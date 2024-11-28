В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.2 комментария
Путин заявил о союзническом характере взаимодействия стран ОДКБ
Президент России Владимир Путин отметил, что взаимодействие стран, входящих в ОДКБ, строится на принципах дружбы и уважения, что подчеркивает его союзнический характер.
Путин, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщил о значимости взаимодействия ОДКБ, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эти отношения имеют союзнический характер.
«Это взаимодействие носит союзнический характер и выстраивается на принципах дружбы, добрососедства, уважения интересов друг друга», – сказал российский лидер.
Ранее Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и воинские расчеты из этих государств принять участие в праздновании 80-летия Победы и параде 9 мая на Красной площади в Москве.