Иран осудил санкции ЕС и Британии за якобы поставки ракет России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, иранское ведомство отрицает поставку баллистических ракет России и называет санкции незаконными, передает ТАСС.

Багаи подчеркнул, что ЕС и Британия вмешиваются в законные отношения стран в сфере обороны и военной кооперации. Иран намерен защищать свои национальные интересы, используя все доступные средства сотрудничества с международными партнерами.

Представитель МИД Ирана также отметил, что санкции негативно сказываются на политических отношениях и могут привести к дальнейшему напряжению в международной политике.

Накануне ЕС ввел санкции против Iran Air за якобы поставки ракет России. В сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон ужесточит санкции в отношении Ирана в связи с «развитием военно-технического сотрудничества с Россией». Позднее Британия ввела санкции против Iran Air и российского судна Port Olya-3.