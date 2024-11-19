В Москве наградили победителей конкурса «Золотые имена высшей школы»

В Москве состоялся первый Всероссийский форум преподавателей высшего образования

Форум открылся торжественным собранием в честь Дня преподавателя высшей школы, который отмечается в России с 2021 года по поручению президента Владимира Путина. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил участников форума с праздником: «Высшая школа – это особая гордость нашей страны, ее ведущие вузы – флагманы не только отечественного, но и мирового образования», передает ТАСС.

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова подчеркнула важность форума для развития образования и поблагодарила преподавателей за их вклад в реализацию национальных целей: «Это вы делаете каждый день, делитесь с ними не только знаниями, но и рассказываете о наших традициях, смыслах».

Внимание на форуме уделили совершенствованию инфраструктуры университетов, поддержке студенческих стартапов и развитию международного сотрудничества. Одним из главных событий стала церемония награждения победителей конкурса «Золотые имена высшей школы». Лауреатов отметили в номинациях «За вклад в науку и высшее образование», «За академическое наставничество», «Молодые научные и педагогические таланты» и других.

Председатель координационного совета Лиги преподавателей высшей школы Елена Ляпунцова отметила значимость форума, который стал платформой для внедрения инновационных идей и объединил главных профессионалов страны.

Мероприятие было организованно Лигой преподавателей высшей школы при поддержке Министерства науки и высшего образования России,