Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.0 комментариев
США решили перебросить стратегические бомбардировщики в Европу для учений НАТО
Американские стратегические бомбардировщики вскоре будут направлены в Европу для совместных учений с НАТО, участие в которых будет длиться несколько недель.
США планируют перебросить свои стратегические бомбардировщики в Европу в ближайшие дни для участия в совместных учениях с союзниками по НАТО, сообщает ТАСС.
Эти учения будут проходить в зоне ответственности Европейского командования вооруженных сил США, и их целью станет отработка взаимодействия с партнерами по альянсу.
В заявлении Европейского командования вооруженных сил США уточняется, что стратегические бомбардировщики будут переброшены из континентальной части США. Экипажи самолетов будут обучаться и выполнять операции на протяжении нескольких недель в сотрудничестве с союзниками по НАТО. Полеты будут проводиться в международном воздушном пространстве и осуществляться по заранее утвержденному плану.
В настоящее время неизвестно, сколько именно боевых самолетов будет направлено в Европу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, истребители ВКС России перехватили два американских B-52 над Баренцевым морем, а стратегические бомбардировщики США покинули авиабазу в Европе.