ну, куда? Это тот случай, когда суета неуместна», – сказал Путин, отвечая на вопрос об испытании новых видов вооружений РФ.

    Ранее Путин заявил, что в ближайшем будущем в стране могут появиться новые ракетные комплексы. Он также сообщил, что российские ракеты, такие как «Искандер» и Х-101, превосходят западные аналоги по дальности и мощности, а производство ракет в РФ в десять раз превышает объемы стран НАТО.

    27 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Путин назвал срок первого космического старта с «Байтерека»

    Путин: Москва рассчитывает, что первый космический пуск с «Байтерека» состоится в 2025 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия рассчитывает на проведение первого космического пуска с комплекса «Байтерек» в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «Важно, что нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Продолжается эксплуатация космодрома Байконур. Реализуется проект «Байтерек», предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запуска перспективного российского ракетоносителя «Союз-5». Рассчитываем, что первый пуск с «Байтерека» состоится, как и запланировано, уже в будущем [2025] году», – приводит его слова РИА «Новости».

    Космический ракетный комплекс «Байтерек» – совместный проект России и Казахстана создания новой стартовой площадки на Байконуре. Проектная мощность составит шесть-восемь пусков ежегодно.

    Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами. Напомним, Путин находится с государственным визитом в Казахстане, который проходит с 27 по 28 ноября.

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    28 ноября 2024, 13:23 • Новости дня
    Путин: Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для «Орешника»
    Путин: Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для «Орешника»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник», сообщил президент России Владимир Путин.

    Новейшая российская система с баллистической ракетой «Орешник» может взять на прицел центры принятия решений в Киеве, сказал Путин, передает ТАСС.

    «В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», – цитирует его РИА «Новости».

    Президент России указал, что украинская сторона не раз пыталась бить по объектам государственной важности в Москве и в Петербурге.

    «И эти попытки продолжаются», – добавил политик.

    Также Путин в четверг подчеркнул, что к этому моменту ни одна из стран не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

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    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    28 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине

    Путин заявил о важности мотивации для победы в украинском конфликте

    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном конфликте ключевым фактором является мотивация и внутренняя готовность солдат, а не только наличие современного оружия и боекомплекта, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что судьба любого военного конфликта, включая специальную военную операцию на Украине, в конечном итоге решается на поле боя, передает РИА «Новости». Даже самое современное оружие не может обеспечить победу без внутренней готовности человека к борьбе, подчеркнул он.

    «Самое главное заключается в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя – в конечном итоге все зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное – мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется – и к самопожертвованию во имя Отечества», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются. Издание The Washington Post писало, что Россия сможет добиться успехов на Украине в 2025 году из-за ослабления ВСУ.

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    28 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Находящиеся в эпицентре взрыва ракеты «Орешник» объекты превращаются в пыль, заявил президент России Владимир Путин на заседании ОДКБ.

    «Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    До этого глава Российского государства сообщил, что сейчас ни одно государство не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

    Он также отметил, что Генштаб ВС России и Минобороны ищут на Украине цели, которые можно было бы поразить «Орешником».

    Кроме того, российский президент сообщил, что в стране началось серийное производство этих систем.

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    28 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Уолц анализирует варианты прекращение огня на Украине

    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
    @ Allison Robbert/ Consolidated News Photos/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц изучает варианты прекращения огня на Украине, рассматривая предложения Кита Келлога и других экспертов, сообщила CNN.

    По информации телеканала, будущий советник Трампа Уолц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине. Одно из ключевых предложений касается введения прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа, передает РИА «Новости».

    «Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры», – говорится в сообщении.

    Телеканал подчеркнул, что пока рано говорить об окончательной стратегии по Украине, но отметил, что Уолц уделяет внимание предложениям Кита Келлога, которого Трамп рассматривает в качестве своего спецпредставителя по украинскому урегулированию.

    Ранее, в июне, Кит Келлог совместно с другим советником Трампа, Фредом Фляйцем, представили план, предусматривающий прекращение огня на основе текущих линий фронта. Это предложение также находится на рассмотрении у Майка Уолца как часть более широкого плана, отметили журналисты.

    Ранее сообщалось, что Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине. По словам конгрессмена Майкла Макколи, несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно разрешения конфликта.

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    28 ноября 2024, 16:41 • Новости дня
    Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
    Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

    «Кинетический удар – мощный удар, как метеорит падает. Мы же знаем в истории, как и какие метеориты где падали и какие были последствия. Этого оказалось достаточно, чтобы целые озера образовывались, правда? Тунгусский метеорит к чему привел? Известно ведь», – заявил Путин, сообщает официальный сайт президента.

    «Поражение очень серьезное: все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы, и поражаются объекты, находящиеся на глубине трех-четырех, может, даже больше этажей вниз. Причем это не просто этажи, а это укрепленные сооружения. Сила удара колоссальная», – добавил президент.

    Глава государства рассказал, что одновременное применение нескольких ракет «Орешник» по силе сопоставимо с ядерным ударом. «Если применять несколько таких систем в одном ударе сразу – два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного удара. Но ядерным оно не является, поскольку является: а) высокоточным и б) не оснащено ядерным взрывным устройством, не заражает окружающую среду. Но по силе будет сопоставимо», – заявил он.

    Путин также вновь подтвердил, что Россия может использовать «Орешник» для ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    «Будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении. В том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование «Орешника» по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений в Киеве в том числе… Имея в виду, что киевские власти сегодня продолжают попытки нанесения удара по нашим жизненно важным объектам, в том числе в Петербурге и Москве», – добавил Путин.

    Он также отметил, что испытательный аспект применения «Орешника» нацелен на совершенствование этого оружия, в частности для решения задачи – «поиграть между дальностью и боевой частью».

    При этом президент подчеркнул, что при ударе «Орешником» были использованы «соответствующие элементы, которые являются поражающими». «Это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до четырех тыс. градусов», – пояснил глава государства.

    «Что касается было там взрывчатое вещество или нет, повторяю еще раз: мы для этого испытываем, чтобы понять, что нужно сделать дополнительно», – пояснил президент. При этом он подчеркнул, что «Орешник» «работает так, как и было запланировано его создателями».

    Ранее глава Российского государства заявил, что в России стартовало серийное производство «Орешника». Путин пояснил, что эта баллистическая ракета может расщеплять объекты в зоне взрыва на элементарные частицы.

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    28 ноября 2024, 01:42 • Новости дня
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России

    ЦРУ оценило риск ядерной эскалации при ударах вглубь России

    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории Росси дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации, сообщило Reuters.

    Как отметили источники агентства, риск ядерной эскалации остается низким, даже несмотря на изменение позиции администрации президента Байдена по использованию дальнобойного оружия вглубь России, передает ТАСС.

    Отмечается, что в течение последних семи месяцев американская разведка предоставляла оценки, согласно которым вероятность ядерной эскалации в результате разрешения на применение дальнобойных вооружений со стороны Вашингтона маловероятна. Источник в Конгрессе США заявил: «Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию».

    При этом испытания Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не повлияли на оценки американской разведки относительно риска ядерной эскалации, говорится в публикации.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

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    28 ноября 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин назвал узурпаторами киевские власти
    Путин назвал узурпаторами киевские власти
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Киевские главари полностью нелигитимны, являются узурпаторами и не имеют права отдавать приказы армии, заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    «Киевские главари полностью нелегитимны, они являются узурпаторами, не имеют права отдавать приказы армии», – цитирует ТАСС Путина.

    «За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность?», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Российский президент отметил, что те, кто исполняет приказы Киева, тоже становятся соучастниками преступлений.

    Кроме того, Путин отметил, что российские бойцы сражаются за будущее своей страны и своих детей. Он подчеркнул, что мужество и стойкость российских военных не оставляют сомнений в их решимости защищать родину от внешних угроз.

    «Самое главное заключается все-таки в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, любой военной кампании, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя. В конечном итоге все зависит от солдата», – сказал Путин.

    Президент выразил уверенность в том, что никакие поставки западного оружия Киеву не смогут изменить обстановку на поле боя.

    Ранее Путин заявил, что Россия может атаковать центры принятия решений на Украине, если Киев продолжит свои действия в приграничных районах.

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    28 ноября 2024, 13:31 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российских ракет над западными

    Путин сообщил о наличии у России аналогов западных ракет с лучшими характеристиками

    Путин заявил о превосходстве российских ракет над западными
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские ракеты, такие как «Искандер» и Х-101, превосходят западные аналоги по дальности и мощности, а производство ракет в РФ в десять раз превышает объемы стран НАТО, сообщил на саммите ОДКБ президент Владимир Путин.

    По его словам, ракеты, которые поставляются Киеву, имеют более дальнобойные и мощные аналоги в российском арсенале. Президент подчеркнул, что российская ракетная система «Искандер» является аналогом всех трех модификаций американских ракет ATACMS и обладает большей дальностью, сообщает ТАСС.

    Помимо этого, Путин сообщил о наличии российских аналогов британской Storm Shadow, французской SCALP и германской Taurus, которыми является ракета воздушного базирования Х-101. Она имеет сопоставимую мощность боевой части, но превосходит европейские системы по дальности. Таким образом, российские ракеты показывают свои конкурентные преимущества перед западными аналогами.

    В то же время Путин заявил, что Россия производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые. Более того, со следующего года производство увеличится еще на 25–30%.

    Напомним,  новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна доставлять ядерные заряды с мощностью, эквивалентной 45 атомным бомбам, примененным в Хиросиме, и развивать скорость до 10 махов.

    Западные аналитики признали ее самым дальнобойным оружием, когда-либо использованным в конфликтах на Европейском континенте.

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    27 ноября 2024, 19:30 • Новости дня
    Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
    Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами.

    Документ был подписан после двусторонних переговоров, в ходе которых обсуждались ключевые вопросы политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о росте объема сотрудничества с Казахстаном до 30 млрд долларов, готовности двух стран решать общие вопросы, а также о динамичном развитии отношений Москвы и Астаны.

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    28 ноября 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин: Удары западным оружием означают вовлечение НАТО в конфликт

    Путин предупредил о последствиях ударов западным дальнобойным оружием для НАТО

    Путин: Удары западным оружием означают вовлечение НАТО в конфликт
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что применение западного дальнобойного оружия будет рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в конфликт.

    Президент подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях использования западного оружия, но, несмотря на это, удары по российской территории все же были нанесены. Это, по мнению Путина, представляет собой опасную эскалацию конфликта, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул важность осознания НАТО ответственности за такие действия и предостерег о возможных последствиях дальнейшего обострения ситуации.

    Он также заявил о намерении информировать своих коллег по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

    В своем выступлении Путин подчеркнул, что ОДКБ является военно-политической организацией, и некоторые из ее членов просили его предоставить более подробную информацию о ситуации в зоне конфликта на Украине. Президент отметил: «Я всегда это делал на наших встречах. Конечно, понимая всю важность происходящих событий, с удовольствием сделаю это и сегодня».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны Запада восприняли слова Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.

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    27 ноября 2024, 20:35 • Новости дня
    Казахстан получил приглашение стать партнером БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

    Это решение было принято на встрече лидеров БРИКС, когда было учреждено новое понятие – государства-партнеры объединения, сообщил Путин, передает РИА «Новости».

    «Как вы знаете, на встрече лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории – государств-партнеров нашего объединения. Согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан», – сказал российский лидер.

    Ранее Токаев заявил, что БРИКС является одной из ключевых сил мирового прогресса, подчеркнув, что половина внешнеторгового оборота Казахстана приходится на страны этой группы.

    Напомним, Казахстан решил воздержаться от заявки на вступление в БРИКС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва с уважением отнеслась к решению Казахстана не подавать заявку на вступление в объединение.

    Коментарии (3)
    27 ноября 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России и Казахстана решать общие вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на наличие вопросов в двусторонних отношениях, Москва и Астана настроены на их конструктивное решение и продолжение сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

    Путин подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России, передает ТАСС.

    «Казахстан – наш стратегический партнер и действительно надежный союзник», – заявил глава Российского государства. Он отметил, что во время обсуждений в узком составе поднимались проблемы, требующие внимания с российской стороны. «Вы ждете от российских партнеров определенных решений, есть такие же вопросы с нашей стороны», – обратился Путин к казахстанскому коллеге.

    Российский президент подчеркнул, что самым важным аспектом является желание искать и находить решения для всех вопросов. «Я не знаю ни одного вопроса, который бы мы не могли совместно решить», – отметил Путин. Президент России выразил уверенность в том, что при таком настрое страны добьются больших успехов.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского лидера в аэропорту. Путин на переговорах с Токаевым заявил, что отношения между Москвой и Астаной развиваются наилучшим образом.

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    28 ноября 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин: Ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет
    Путин: Ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация с курсом рубля находится под контролем, поводов для паники у граждан нет, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «На мой взгляд, ситуация под контролем, и оснований для паники совершенно точно нет», – цитирует его РИА «Новости».

    Путин пояснил, что колебание курса рубля связано со многими факторами, помимо инфляционных процессов. «Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера», – сказал он.

    Также он отметил, что данные Банка России по инфляции в стране реальны. «Во-первых, все, что называется Центральным банком в области инфляции, это все реально, там нет ничего придуманного. Во-вторых, это легко проверяется – реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно-финансовой сферы. Так что все, что говорит Центральный банк... Сколько у нас, 8,5? Так и есть», – сказал глава государства.

    Накануне курс рубля на Московской бирже резко укрепился после заявления Центрального банка России о приостановке покупок иностранной валюты с 28 ноября до конца года.

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    28 ноября 2024, 14:02 • Новости дня
    Путин об эффекте оружия России для противника: Клиент будет доволен

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин, выступая на Совете коллективной безопасности ОДКБ в Астане, заявил, что в ближайшем будущем в России могут появиться новые ракетные комплексы. «Клиент будет доволен», – сказал он.

    В своей речи глава государства использовал метафору, отметив, что «клиент, безусловно, будет доволен». Эти слова прозвучали на фоне обсуждения возможностей российского вооружения, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия продолжает развивать свои вооруженные силы и оборонные технологии, чтобы поддерживать высокий уровень безопасности. Он отметил, что новые разработки в области ракетных комплексов помогут повысить обороноспособность страны.

    «По нашему меню этого класса продуктов в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты», – добавил президент.

    Ранее Путин на саммите ОДКБ заявил, что украинской стороне и западным странам следует помнить о наличии у российской стороны гиперзвуковых ракет и другого оружия, аналогов которому не существует.

    Он также подтвердил, что Россия обладает несколькими системами гиперзвуковых ударных ракет, схожих с «Орешником».

    Кроме того, Путин сообщил, что российские ракеты, такие как «Искандер» и Х-101, превосходят западные аналоги по дальности и мощности, а производство ракет в РФ в десять раз превышает объемы стран НАТО.

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    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

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    Испанию настиг «эффект «Орешника»

    Страх, вызванный испытаниями российского ракетного комплекса «Орешник», дошел и до самой отдаленной от нас страны Европейского континента. Испанская пресса подсчитывает количество жертв от возможного ядерного удара России и бьет в колокола по поводу отсутствия бомбоубежищ. Почему там решили, что Испания тоже может стать целью для российских ракет? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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