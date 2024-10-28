  • Новость часаПВО России сбила 21 украинский БПЛА за полтора часа
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    Российские войска освободили Цукурино в ДНР
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

    7 комментариев
    28 октября 2024, 16:12 • Новости дня

    Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Курской области

    Дрон из Украины атаковал автомобиль в Льговском районе Курской области, погибли двое

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Льговском районе Курской области украинский беспилотник сбросил взрывные устройства на автомобиль, в результате чего погибли два молодых человека.

    Глава региона Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки погибли двое молодых людей. Они находились внутри автомобиля и скончались на месте от полученных ранений, которые оказались несовместимы с жизнью, передает ТАСС.

    Смирнов также уточнил, что беспилотник сбросил на автомобиль два взрывных устройства. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны в воскресенье сбили украинский беспилотник над территорией Курской области, а на улицах Курска после ночной атаки дронов обнаружены обломки БПЛА; в результате обстрела ВСУ Шебекино и Новой Таволжанки ранены четыре человека.

    25 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ

    Путин: Командиры ВСУ в окружении в Курской области расстреливают солдат при попытке сдаться в плен

    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области около двух тысяч украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что российские силы взяли в окружение около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории примерно 6 на 15 километров. Командиры украинских военных подразделений, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих подчиненных, пытающихся сдаться в плен, заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника, – сообщил Путин. – Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение».

    По его словам, ВС России «создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки» ВСУ.

    Ранее Путин заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

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    26 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    NYT: Элитные войска КНДР прибыли в Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении российской армии, сообщила американская газета The New York Times (NYT).

    При этом, по данным издания, войска КНДР пока не приняли участия в боевых действиях, их роль в возможных сражениях остается неясной, передает «Газета.Ru»  со ссылкой на NYT.

    Источники газеты заявили, что прибытие значительного контингента северокорейских войск может позволить России сосредоточиться на «захвате» большей территории Украины до наступления зимы.

    Неназванный украинский чиновник The New York Times сообщил, что прибывшие солдаты являются частью элитного подразделения Корейской народной армии, якобы они были доставлены из Владивостока на транспортных самолетах Ил-76 и затем направлены в Курскую область.

    Представитель КНДР Ил Ха Ким ранее назвал «грязными маневрами» заявления США о корейских военных в России.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

    Президент России Владимир Путин также пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР.

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    28 октября 2024, 13:39 • Новости дня
    NYT рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области

    NYT рассказала о преступлениях украинских боевиков в Курской области

    NYT рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американская газета The New York Times сообщила о свидетельствах очевидцев о стрельбе украинских военных по гражданским в населенных пунктах Курской области.

    Очевидцы рассказали, что в населенных пунктах Коренево и Куриловка украинские военные стреляли по гражданским, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    Российский волонтер Мария Скроб в беседе с изданием рассказала, что боевики открывали огонь по любой машине, которая приближалась к поселку Коренево.

    Кроме того, жители близлежащего населенного пункта Куриловка также рассказали, что украинские солдаты вели огонь по мирным жителям.

    Ранее российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими боевиками, которые с помощью дрона подорвали автомобиль жителя Курской области,

    До этого следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

    Волонтер рассказал, как ВСУ выгнали гражданских Суджи в лес без еды и воды.

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    26 октября 2024, 00:24 • Новости дня
    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС

    Небензя сообщил о подготовке Западом украинских диверсантов для атак на АЭС в России

    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС
    @ Пятый канал НОВОСТИ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия располагает данными о подготовке западными спецслужбами украинских диверсантов для провокаций на российских атомных станциях, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MI6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России», – отметил Небензя.

    По словам дипломата, такие диверсионные группы тренировали для операций по подрыву линий электропередачи, соединяющих АЭС с российской энергосистемой, передает РИА «Новости».

    Небензя также указал на «неопровержимые доказательства» подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС, которое, по планам Украины, предусматривало «захват и минирование» станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что в октябре Россия запланировала два заседания в ООН по Украине: неформальное (по «формуле Арриа») 25 октября и заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину 31 октября.

    Напомним,ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Помимо Курской АЭС, ВСУ неоднократно обстреливали и Запорожскую атомную станцию. В результате одной из атак загорелась градирня.

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    25 октября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    @ mil.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что действия 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота привели к успешному прорыву обороны ВСУ на Курском направлении.

    «Они как раз и совершили этот прорыв. Они как раз и создали условия, основные условия для этих успешных действий. Это именно 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота», – сказал Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Также президент сообщил, что командиры окруженных подразделений ВСУ скрывают от своих военнослужащих факт окружения. По его словам, основные силы ВСУ предпринимают попытки деблокировать эти подразделения, однако безуспешно. Российские бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления противника.

    Ранее Путин заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области. Он также сообщил, что на Курском направлении украинская армия потеряла до 26 тыс. военнослужащих за последние 30 дней, при этом около двух тысяч украинских военных были окружены в Курской области.

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    27 октября 2024, 14:09 • Новости дня
    Российская армия отбила восемь контратак ВСУ в Курской области
    Российская армия отбила восемь контратак ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения украинских военных на территорию Курской области: за прошедшие сутки потери ВСУ составили более 250 человек, уничтожены единицы бронетехники, включая американский Stryker, сообщило Минобороны.

    В ходе боевых действий подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских механизированных и десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин и других, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Восьми контратакам противника в этих направлениях было успешно оказано сопротивление. Потери ВСУ составили до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожен бронетранспортер Stryker производства США. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен российским силам.

    В дополнение к этому армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинских бригад в различных населенных пунктах, включая Александрию, Викторовку и Гоголевку. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы ВСУ в Сумской области.

    За последние сутки ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, две единицы бронетехники и другое оружие, включая миномет. С начала боевых действий на Курском направлении противник понес значительные потери в личном составе и технике, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия.

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ, замаскированной в лесополосе в Курской области. Подразделения группировки «Север» ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив до 30 украинских военнослужащих и пять бронемашин, семь боевиков сдались в плен.

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    25 октября 2024, 17:27 • Новости дня
    Уничтожение танка ВСУ в Курской области попало на видео

    Уничтожение ехавшего в прорыв танка ВСУ в Курской области попало на видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пытавшийся прорваться к одному из поселков в Курской области украинский танк уничтожили с помощью удара дрона, сообщило Министерство обороны России.

    Во время разведывательных мероприятий военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота обнаружили движение танка с помощью беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В результате точного попадания FPV-дрона боекомплект танка вооруженных сил Украины сдетонировал. Также опубликована видеозапись с подрывом украинской боевой машины.

    Ранее российские войска пресекли попытку украинской армии прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области. До этого группировка «Север» на Курском направлении отразила несколько контратак ВСУ, включая атаку на Новоивановку.

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    26 октября 2024, 01:24 • Новости дня
    Названо число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей России в 2024 году

    Мирошник сообщил о 4,7 тыс. пострадавших от атак ВСУ мирных жителей в России в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    С начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали 4733 мирных жителя России, из них 718 погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Ранения получили еще 274 несовершеннолетних ребенка. 49 человек из них погибли и уже никогда не станут взрослыми», – сообщил Мирошник на неформальной встрече членов СБ ООН по «формуле Арриа», в которой принял участие в режиме онлайн.

    Мирошник подчеркнул, что Украина смогла провести «вылазку» в Курскую область только благодаря поддержке Запада. Он отметил, что Украина, не имея собственных спутников, получала разведывательную информацию и использовала технику и вооружение, предоставленные западными странами. По его словам, иностранные инструкторы также участвовали в этой операции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что в Курской области около 2 тыс. украинских военных взяты в окружение. Также он заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих.

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    26 октября 2024, 14:18 • Новости дня
    ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

    Минобороны: ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

    ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Север» ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив до 30 украинских военнослужащих и пять бронемашин, семь боевиков сдались в плен, сообщило Министерство обороны.

    Контратаки ВСУ были предприняты в направлениях Камышовки, Новоивановки и Погребков. В результате боев украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также пять бронемашин. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным.

    Подразделения группировки «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение ВСУ в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, отмечается, что была предотвращена попытка ВСУ прорваться через госграницу России в районе пункта Новый Путь. Противник потерял около десяти человек убитыми и ранеными и шведскую боевую машину пехоты CV-90. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

    Ударами армейской авиации и артиллерии было нанесено значительное поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Под удар попали подразделения 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и другие бригады.

    Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения войск ВСУ и их резервам в Сумской области, что привело к значительным потерям.

    Всего за сутки ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, уничтожены 14 единиц бронетехники, в том числе четыре боевые машины пехоты, из них одна CV-90 шведского производства, и десять бронемашин, а также две американские РСЗО HIMARS и две транспортно-заряжающие машины к ним. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 26900 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машины пехоты, 105 бронетранспортеров, 1013 бронемашин, 692 автомобиля, 229 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

    Также Владимир Путин сообщил, что порядка 2 тыс. украинских военных окружены в Курской области и российские войска начали их уничтожение.

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    28 октября 2024, 14:00 • Новости дня
    Украинская армия за сутки на Курском направлении потеряла свыше 350 человек
    Украинская армия за сутки на Курском направлении потеряла свыше 350 человек
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки потери украинской стороны на Курском направлении составили свыше 350 военнослужащих, сообщило Министерство обороны.

    Уничтожено семь единиц бронетехники ВСУ, включая БМП и шесть боевых бронированных машин. Также ликвидированы семь артиллерийских орудий, среди которых пять САУ Paladin, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Трое военнослужащих украинских сил сдались в плен. Группировка «Север» поразила несколько механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ у Дарьино, Зеленого Шляха и Новоивановки.

    Российские войска отразили семь контратак ВСУ в направлении Кремяного и Новоивановки, а также пресекли четыре попытки атак в районах Александрии и Плехово.

    Армейская авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям противника. Удары оперативно-тактической авиации и ракетных войск пришлись по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ.

    С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 27 тыс. 530 военнослужащих, 177 танков и более 1000 боевых бронированных машин. Уничтожены 236 артиллерийских орудий и 40 установок РСЗО.

    Напомним, в прошлые сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 250 человек.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что в Курской области около 2 тыс. украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат.

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    28 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    ВСУ обстреляли «Дворец для любимой» в Курской области

    ВСУ обстреляли объект культурного наследия «Дворец для любимой» в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Усадьба Иосифа Викторова в Курской области, известная как «Дворец для любимой», повреждена в результате атак ВСУ на регион, сообщили в региональном правительстве.

    Усадьба располагается в Кореневском районе Курской области, она известна как «Дворец для любимой», здание пострадало в результате атак ВСУ, сообщило облправительство в своем Telegram-канале. Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения.

    На опубликованных фотографиях запечатлены обгоревшие стены постройки без окон, а также разрушения внутри здания.

    Усадьба Викторова была построена в стиле средневековых немецких замков в селе Сафоновка. Ее строительство было заказано помещиком Иосифом Викторовым в знак любви к молодой немецкой девушке. Известно, что девушка не стала женой Викторова и отказалась переезжать в Россию, после чего дворец стал местом для приема гостей. После событий 1917 года особняк был заброшен, а в 1930-х годах здесь открыли школу, работавшую до недавнего времени.

    Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 130 украинских военных, обвиняемых в преступлениях на территории Курской области, включая обстрелы населенных пунктов.

    Газета New York Times писала о свидетельствах очевидцев о стрельбе украинских военных по гражданским в населенных пунктах Курской области.

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    27 октября 2024, 08:20 • Новости дня
    Жители Суджи перестали выходить на связь после атаки ВСУ в августе

    Жители Суджи перестали выходить на связь с августа после атаки украинской армии на город

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Суджи, оставшиеся в городе после атаки ВСУ, не выходят на связь с родственниками, которые эвакуировались ранее.

    Жители города Суджи в Курской области, подвергшегося атаке Вооруженных сил Украины в августе, до сих пор не выходят на связь, сообщает ТАСС. Оставшиеся в городе люди надеялись переждать нападение и отказались эвакуироваться. Местная жительница, уехавшая с семьей 6 августа, рассказала, что ее родственники предпочли остаться, хотя и имели возможность уехать на машине. Вскоре ситуация стала настолько опасной, что покинуть город было невозможно.

    Женщина вспоминает, что ее семья также планировала уехать на несколько дней в безопасное место. Первую ночь они провели в подвале, но вскоре поняли, что необходимо уезжать. В момент отъезда обстрелы продолжались, и осколки повредили стекло их автомобиля. Женщина подчеркнула, что у них не было времени, чтобы взять с собой вещи, и единственное, что они успели взять, – это еду для ребенка.

    Сейчас эвакуированные жители не имеют связи с оставшимися в Судже родственниками и не знают, что с ними произошло. Их беспокойство усиливается отсутствием любой информации о судьбе близких и о ситуации в самом городе. Время идет, но надежда на то, что связь вскоре будет восстановлена, остается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, волонтер рассказал, что ВСУ выгнали гражданских Суджи в лес без еды и воды, спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков, а житель Суджи сообщил о жестокости иностранных наемников в Курской области.

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    26 октября 2024, 12:47 • Новости дня
    Волонтер рассказал, как ВСУ выгнали гражданских Суджи в лес без еды и воды

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ выгоняли жителей Суджи и окрестностей из домов в леса, оставляя их без пищи и воды, сообщил волонтер Дмитрий, участвовавший в спасении одного из мирных людей.

    По его словам, гражданское население нередко подвергается угрозе убийства или выселения из домов, передает ТАСС.

    Волонтер отметил, что женщины и старики вынуждены уходить в леса без еды и воды.

    Дмитрий также сообщил, что он и его команда волонтеров помогают эвакуировать мирных жителей с оккупированных территорий и оказывать помощь военнослужащим.

    Волонтер также рассказал о нескольких инцидентах с нападениями ВСУ при их выездах в приграничные районы.

    Один из таких инцидентов произошел под селом Шептуховка, где команда попала под минометный обстрел. Дмитрий вспомнил, как в Коренево FPV-дрон «всадил» в военную «буханку» в нескольких метрах от их позиции, когда они эвакуировали раненых военнослужащих.

    Ранее пленный украинский разведчик Виталий Панченко подтвердил информацию о задержании мирных жителей в районе Суджи. По его словам, захваченных гражданских лиц передали военной службе полиции Украины, об их дальнейшей судьбе ему ничего неизвестно. Кроме того, в силовых структурах сообщили, что самые жестокие действующие на Курском направлении украинские подразделения состоят из наемников из США, Польши и Франции.

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    26 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    РКК нашел более 1 тыс. пропавших в Курской области

    РКК нашел 1088 пропавших в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Российский Красный Крест получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших в Курской области, из которых удалось найти 1088 человек, а также оказал гуманитарную помощь 96 тыс. жителей региона.

    Российский Красный Крест получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, как пишет РИА «Новости». Павел Савчук, председатель РКК, сообщил, что удалось найти 1088 человек. По его словам, поиск ведется через гуманитарные центры и с использованием данных из пунктов временного размещения и других организаций.

    Савчук отметил, что воссоединение семейных связей стало важной частью работы Красного Креста. Он подчеркнул, что РКК активно занимается этим направлением с 2022 года, и в связи с последними событиями в Курской области количество обращений значительно возросло. Для облегчения поиска существует специальная форма на сайте РКК и горячая линия.

    Ранее подразделения ВСУ предприняли наступление на территорию Курской области, которое было остановлено. По данным Минобороны, противник в ходе боевых действий потерял более 20 тыс. военных. Президент Владимир Путин заявлял об ответных мерах России на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» совместно с Российским Красным Крестом (РКК) организовали сбор средств для помощи семьям медработников, эвакуированных из курского приграничья. Сообщалось, что почти 26 тыс. жителей Курской области получили помощь от РКК.

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    26 октября 2024, 15:15 • Новости дня
    Против солдат ВСУ возбудили дело о теракте за подрыв авто в Курской области

    СК: Украинские боевики подорвали автомобиль мирного жителя Курской области при помощи дрона

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими боевиками, которые с помощью дрона подорвали автомобиль жителя Курской области, сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.

    Боевиков ВСУ обвиняют в совершении теракта с использованием дрона, в результате которого был подорван автомобиль мирного жителя в Курской области, говорится в официальном Telegram-канале Главного военного СУ СК России.

    Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, включая убийство и покушение на убийство двух и более лиц, умышленное повреждение имущества, террористический акт, а также незаконное пересечение государственной границы России.

    Все эти преступления, по версии военных следователей, были совершены организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти.

    Ранее российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

    До этого в Курской области арестовали семь участников 103-й бригады теробороны Украины по подозрению в террористических актах и незаконном хранении оружия.

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