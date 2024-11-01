Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.6 комментариев
В результате удара ВСУ в белгородском Шебекино повреждены предприятия и автобус
В городе Шебекино из-за ударов ВСУ пострадали склад предприятия, автобус и частный дом, повреждены цех и оборудование из-за атак беспилотников.
Здание цеха, складское помещение, частный дом и автобус повреждены в результате ударов со стороны Украины в городе Шебекино. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков уточнил, что вследствие прилета снаряда было повреждено складское помещение одного из предприятий.
«FPV-дрон совершил атаку на припаркованный автобус... В результате еще одной атаки БПЛА посечен забор частного домовладения», – написал он в своем Telegram-канале.
В районе города Шебекино четыре дрона нанесли удар по еще одному предприятию. В результате атак в здании цеха было выбито остекление, повреждены фасад, оборудование и ограждение. Информация о последствиях атак уточняется.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Льговском районе Курской области украинский беспилотник сбросил взрывные устройства на автомобиль, в результате погибли два молодых человека. ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, что привело к ранению охранника сельскохозяйственного предприятия. Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших нет.