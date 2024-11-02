  • Новость часаВоенный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
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    В Киеве прогремела восьмая за сутки серия взрывов
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    Идеолог РДК призвал распустить Легион «Свобода России» после гибели Дадина
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

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    2 ноября 2024, 14:27 • Новости дня

    США решили перебросить стратегические бомбардировщики в Европу для учений НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские стратегические бомбардировщики вскоре будут направлены в Европу для совместных учений с НАТО, участие в которых будет длиться несколько недель.

    США планируют перебросить свои стратегические бомбардировщики в Европу в ближайшие дни для участия в совместных учениях с союзниками по НАТО, сообщает ТАСС.

    Эти учения будут проходить в зоне ответственности Европейского командования вооруженных сил США, и их целью станет отработка взаимодействия с партнерами по альянсу.

    В заявлении Европейского командования вооруженных сил США уточняется, что стратегические бомбардировщики будут переброшены из континентальной части США. Экипажи самолетов будут обучаться и выполнять операции на протяжении нескольких недель в сотрудничестве с союзниками по НАТО. Полеты будут проводиться в международном воздушном пространстве и осуществляться по заранее утвержденному плану.

    В настоящее время неизвестно, сколько именно боевых самолетов будет направлено в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребители ВКС России перехватили два американских B-52 над Баренцевым морем, а стратегические бомбардировщики США покинули авиабазу в Европе.

    1 ноября 2024, 18:19 • Новости дня
    Мигрант устроил истерику в полиции после лишения гражданства России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Томске 30-летний мигрант Махмуджона Мабубзоду лишился российского гражданства за уклонение от службы в армии и устроил истерику в отделе полиции, сообщают СМИ.

    Во время инцидента Мабубзоду начал ругаться с инспектором, плакать и бросаться документами, включая свой паспорт, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Как сообщается, мужчине предложили решить проблему, заключив контракт с министерством обороны, однако он отказался объяснять причины своего отказа и убежал. Позднее Мабубзоду вернулся, чтобы собрать разбросанные документы.

    В августе этого года мигрант принес присягу гражданина России и был обязан пройти первичный воинский учет в течение двух недель. Однако он не забрал паспорт и проигнорировал посещение военкомата.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил внедрить в России «цифровой профиль мигранта» для полной идентификации иностранных граждан на всей территории страны и призвал проводить миграционную политику в интересах государства, а не других стран.

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    1 ноября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии

    Эксперты прокомментировали любовь немцев к фильму «Три орешка для Золушки»

    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии
    @ Barrandov Studios ДЕФА/Три орешка для Золушки

    Tекст: Евгений Поздняков

    Медиапродукты из ГДР обладают уникальным стилем и шармом. Картина «Три орешка для Золушки» яркий тому пример. Фильм покорил западных немцев своей простотой, добротой и ощущением нескончаемой веры в чудеса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее стало известно, что ленту «Три орешка для Золушки», снятую в ГДР и Чехословакии, покажут по немецкому телевидению зимой 15 раз.

    «Три орешка для Золушки» пользуется популярностью как в восточных, так и западных землях Германии. Это по-настоящему выдающийся фильм, кропотливая работа над которым видна буквально в каждом кадре. Он снят с любовью к зрителю, наполнен добротой и верой в чудеса, что, собственно, и нужно людям в преддверии Рождества», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО.

    «При этом в нем имеется четкая мораль: будь трудолюбив, скромен и вежлив – тогда все проблемы в жизни рано или поздно решатся. Поэтому мы имеем дело с тем редким случаем, когда даже «весси» признают бесспорные успехи «осси» в сфере кинематографа. Кстати, это не единственный медиапродукт родом из ГДР, который пользуется успехом в современной ФРГ», – отмечает он.

    «Например, мультипликационный персонаж Песочный человечек чувствует себя комфортно на немецком телевидении и по сей день. Все-таки Восточная Германия обладала собственной неповторимой эстетикой, которая не может не сыскать своих почитателей даже сегодня. Что касается «Золушки», то это также не единственный традиционно-рождественский фильм в ФРГ», – акцентирует собеседник.

    «Есть и не менее популярная картина, созданная на Западе, – «Ужин на одного». Его, кстати, показывают даже чаще, ведь фильм длится всего лишь 18 минут. История, рассказанная в нем, также трогает не первое поколение немецких зрителей. Можно сказать, что эти две ленты и представляют собой совокупную «Иронию судьбы» для Германии», – считает Соколов.

    Объединенная ФРГ редко перенимает что-либо от ГДР, напоминает германский политолог Александр Рар. «В этом случае же победил здравый смысл: «Три орешка для Золушки» по-настоящему великолепный фильм. Это культурный феномен. Он сделан профессионально и очень человечно. Новые детские сказки отдыхают!» – заключил он.

    Ранее стало известно, что в течение декабря-января по немецкому телевидению 15 раз покажут фильм «Три орешка для Золушки». Картину увидят зрители центральных каналов ФРГ, в том числе Das Erste, KiKA, RBB, MDR, SWR и NDR.

    Фильм стал классическим новогодним хитом и занимает особое место в праздничных традициях многих стран Европы, включая Германию, где его показывают ежегодно. Лента 1973 года является продуктом совместного производства Чехословакии и ГДР.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    1 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Минобороны официально подтвердило удар по центру управления дронами ВСУ

    Российские военные нанесли удар по зданиям Генштаба и складам ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные поразили объекты ВСУ, включая центр управления дронами и склады боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

    Министерство обороны РФ сообщило о проведении удара по зданию Генштаба вооруженных сил Украины, где находился центр управления беспилотными летательными аппаратами. Как передает «Газета.Ru», российские силы также атаковали цеха производства и места хранения ударных дронов, склады боеприпасов и горючего.

    Кроме того, были поражены позиции подразделений ВСУ и иностранных наемников. Ведомство уточняет, что за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ осуществили 44 групповых удара по украинским объектам. Атаки были направлены на аэродромы и энергетические объекты, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ.

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    2 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области

    Подполье: Взрывы под Киевом поразили технику ВСУ и базу наемников

    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники ВСУ и пункт дислокации наемников, а также объекты вблизи аэропорта Борисполь и Вышгорода, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Пять взрывов прогремели в Киеве и области, сообщает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что были поражены место хранения техники вооруженных сил Украины и пункт дислокации наемников. Эти объекты находились как в самом Киеве, так и в его пригородах.

    Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области в ночь на субботу. По словам Лебедева, было зафиксировано пять взрывов в этой зоне. Один из ударов пришелся на место хранения техники, а другой – на пункт временной дислокации, где находились наемники и так называемые бандеровцы. Наемники выполняли функции офицеров и занимались распределением подразделений.

    Кроме того, пророссийское сопротивление сообщило о поражении объектов в районе аэропорта Борисполь, находящегося под Киевом, а также в районе Вышгорода.

    Напомним, в Киеве произошел взрыв, информация об этом появилась в местных СМИ.

    В четверг вечером в Одессе нанесли удар по объекту, где производились беспилотники с использованием недавно привезенного суперсовременного станка. До этого в Сумах был нанесен удар по 20 единицам военной техники с иностранными инструкторами.

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    1 ноября 2024, 18:35 • Новости дня
    Военкор Татаринов посчитал по некрологам общие потери ВСУ

    Военкор Татаринов сообщил об общих потерях ВСУ в 524 тыс. человек по данным некрологов

    Военкор Татаринов посчитал по некрологам общие потери ВСУ
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Ежедневные потери увеличились до 600–700 человек.

    «На 1 ноября 2024-го их потери составляют 524 тыс. человек», – заявил Татаринов «Комсомольской правде». Блогер подчеркнул, что эта цифра может быть даже заниженной, так как в последнее время ежедневные потери выросли с 400–500 до 600–700 некрологов. Он также отметил, что на Украине ситуация с потерей мужчин очень тяжелая, и количество погибших к началу ноября, вероятно, превысило 600 тысяч.

    Точные данные о потерях, по мнению Татаринова, известны только украинским властям. Он добавил, что кладбища на Украине переполнены: только в Днепропетровске на двух кладбищах похоронено 17 тыс. человек, а в Харьковской области на четырех кладбищах – 26 тыс. захороненных.

    Ранее Министерство обороны России сообщило о значительных потерях украинской армии на Курском направлении в технике и личном составе в последние сутки. Военнопленный Роберт Погорелов рассказал о манипуляциях с документацией в 58-й бригаде ВСУ, где существуют роты с мертвыми душами, что позволяет Киеву зарабатывать на погибших и списывать технику.

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    2 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Стало известно о ликвидации очагов сопротивления ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке в ДНР

    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные прекратили сопротивление и начали массово сдаваться в плен в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинские солдаты, которые не успели покинуть эти территории, сдаются в плен. «Очагов сопротивления в этих местах нет. Первый населенный пункт – это село Трудовое, находящееся на стыке Южно-Донецкого и Времевского направлений. Оно находится севернее Богоявленки. Продвижение российских войск на этом участке составило около трех километров вглубь. Два других населенных пункта находятся близко друг к другу – Ильинка и Степановка. Они расположены на северном берегу реки Волчьей, в пригороде Курахово», – приводит ТАСС слова Рогова.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили 20 квадратных километров между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка. Эти продвижения способствовали окружению и последующей капитуляции украинских военных в данных районах.



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    1 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Главы ЕС испугались выступления Трампа на саммите Евросоюза в Будапеште

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские лидеры опасаются возможного участия Дональда Трампа в саммите ЕС в Будапеште, если он победит на выборах 5 ноября. Такое предложение ему мог сделать Виктор Орбан, поскольку Венгрия сейчас является председателем в Евросовете.

    Как передает Bloomberg, в случае победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября неформальный саммит Евросоюза в Будапеште может стать площадкой для его видеовыступления. Такой сценарий вызывает обеспокоенность среди лидеров европейских стран. Европейские дипломаты высказали опасения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже обсудил это с Трампом по телефону 31 октября.

    Возможное участие Трампа, даже в формате видеосвязи, может вызвать недовольство значительного числа лидеров Евросоюза. Поэтому некоторые представители государств ЕС подумывали не приезжать на саммит. Но от этой идеи отказались, так как такой бойкот «сыграет Орбану на руку». Поэтому они хотят «изолировать венгерского премьера в зале», где будет 8 ноября идти неформальный саммит.

    В разговоре с Трампом Орбан пожелал ему удачи на выборах. «Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – написал Орбан в своем микроблоге

    Орбан давно и открыто поддерживает Трампа, надеясь на его возвращение в Белый дом. Для венгерского премьера участие Трампа в международных событиях могло бы стать дополнительным способом усиления политической поддержки внутри своей страны и укрепления отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу победы на предстоящих выборах. Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в поддержке интересов России, подчеркнув, что эти заявления продиктованы из Вашингтона. Венгерская контрразведка предотвратила попытку отправки на Украину оружия, произведенного на местных предприятиях, о чем сообщил на пресс-брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

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    2 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своего переизбрания может потребовать от России отвести войска до инаугурации, заявил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

    По словам Волкера, в случае победы на выборах Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и попросить об этом до 20 января, когда традиционно проходит инаугурация президента США, передает ТАСС.

    Кроме того, дипломат отметил важность подготовки к событиям после 2025 года, когда активные боевые действия потенциально могут завершиться. «Задумываться об этом нужно уже сейчас», – добавил он.

    Напомним, 28 октября FT сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения.


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    1 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    Банк России объяснил изменение курса рубля

    ЦБ назвал снижение экспорта и рост импорта причиной ослабления рубля

    Банк России объяснил изменение курса рубля
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Рубль ослабел из-за снижения экспорта и роста импорта, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

    В ходе встречи клуба молодых экономистов она отметила, что ключевой фактор, влияющий на курс рубля, – это внешняя торговля. «У нас по-прежнему открытая экономика и по-прежнему ключевое значение играет сальдо текущего счета», – сказала Данилова. Это означает, что сальдо текущего счета, которое представляет собой разницу между экспортом и импортом, уменьшилось, что и стало причиной ослабления валюты, передает RT.

    По словам Даниловой, снижение положительного сальдо текущего счета оказывает давление на рубль, приводя к его ослаблению. Это явление связано с тем, что снижение экспорта и рост импорта влияют на общий баланс внешней торговли страны.

    Ранее Банк России объявил об ожидаемом повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением. Между тем курс рубля на Московской бирже укрепился относительно юаня после этого повышения.

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    1 ноября 2024, 22:03 • Новости дня
    Следствие вышло на поставщиков оружия террористам в «Крокусе»

    СМИ узнали о четырех жителях Ингушетии, поставивших оружие террористам в «Крокусе»

    Следствие вышло на поставщиков оружия террористам в «Крокусе»
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    В деле о теракте в концертном зале «Крокус» появились новые фигуранты – жители Ингушетии, обвиняемые в поставке оружия исполнителям, задействованным в преступлении.

    В деле о теракте в «Крокусе» появились четыре новых фигуранта – жители Ингушетии Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев. По версии следствия, они через посредников предоставили исполнителям теракта автоматы и боеприпасы, за что получили более 1 млн руб., сообщает «Коммерсант».

    Известно, что следователи задержали Медова и Аушева, в то время как Алиев и Кулаев объявлены в розыск. Задержанные уже арестованы и, по информации их представителей, отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия.

    Всем четырем фигурантам предъявлено обвинение по статьям УК о незаконном обороте оружия и взрывчатки, совершенном группой по предварительному сговору, а материалы дела приобщены к рассматриваемому судебному процессу по теракту.

    По данным следствия, 32-летний Медов по просьбе террористов из Таджикистана доставил через посредников четыре охолощенных автомата Калашникова и переделал их в боевые. Кулаев помогал с поставкой магазинов и патронов, которые использовали в «Крокусе». Аушев и Алиев доставили оружие в тайники и отправили координаты заказчикам.

    Спрятанное оружие было доставлено в московский регион, где были найдены автоматы, 68 магазинов и более 2 тыс. патронов. Следствие считает, что фигуранты из Ингушетии знали о готовящемся теракте, так как патроны были заряжены перед отправкой.

    Напомним, 30 августа стало известно, что в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» следователи рассматривают нового подозреваемого – уроженца Таджикистана Умеджона Солиева, который мог получить российское гражданство.  До этого сообщалось, что в деле появились пятеро новых фигурантов: Гадоев Ш. Н., Исмоилов З. А., Солиев М. А., Солиев У. А., Хамидов Х. А. Они отправлены под арест. Ранее стало известно, что новые подозреваемые по «Крокусу» снабжали террористов оружием. Их задержали в ходе спецоперации в Каспийске и других регионах Дагестана.

    Известно, что вечером 22 марта террористы совершили вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» перед выступлением группы «Пикник». Преступники открыли огонь по зрителям, что привело к началу пожара, охватившего более 13 тыс. кв. м здания. Пожарные службы смогли полностью ликвидировать огонь только вечером следующего дня.

    Жертвами теракта и пожара стали 145 человек, более 500 получили ранения. В числе пострадавших оказались многие зрители, пришедшие на концерт, а также сотрудники зала.

    По делу об атаке проходят более двадцати человек. Среди них четверо непосредственных исполнителей теракта, граждане Таджикистана: Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия, ведется работа по установлению возможных сообщников.


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    1 ноября 2024, 23:29 • Новости дня
    Харрис потребовала лишить Трампа права баллотироваться в президенты США

    Камала Харрис призвала запретить Трампу участвовать в выборах из-за жесткой риторики

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты США Камала Харрис посчитала, что Дональд Трамп должен быть лишен права участвовать в выборах из-за его высказываний о республиканке Лиз Чейни.

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что Дональд Трамп должен быть лишен права баллотироваться на пост президента. Об этом она сообщила, комментируя высказывания Трампа в адрес Лиз Чейни, которую он назвал «радикально настроенным ястребом войны». Трамп также задался вопросом, как бы Чейни себя повела, если бы на нее было направлено оружие, передает ТАСС.

    Чейни, поддержавшая Харрис на выборах, ранее была членом Палаты представителей Конгресса США от Вайоминга и является дочерью бывшего вице-президента Дика Чейни. Харрис подчеркнула, что риторика Трампа является дисквалифицирующим фактором: «Любой, кто стремится стать президентом США и использует подобную жестокую риторику, очевидно неспособен и негоден к тому, чтобы быть президентом».

    Харрис сделала это заявление во время своего визита в Мадисон, штат Висконсин, в рамках агитационной поездки по стране. Она выразила уверенность, что использование подобных выражений недопустимо для человека, претендующего на пост главы государства.

    Ранее сообщалось, что Трамп обошел Харрис в финальном опросе Daily Mail перед днем голосования 5 ноября.

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    1 ноября 2024, 19:59 • Новости дня
    Обнародованы новые цены на экзамены для претендующих на гражданство РФ мигрантов
    Обнародованы новые цены на экзамены для претендующих на гражданство РФ мигрантов
    @ Смитюк Юрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство образования и науки России подготовило проект постановления правительства, устанавливающий стоимость экзаменов для иностранных граждан.

    Экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для целей приобретения гражданства РФ будут стоить 2950 рублей каждый, следует из проекта постановления, передает ТАСС.

    Для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам российского законодательства составит 5900 рублей. В проекте также указано, что экзамены для получения разрешения на работу или патента обойдутся в 3800 рублей.

    Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В нем уточняется, что нововведение касается услуг по проведению экзаменов, необходимых для иностранцев, желающих получить статус в России.

    Ранее Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что изменения в УК и УПК России в части совершенствования механизмов противодействия незаконной миграции помогут снизить преступность в сфере незаконной миграции.

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    1 ноября 2024, 23:49 • Новости дня
    Россия выразила соболезнования Сербии после трагедии в Нови-Саде

    Россотрудничество и посольство России выразили соболезнования после гибели 14 человек в Сербии

    Tекст: Максим Попов

    Российское посольство и Россотрудничество отреагировали на трагедию в Нови-Саде, выразив соболезнования после гибели 14 человек из-за обрушения козырька на железнодорожном вокзале.

    Российское посольство в Сербии и представительство  Россотрудничества выразили соболезнования в связи с гибелью 14 человек на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, где обрушился козырек, передает ТАСС.

    «В связи с сегодняшней трагедией в Нови-Саде посольство РФ выражает самые искренние соболезнования семьям погибших и народу Сербии. Надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших в этом несчастье», - говорится в Telegram-канале посольства.

    Представительство Россотрудничества также выразило поддержку в социальных сетях. Как отмечается в сообщении, сотрудники Русского Дома в Белграде глубоко потрясены вестью о трагическом событии в Нови-Саде и выражают самые искренние соболезнования семьям погибших.

    Напомним, в результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде погибли 14 человек, среди которых граждане Сербии и Северной Македонии. Личности пяти пострадавших пока не установлены. Причины обрушения 50-метровой бетонной конструкции выясняются.

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    2 ноября 2024, 00:06 • Новости дня
    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове

    В результате удара по зданию управления полиции в Харькове погиб полковник, 26 человек получили ранения

    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове
    @ t.me/UA_National_Police

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара по управлению полиции в Харькове погиб полковник, пострадали 26 сотрудников, управление использовалось как база неонацистского формирования «Кракен».

    По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, здание управления полиции в Харькове использовалось боевиками неонацистского формирования «Кракен» как база передислокации и штаб территориального центра комплектования, передает РИА «Новости».

    Национальная полиция Украины подтвердила, что вечером в пятницу по административному зданию в Харькове был нанесен ракетный удар. Удар пришелся по управлению полиции и находящимся рядом постройкам. Сообщалось о двух ракетах, которые поразили цель.

    Напомним, 28 октября был нанесен удар по зданию Госпрома, расположенного в центре Харькова. В результате были разрушены несколько этажей здания, повреждения получили окна в близлежащих зданиях.

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    1 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    NYT: У Украины солдат осталось на полгода

    NYT: Украина может столкнуться с нехваткой военнослужащих уже через полгода

    NYT: У Украины солдат осталось на полгода
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия может столкнуться с дефицитом солдат в следующие 6–12 месяцев, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

    Как пишет NYT, по данным Пентагона, в настоящее время у Украины хватает солдат для ведения текущих операций, однако прогнозы неутешительны на последующий период, передает РИА «Новости».

    Чиновники из американского министерства обороны отмечают, что Киев уже задействовал недавно сформированные бригады для нападения на Курскую область, говорится в статье. Изначально их планировали использовать для обороны или для создания резервов для возможного контрнаступления в 2025 году, пишет газета.

    Ранее пленный из батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), осужденный в России, заявил, что условия в плену лучше, чем служба в ВСУ.

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