В результате удара ВСУ в белгородском Шебекино повреждены предприятия и автобус

Tекст: Денис Тельманов

Здание цеха, складское помещение, частный дом и автобус повреждены в результате ударов со стороны Украины в городе Шебекино. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



Гладков уточнил, что вследствие прилета снаряда было повреждено складское помещение одного из предприятий.

«FPV-дрон совершил атаку на припаркованный автобус... В результате еще одной атаки БПЛА посечен забор частного домовладения», – написал он в своем Telegram-канале.

В районе города Шебекино четыре дрона нанесли удар по еще одному предприятию. В результате атак в здании цеха было выбито остекление, повреждены фасад, оборудование и ограждение. Информация о последствиях атак уточняется.

Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Льговском районе Курской области украинский беспилотник сбросил взрывные устройства на автомобиль, в результате погибли два молодых человека. ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, что привело к ранению охранника сельскохозяйственного предприятия. Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших нет.