Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Курской области

Дрон из Украины атаковал автомобиль в Льговском районе Курской области, погибли двое

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава региона Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки погибли двое молодых людей. Они находились внутри автомобиля и скончались на месте от полученных ранений, которые оказались несовместимы с жизнью, передает ТАСС.

Смирнов также уточнил, что беспилотник сбросил на автомобиль два взрывных устройства. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны в воскресенье сбили украинский беспилотник над территорией Курской области, а на улицах Курска после ночной атаки дронов обнаружены обломки БПЛА; в результате обстрела ВСУ Шебекино и Новой Таволжанки ранены четыре человека.