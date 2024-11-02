Начала работать система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО

Tекст: Александра Юдина

С 1 ноября в России заработала новая система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО. Получить соответствующий документ теперь можно в многофункциональных центрах, военкоматах, воинских частях, а также на портале «Госуслуги». Помимо этого выдача справок осуществляется в Военно-социальном центре (ВСЦ) Министерства обороны и его филиалах в фонде «Защитники Отечества».

Филиалы фонда, где можно получить справки, уже начали работу в ряде регионов, таких как Кузбасс, Новосибирская, Самарская, Тульская, Московская области и Краснодарский край.

Как отметила статс-секретарь, замминистра обороны Анна Цивилева, в будущем планируется распространить эту практику на все регионы страны, что обеспечит «бесшовное взаимодействие фонда и Министерства обороны».

Цивилева подчеркнула, что ветераны и их семьи получат возможность оперативно решать все вопросы благодаря созданию системы «одного окна» для действующих военнослужащих. Эта система значительно упрощает процесс оказания поддержки, который теперь сопровождается социальными координаторами фонда.

В первый день работы новой системы было подано более 40 тыс. заявок на получение справок. Информационная система, работающая на базе ВСЦ, позволяет оперативно запрашивать необходимые сведения и документы в воинской части или федеральном органе исполнительной власти для подтверждения участия в СВО.