Экс-министр Тувы получил девять лет за убийство жены

Экс-министр Тувы Юрий Тыт-оол приговорен к девяти годам колонии за убийство жены

Tекст: Мария Иванова

Тыт-оол был приговорен к девяти годам колонии строгого режима за убийство жены, сообщает ТАСС. Суд в Кызыле постановил, что Тыт-оол умышленно причинил тяжкий вред здоровью супруги, что привело к ее смерти. Инцидент произошел в сентябре 2021 года, когда Тыт-оола нашли раненым в квартире в Кызыле рядом с телом жены.

В прокуратуре Тувы пояснили, что бывший министр признан виновным по ст. 111 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Суд установил, что Тыт-оол, находясь у себя дома, нанес супруге множественные удары на почве ревности, что и стало причиной ее смерти. Преступление было квалифицировано как опасное для жизни.

Юрий Тыт-оол возглавил министерство сельского хозяйства Тувы в сентябре 2015 года, но уже в июле 2016 года он был арестован и снят с должности.

В 2019 году Тыт-оол был признан виновным в мошенничестве и приговорен к четырем годам колонии общего режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Челябинске супруга уральского рэпера ТрикоПюшона, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убила его ножом в шею во время ссоры; музыкант водил знакомство с другим рэпером – Энди Картрайтом, которого расчленила собственная жена.