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При обстреле ВСУ Шебекино и Новой Таволжанки ранены четыре человека
Гладков: При обстреле ВСУ Шебекино и Новой Таволжанки ранены четыре человека
Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка, пострадали четыре мирных жителя, повреждены два многоквартирных дома, частично отсутствует электроснабжение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Шебекино ранены трое: один мужчина получил осколочное ранение ноги, второго ранило в грудную клетку, у третьего – оскольчатый перелом челюсти. Все трое доставлены в больницу. В селе Новая Таволжанка мужчина получил осколочные ранения поясничной области, а также руки и ноги. Он самостоятельно обратился в больницу, следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова.
По словам губернатора, в Шебекино повреждены два многоквартирных дома и пять частных домов, восемь автомобилей, гаражи и четыре единицы техники. Из-за ударов ВСУ по энергетическому объекту в городе частично отсутствует электричество. В селе Новая Таволжанка в одном соцобъекте выбило окна, посекло кровлю и фасад.
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