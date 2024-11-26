Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».11 комментариев
Родившегося в Москве советника Трампа обвинили в откатах за назначения в Белом доме
NYT: Эпштейна заподозрили в вымогательстве денег у кандидатов в администрацию Трампа
Юридическая группа избранного президента США Дональда Трампа выявила доказательства того, что его советник Борис Эпштейн требовал денежные вознаграждения от потенциальных кандидатов на должности в новой администрации, пишет New York Times (NYT).
Как пишет NYT со ссылкой на источники, в частности, согласно результатам проверки, Эпштейн якобы предложил Скотту Бессенту, кандидату на пост министра финансов, платить от 30 до 40 тыс. долларов в месяц за продвижение его кандидатуры.
Бессент отказался от предложения и также не согласился с другим предложением Эпштейна инвестировать в баскетбольную лигу. Однако избегал конфликтов с ним. В расследовании также упоминается другой случай, когда Эпштейн якобы пытался получить 100 тыс. долларов в месяц от оборонного подрядчика, утверждая, что его поддержка жизненно важна для успеха кандидата.
В ответ на обвинения Эпштейн заявил, что они ложные и клеветнические, и подчеркнул свою приверженность работе на президента Трампа. Представитель переходной команды Стивен Чеунг отметил, что была проведена проверка всех консультативных соглашений, включая договоры Эпштейна.
Напомним, советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и выходец из России (родился в Москве) Борис Эпштейн якобы предложил себя на пост спецпосланника США по Украине. Американист Борис Межуев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил возможное назначение Эпштейна спецпосланником Трампа по Украине.
Сообщалось, что между американским предпринимателем Илоном Маском и советником новоизбранного президента США Дональда Трампа Борисом Эпштейном произошел конфликт из-за назначения на государственные посты.