  • Новость часаСледствие вышло на поставщиков оружия террористам в «Крокусе»
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    Минобороны официально подтвердило удар по центру управления дронами ВСУ
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

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    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    8 комментариев
    2 ноября 2024, 00:54 • Новости дня

    Минобороны отчиталось об уничтожении 87 украинских БПЛА

    Силы ПВО за сутки перехватили 87 беспилотников над разными регионами страны

    Tекст: Максим Попов

    За сутки российские силы ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников, включая 36 над Курской областью.

    Как сообщили в Минобороны, средства ПВО за последние сутки уничтожили и перехватили 87 украинских БПЛА, передает ТАСС.

    В частности, три беспилотника были сбиты над Белгородской областью и один над Брянской областью. При этом основная часть дронов – 83 единицы – была уничтожена ночью, в том числе 36 над Курской областью, 20 над Брянской областью, 12 над Республикой Крым, 8 над Воронежской областью, 4 над Орловской областью и 3 над Белгородской областью.

    Военные подчеркнули, что системы ПВО продолжают защищать населенные пункты и стратегические объекты в России, активно реагируя на угрозы с воздуха.

    Напомним, 1 ноября в результате удара ВСУ в белгородском Шебекино были повреждены предприятия и автобус.

    1 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении

    Рогов: Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении севернее Угледара

    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска на Южно-Донецком направлении севернее Угледара продвинулись вперед и выровняли линию фронта между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на этом направлении произошел обвал фронта противника, передает РИА «Новости». Он отметил, что к ранее захваченным 25 кв. км добавилось еще около 20 кв. км территорий.

    «Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», – сказал Рогов.

    Он также подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили свыше 20 кв. км на Южно-Донецком направлении.

    Ранее пленный украинский командир Александр Долматов сообщил, что в результате боев под Угледаром из 60 бойцов взвода ВСУ выжили только трое.

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    1 ноября 2024, 18:35 • Новости дня
    Военкор Татаринов посчитал по некрологам общие потери ВСУ

    Военкор Татаринов сообщил об общих потерях ВСУ в 524 тыс. человек по данным некрологов

    Военкор Татаринов посчитал по некрологам общие потери ВСУ
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Ежедневные потери увеличились до 600–700 человек.

    «На 1 ноября 2024-го их потери составляют 524 тыс. человек», – заявил Татаринов «Комсомольской правде». Блогер подчеркнул, что эта цифра может быть даже заниженной, так как в последнее время ежедневные потери выросли с 400–500 до 600–700 некрологов. Он также отметил, что на Украине ситуация с потерей мужчин очень тяжелая, и количество погибших к началу ноября, вероятно, превысило 600 тысяч.

    Точные данные о потерях, по мнению Татаринова, известны только украинским властям. Он добавил, что кладбища на Украине переполнены: только в Днепропетровске на двух кладбищах похоронено 17 тыс. человек, а в Харьковской области на четырех кладбищах – 26 тыс. захороненных.

    Ранее Министерство обороны России сообщило о значительных потерях украинской армии на Курском направлении в технике и личном составе в последние сутки. Военнопленный Роберт Погорелов рассказал о манипуляциях с документацией в 58-й бригаде ВСУ, где существуют роты с мертвыми душами, что позволяет Киеву зарабатывать на погибших и списывать технику.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    1 ноября 2024, 18:19 • Новости дня
    Мигрант устроил истерику в полиции после лишения гражданства России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Томске 30-летний мигрант Махмуджона Мабубзоду лишился российского гражданства за уклонение от службы в армии и устроил истерику в отделе полиции, сообщают СМИ.

    Во время инцидента Мабубзоду начал ругаться с инспектором, плакать и бросаться документами, включая свой паспорт, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Как сообщается, мужчине предложили решить проблему, заключив контракт с министерством обороны, однако он отказался объяснять причины своего отказа и убежал. Позднее Мабубзоду вернулся, чтобы собрать разбросанные документы.

    В августе этого года мигрант принес присягу гражданина России и был обязан пройти первичный воинский учет в течение двух недель. Однако он не забрал паспорт и проигнорировал посещение военкомата.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил внедрить в России «цифровой профиль мигранта» для полной идентификации иностранных граждан на всей территории страны и призвал проводить миграционную политику в интересах государства, а не других стран.

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    1 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной

    Глава МИД России Лавров выразил недоумение из-за военного сотрудничества Турции и Украины

    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение, оно противоречит желанию Анкары быть посредником в украинском конфликте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.

    Лавров заявил, что военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает вопросы на фоне заявлений Анкары о готовности стать посредником в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    «Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан», – заявил министр иностранных дел России.

    Он отметил, что российская сторона ценит усилия Турции по содействию в урегулировании кризиса на Украине, а также напомнил о важной роли Турции в организации переговоров в Стамбуле весной 2022 года и в содействии заключению зерновой сделки.

    Ранее Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

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    1 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Минобороны официально подтвердило удар по центру управления дронами ВСУ

    Российские военные нанесли удар по зданиям Генштаба и складам ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные поразили объекты ВСУ, включая центр управления дронами и склады боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

    Министерство обороны РФ сообщило о проведении удара по зданию Генштаба вооруженных сил Украины, где находился центр управления беспилотными летательными аппаратами. Как передает «Газета.Ru», российские силы также атаковали цеха производства и места хранения ударных дронов, склады боеприпасов и горючего.

    Кроме того, были поражены позиции подразделений ВСУ и иностранных наемников. Ведомство уточняет, что за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ осуществили 44 групповых удара по украинским объектам. Атаки были направлены на аэродромы и энергетические объекты, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ.

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    1 ноября 2024, 09:18 • Новости дня
    Стало известно о продвижении бойцов группировки «Запад» в Тернах

    Артиллеристы группировки «Запад» поддержали пехоту в Тернах Донбасса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллеристы 25-й армии группировки «Запад» круглосуточно поддерживают пехоту, продвигающуюся в Тернах Донбасса, где начались бои за контроль над населенным пунктом.

    Бойцы группировки войск «Запад» продолжают продвигаться в населенном пункте Терны на краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщает РИА «Новости». Артиллеристы 25-й общевойсковой армии круглосуточно поддерживают пехоту, помогая ей закрепиться на окраинах города. Командир расчета «Гиацинт-Б» с позывным «Манул» подчеркнул, что они активно работают по укреплениям противника и ведут контрбатарейную борьбу с помощью операторов беспилотников.

    Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что российские войска подошли к северной окраине Терн и начали бои в соседнем Торском. Министерство обороны России отметило, что подразделения «Запада» нанесли значительные потери бригаде вооруженных сил Украины в районе Терн. Российская авиация также оказывает поддержку продвигающимся подразделениям.

    «Манул» рассказал, что ежедневно артиллерийская батарея поражает до десяти целей, включая танки Leopard, самоходные артиллерийские установки и гаубицы. Всего у батареи на счету подтверждено более 60 целей. Основной задачей артиллеристов остается поддержка пехоты, продвигающейся в Тернах.

    Ранее сообщалось, украинские войска потеряли стратегические высоты у села Терны в ЛНР.

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    1 ноября 2024, 11:04 • Новости дня
    Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии

    Политолог Скачко: Зеленский потерялся в причинно-следственных связях курского вторжения

    Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский сообщил о намерении использовать вторжение ВСУ в Курскую область для дипломатии.

    «Заявление Владимира Зеленского – яркое подтверждение тому, что он полностью не понимает причинно-следственные связи происходящих событий. Человек ставит телегу впереди лошади. Он сам «заварил кашу», инициировал нападение на российский регион, а сейчас пытается прикрыть свою агрессию попыткой достичь какого-то мира. Это абсолютно извращенная логика и дипломатическая, и военная, и политическая», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По мнению собеседника, Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». «Ему нужно что-то говорить – вот он и говорит. Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть», – уточнил политолог.

    Политолог на этом фоне удивился, о каких «дипломатических инициативах» Киева может идти речь, если Украина – агрессор, который совершает преступления в Курской области. Причем о зверствах украинских военных в регионе пишут уже и западные СМИ. «В Москве неоднократно озвучивали свою позицию: переговоры с Киевом не могут иметь место до того, как противник покинет территорию Российской Федерации. Речь идет как о Курской области, так и о Донбассе и Новороссии», – напомнил спикер.

    На Западе же к заявлениям Зеленского отнесутся исключительно как к информационному шуму, считает он. «А у некоторых западных политиков это вызовет желание купить и послать на Банковую какие-нибудь успокоительные или средства для улучшения работы мозга», – сыронизировал Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что нападение ВСУ на Курскую область может повлиять на окончание конфликта с Россией. «Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», – подчеркнул он, отметив, что действия украинской армии в регионе якобы могут сыграть роль в реализации инициатив Киева по урегулированию конфликта.

    По его словам, Украина рассматривает – помимо дипломатических – тактические аспекты этой операции. Зеленский отметил, что успех военных действий в Курской области может способствовать продвижению Киева на международной арене и усилению позиций страны на переговорах с Москвой.

    Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Украина боевыми действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции. Он задался вопросом, о каком диалоге может идти речь с теми, кто «наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

    В четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

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    1 ноября 2024, 12:27 • Новости дня
    Северная Корея выразила уверенность в победе России и пообещала «стоять рядом»
    Северная Корея выразила уверенность в победе России и пообещала «стоять рядом»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Северная Корея уверена в победе России в военном конфликте, Пхеньян готов «твердо стоять рядом с российскими товарищами», заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    По ее словам, руководство КНДР не сомневается в победе российской армии, передает ТАСС.

    «Мы еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», – сказала она.

    Также глава ведомства подчеркнула, что Ким Чен Ын с самого начала конфликта дал указание на мощную поддержку и помощь России и ее народу, «ни на кого не оглядываясь».

    По словам министра, Пхеньян рассматривает текущую международную обстановку как требующую усовершенствования готовности к ответному ядерному удару.

    Цой Сон Хи заверила, что страна не будет изменять курс на укрепление своих ядерных сил, несмотря на внешнее давление. КНДР продолжит развивать свои оборонные возможности в целях обеспечения собственной безопасности и стабильности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Пхеньяна достигли беспрецедентно высокого уровня благодаря усилиям президентов обеих стран.

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    1 ноября 2024, 08:56 • Новости дня
    Депутат Госдумы сообщил о бегстве командования ВСУ из Купянска

    Власти и командиры ВСУ покинули Купянск, оставив наемников и мародеров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне наступления российских войск командиры ВСУ и власти Купянска покинули город, оставив его наемникам и мародерам, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

    Водолацкий сообщил, что на фоне наступления российских войск командиры подразделений ВСУ и власти Купянска покинули город, передает ТАСС.

    «Из Купянска уже сбежало все руководство, там нет ни военных командиров, ни гражданской администрации. Там только лишь наемники, мародеры», – заявил он.

    По словам Водолацкого, наемники, оставшиеся в городе, представляют собой контингенты из Польши, Болгарии, Германии и Канады. Они находятся на второй линии украинской обороны в Харьковской области. Эти группы выполняют роль заградотрядов, расстреливая мобилизованных украинских солдат в случае их отступления или сдачи в плен российским войскам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска находятся в шести километрах от города Купянска в Харьковской области, заявил ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а военный эксперт предположил вероятные действия вооруженных сил России для освобождения этого города.

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    1 ноября 2024, 10:42 • Новости дня
    The New York Times сообщила о серьезном дефиците личного состава у ВСУ в Донбассе

    The New York Times: Украинские войска отступают из-за серьезного дефицита личного состава

    The New York Times сообщила о серьезном дефиците личного состава у ВСУ в Донбассе
    @ David Young/DPA/Global Look Press

    В октябре Россия добилась значительных территориальных успехов на востоке Украины, захватив более 160 квадратных миль (более 410 кв. км) в Донбассе и взяв под контроль стратегические города. Украинские войска в Донбассе страдают от серьезного дефицита личного состава, что вынуждает их отступать, пишет американская The New York Times, отмечая решение Киева перебросить опытные подразделения в Курскую область России.

    Как пишет The New York Times, в октябре российские войска совершили крупнейшие территориальные завоевания с лета 2022 года в восточном Донбассе. За месяц им удалось занять более 410 квадратных километров территории, что позволило им взять под контроль стратегически важные города, укреплявшие украинскую оборону, такие как Угледар и Селидово.

    Эксперты отмечают, что эти успехи помогут российской армии укрепить свои рубежи перед штурмом Покровска, важного логистического узла для украинских сил в Донбассе. Особую роль в продвижении сыграло использование российских войск мощных управляемых бомб и отсутствие укреплений со стороны Украины.

    По словам Паси Паронена, эксперта из финской группы Black Bird, половина территориальных завоеваний России на Украине в этом году пришлась на последние три месяца. Он отметил, что ситуация на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается. Винсент Туррет из французского Фонда стратегических исследований подчеркнул, что использование управляемых бомб позволяет России быстро продвигаться, находя слабые места в обороне.

    Украинские войска страдают от серьезного дефицита личного состава, что вынуждает их отступать под давлением. Дефицит пытались покрыть за счет мобилизации дополнительных 160 тыс. человек. Также украинские силы ослабили свои позиции в Донбассе, перекинув опытные подразделения в Курскую область России.

    Российская армия использует тактику угрозы окружения, чтобы вынудить украинские силы к отступлению, как это было в Селидове. Это дало фронту в Донбассе зубчатый вид. По словам Сергея Кузана, председателя Украинского центра безопасности и сотрудничества, захват Селидова позволяет России закрепиться на южных рубежах Покровска и обеспечить артиллерийское прикрытие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные наращивают темп продвижения на разных участках фронта на Украине, освобождая все новые населенные пункты. Также сообщалось, что на Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и жалуются на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Эксперты отмечают, что Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах. Военкоры сообщают о продавливании левого фланга ВСУ в Курской области.

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    1 ноября 2024, 06:50 • Новости дня
    Неизвестные подожгли релейные шкафы на Казанском направлении МЖД

    Возгорание нарушило график поездов на перегоне Люберцы – Перово-1

    Tекст: Максим Попов

    На Казанском направлении МЖД возникло возгорание релейных шкафов, что привело к отклонению поездов от графика и увеличению интервалов движения.

    Как сообщил Telegram-канал МЖД, возгорание релейных шкафов на перегоне Люберцы – Перово-1 произошло из-за вмешательства посторонних лиц. 

    На время восстановительных работ движение поездов на участке осуществляется с пониженной скоростью. Это повлияло на расписание поездов в обоих направлениях, включая поезда Казанского направления и МЦД-3, которые следуют с увеличенными интервалами.

    В настоящее время принимаются все необходимые меры для нормализации графика движения, заявили представители компании.

    Напомним, 24 октября правоохранители Иркутской области арестовали троих подростков по обвинению в теракте после поджога релейного шкафа и вышки сотовой связи. До этого в Самаре была задержана девушка за поджог вышки сотовой связи и подготовку поджога релейного шкафа по заданию СБУ.


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    1 ноября 2024, 19:52 • Новости дня
    В Киеве назвали «прекрасными и высокоосмысленными» смерти погибших на войне украинцев
    В Киеве назвали «прекрасными и высокоосмысленными» смерти погибших на войне украинцев
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Ольга Иванова

    Дмитрий Корчинский (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), один из идеологов украинских националистов, назвал смерть на войне «прекрасной» и высокоосмысленной, в отличие от мирной кончины в глубокой старости.

    По его словам, мобилизация украинцев через территориальные центры комплектования (ТЦК) помогает людям осознать эту истину, сообщает издание «Страна».

    «За что цепляются эти люди? За бессмысленность собственного существования, за свою наркотическую жизнь, за глупости. Вместо этого они получают большое приключение. Что бы мы ни делали, мы закончим смертью. Но смерть в бою, за отечество – это высокоосмысленная смерть, это прекрасно. А умереть в больнице в глубокой старости – это худшее, что может произойти», – заявил Корчинский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского националиста Дмитрия Корчинского по обвинению в возбуждении ненависти к Русской православной церкви, а Басманный суд Москвы заочно арестовал Корчинского.

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    1 ноября 2024, 13:25 • Новости дня
    Морпехи Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР
    Морпехи Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские морпехи из Краснодарско-Харбинской бригады успешно освободили населенные пункты Шахтерское и Новоукраинка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.

    Освобождение Шахтерского и Новоукраинки состоялось в рамках активных действий подразделений группировки войск «Восток», которые нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили многочисленные контратаки противника. За неделю подразделения «Востока» ликвидировали до 840 украинских военнослужащих и уничтожили значительное количество боевой техники.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением Шахтерского и Новоукраинки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Глава ведомства в своей телеграмме в адрес бойцов и командования бригады отметил героизм и отвагу морпехов, которые «решительно громят врага на Донецкой земле». Министр подчеркнул, что эта победа станет символом стойкости для будущих поколений.

    Свыше тысячи военнослужащих бригады получили государственные награды за проявленный героизм, а трое из них удостоены звания Героя Российской Федерации.

    Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Также они освободили Ясную Поляну в Донецкой народной республике. Кроме того, ранее российские войска освободили Селидово.

    Коментарии (2)
    1 ноября 2024, 19:59 • Новости дня
    Обнародованы новые цены на экзамены для претендующих на гражданство РФ мигрантов
    Обнародованы новые цены на экзамены для претендующих на гражданство РФ мигрантов
    @ Смитюк Юрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство образования и науки России подготовило проект постановления правительства, устанавливающий стоимость экзаменов для иностранных граждан.

    Экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для целей приобретения гражданства РФ будут стоить 2950 рублей каждый, следует из проекта постановления, передает ТАСС.

    Для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам российского законодательства составит 5900 рублей. В проекте также указано, что экзамены для получения разрешения на работу или патента обойдутся в 3800 рублей.

    Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В нем уточняется, что нововведение касается услуг по проведению экзаменов, необходимых для иностранцев, желающих получить статус в России.

    Ранее Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что изменения в УК и УПК России в части совершенствования механизмов противодействия незаконной миграции помогут снизить преступность в сфере незаконной миграции.

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    1 ноября 2024, 18:27 • Новости дня
    В Госдуме назвали причину сбоя в работе игрового сервиса Steam

    В Госдуме опровергли вмешательство Роскомнадзора в работу сервиса Steam

    В Госдуме назвали причину сбоя в работе игрового сервиса Steam
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбои доступа к игровому сервису Steam вызваны техническими проблемами самой платформы, а не вмешательством российских властей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

    По словам Горелкина, сбои в доступе к Steam не связаны с действиями Роскомнадзора, передает ТАСС.

    «По моей информации, проблемы с доступом к Steam целиком и полностью в зоне ответственности цифровой платформы, никакого вмешательства со стороны российского регулятора нет», – сказал он, подчеркнув, что проблемы с доступом к сервису находятся в сфере ответственности самой платформы.

    Ранее пользователи в России сообщили о сбоях в работе Steam, включая проблемы с сайтом, мобильным приложением и загрузкой страницы магазина. В качестве решения проблемы некоторые пользователи предлагают смену языковых настроек магазина приложений.

    В начале октября Роскомнадзор ограничил доступ к Discord за нарушение российского законодательства. В России также захотели запретить сервис SpeedTest из-за опасности передачи данных операторов США и угрозы кибератак.

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