Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Курской области
Дрон из Украины атаковал автомобиль в Льговском районе Курской области, погибли двое
В Льговском районе Курской области украинский беспилотник сбросил взрывные устройства на автомобиль, в результате чего погибли два молодых человека.
Глава региона Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки погибли двое молодых людей. Они находились внутри автомобиля и скончались на месте от полученных ранений, которые оказались несовместимы с жизнью, передает ТАСС.
Смирнов также уточнил, что беспилотник сбросил на автомобиль два взрывных устройства. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны в воскресенье сбили украинский беспилотник над территорией Курской области, а на улицах Курска после ночной атаки дронов обнаружены обломки БПЛА; в результате обстрела ВСУ Шебекино и Новой Таволжанки ранены четыре человека.