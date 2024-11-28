Путин пригласил военных стран ОДКБ участвовать в параде Победы в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Путин пригласил лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на празднование 80-летия Победы в Москве, сообщает ТАСС.

Торжественные мероприятия состоятся 9 мая, и Владимир Путин выразил надежду, что главы государств смогут принять в них участие. Он отметил важность памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне и подчеркнул, что торжества пройдут на высоком государственном уровне во всех странах ОДКБ.

«Кроме того, мы приглашаем воинские расчеты стран ОДКБ вместе с российскими военными принять участие в параде на Красной площади», – сказал президент России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о способности российского комплекса «Орешник» разлагать цель на элементарные частицы, что значительно повышает его эффективность. Он также подчеркнул превосходство российских ракетных систем над западными аналогами, что усиливает обороноспособность страны.



