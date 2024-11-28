Путин заявил о союзническом характере взаимодействия стран ОДКБ

Путин назвал срок первого космического старта с «Байтерека»

Путин: Москва рассчитывает, что первый космический пуск с «Байтерека» состоится в 2025 году

Tекст: Ольга Иванова

«Важно, что нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Продолжается эксплуатация космодрома Байконур. Реализуется проект «Байтерек», предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запуска перспективного российского ракетоносителя «Союз-5». Рассчитываем, что первый пуск с «Байтерека» состоится, как и запланировано, уже в будущем [2025] году», – приводит его слова РИА «Новости».

Космический ракетный комплекс «Байтерек» – совместный проект России и Казахстана создания новой стартовой площадки на Байконуре. Проектная мощность составит шесть-восемь пусков ежегодно.

Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами. Напомним, Путин находится с государственным визитом в Казахстане, который проходит с 27 по 28 ноября.