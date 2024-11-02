США решили перебросить стратегические бомбардировщики в Европу для учений НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

США планируют перебросить свои стратегические бомбардировщики в Европу в ближайшие дни для участия в совместных учениях с союзниками по НАТО, сообщает ТАСС.

Эти учения будут проходить в зоне ответственности Европейского командования вооруженных сил США, и их целью станет отработка взаимодействия с партнерами по альянсу.

В заявлении Европейского командования вооруженных сил США уточняется, что стратегические бомбардировщики будут переброшены из континентальной части США. Экипажи самолетов будут обучаться и выполнять операции на протяжении нескольких недель в сотрудничестве с союзниками по НАТО. Полеты будут проводиться в международном воздушном пространстве и осуществляться по заранее утвержденному плану.

В настоящее время неизвестно, сколько именно боевых самолетов будет направлено в Европу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, истребители ВКС России перехватили два американских B-52 над Баренцевым морем, а стратегические бомбардировщики США покинули авиабазу в Европе.