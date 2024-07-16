Гладков: При обстреле ВСУ Шебекино и Новой Таволжанки ранены четыре человека

Tекст: Вера Басилая

В Шебекино ранены трое: один мужчина получил осколочное ранение ноги, второго ранило в грудную клетку, у третьего – оскольчатый перелом челюсти. Все трое доставлены в больницу. В селе Новая Таволжанка мужчина получил осколочные ранения поясничной области, а также руки и ноги. Он самостоятельно обратился в больницу, следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова.

По словам губернатора, в Шебекино повреждены два многоквартирных дома и пять частных домов, восемь автомобилей, гаражи и четыре единицы техники. Из-за ударов ВСУ по энергетическому объекту в городе частично отсутствует электричество. В селе Новая Таволжанка в одном соцобъекте выбило окна, посекло кровлю и фасад.

Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание на заводе в Курской области.