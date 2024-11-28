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Путин заявил, что информация об испытаниях нового оружия появится в свое время
Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос журналистов об испытаниях новых видов вооружений РФ отметил, что информация об этом станет доступна в свое время.
Он подчеркнул, что спешка в этом вопросе неуместна. В своем ответе он привел пример с испытанием ракеты «Орешник», о котором было объявлено только после получения результатов, сообщает РИА «Новости».
«Так вам все и скажи. Мы же и про «Орешник» сказали только после его испытания, мы же дотерпели до того момента, когда мы провели это испытание, и по сути – увидели результат. После этого сказали. Ну, куда? Это тот случай, когда суета неуместна», – сказал Путин, отвечая на вопрос об испытании новых видов вооружений РФ.
Ранее Путин заявил, что в ближайшем будущем в стране могут появиться новые ракетные комплексы. Он также сообщил, что российские ракеты, такие как «Искандер» и Х-101, превосходят западные аналоги по дальности и мощности, а производство ракет в РФ в десять раз превышает объемы стран НАТО.