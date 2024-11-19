Иран осудил санкции ЕС и Британии за якобы поставки ракет России

  • Новость часаЭстония призвала Европу готовиться отправить войска на Украину
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    Как американцы управляют пуском ракет с территории Украины
    ЕС не смог договориться об ударах вглубь России
    Небензя: Цели СВО будут достигнуты дипломатическим или военным путем
    Шольц похвалил себя за звонок Путину
    Названы потери ВСУ с начала спецоперации на Украине
    Российские силы закрепились на окраине Купянска
    Госдеп не подтвердил разрешение на удары ATACMS вглубь России
    Кремль назвал условие отмены российских санкций против Рубио
    Президент Абхазии Бжания подал в отставку
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

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    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия останется в плюсе даже при «канцлере-ястребе» в Германии

    Политический кризис в Германии, с точки зрения России, выглядит торжеством справедливости. Шольц и Ко пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

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    19 ноября 2024, 09:01 • Новости дня

    Иран осудил санкции ЕС и Британии за якобы поставки ракет России

    Tекст: Александра Юдина

    Иран категорически отвергает санкции Евросоюза и Британии, наложенные за обвинения в поставках баллистических ракет России, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

    По его словам, иранское ведомство отрицает поставку баллистических ракет России и называет санкции незаконными, передает ТАСС.

    Багаи подчеркнул, что ЕС и Британия вмешиваются в законные отношения стран в сфере обороны и военной кооперации. Иран намерен защищать свои национальные интересы, используя все доступные средства сотрудничества с международными партнерами.

    Представитель МИД Ирана также отметил, что санкции негативно сказываются на политических отношениях и могут привести к дальнейшему напряжению в международной политике.

    Накануне ЕС ввел санкции против Iran Air за якобы поставки ракет России. В сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон ужесточит санкции в отношении Ирана в связи с «развитием военно-технического сотрудничества с Россией». Позднее Британия ввела санкции против Iran Air и российского судна Port Olya-3.

    17 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Франция и Британия разрешили удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Figaro сообщила о согласии Франции и Британии на удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Франция и Британия разрешили удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Париж и Лондон в рамках конфликта на Украине дали разрешение на удары вглубь территории России дальнобойным оружием, пишет Figaro.

    Как указывает Figaro, речь идет об англо-французских ракетах SCALP/Storm Shadow, передает ТАСС.

    Напомним, New York Times сообщала, что США также разрешили наносить удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

    По данным Reuters, Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни. В сентябре президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские военные не смогут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, для этого потребуется привлечение военных специалистов НАТО. Это будет означать «изменение самой сути конфликта» и прямое участие стран НАТО в войне против России.



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    17 ноября 2024, 00:36 • Новости дня
    Иран потребовал от США 1 трлн долларов компенсаций

    Иран потребовал от США 1 трлн долларов компенсаций за ущерб от санкций

    Tекст: Максим Попов

    США должны выплатить Ирану компенсацию в размере 1 трлн долларов за ущерб, нанесенный санкциями, введенными после Исламской революции, заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции, генерал Али Шамхани.

    Шамхани подчеркнул, что санкции были введены не после выхода США из ядерной сделки, а сразу после Исламской революции 1979 года, передает ТАСС.

    По словам генерала, санкции начались после захвата американского посольства в Тегеране, известного как «шпионское гнездо», и были направлены на сдерживание иранских возможностей. Он также отметил, что США поддерживали террористические группировки на Ближнем Востоке, что повлекло за собой угрозы национальной безопасности Ирана.

    Известно, что США ввели первые односторонние санкции против Ирана сразу после Исламской революции. Эти меры включали запрет на закупку иранской нефти, замораживание иранских активов в США и их зарубежных филиалах, а также запрет на экспорт американских товаров, включая продовольствие и медикаменты, в Иран.

    До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности принять меры в ответ на враждебную резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, которая может быть принята в ближайшее время.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    16 ноября 2024, 21:21 • Новости дня
    Шольц: Выяснить позицию Путина по переговорам с Украиной можно только лично

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним.

    Единственный способ понять позицию Путина по переговорам об урегулировании конфликта на Украине – это лично обсудить этот вопрос с ним, сказал Шольц в интервью Suddeutsche Zeitung, передает РБК.

    По его мнению, размышлять о мотивах Путина бессмысленно.

    У Шольца поинтересовались, почему Путин должен вступать в переговоры, если Россия укрепляет свои позиции. Канцлер отметил, что рассуждать о мотивах Путина не имеет смысла. «Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», – заявил он.

    Напомним, канцлер Олаф Шольц позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину, они обсудили ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что политики беседовали один час.

    Обозреватель Corriere della Sera Федерико Рампини отметил, что главы европейских стран могут начать звонить президенту России после того, как ему позвонил канцлер ФРГ.

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    16 ноября 2024, 17:03 • Новости дня
    Corriere della Sera: После звонка Шольца Путину позвонят другие европейские лидеры
    Corriere della Sera: После звонка Шольца Путину позвонят другие европейские лидеры
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главы европейских стран могут начать звонить президенту России Владимиру Путину после того, как ему позвонил канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявил обозреватель Corriere della Sera Федерико Рампини.

    Рампини в своем материале для Corriere della Sera отметил, что этот звонок стал первым международным эффектом избрания Дональда Трампа президентом США, передает ТАСС.

    До инаугурации Трампа остается еще пара месяцев, в отношениях с Москвой уже чувствуется разморозка, подчеркнул автор.

    По мнению обозревателя, попытки диалога с российским президентом прерывались в Европе под давлением администрации действующего американского президента Джо Байдена.

    Канцлер ФРГ оказался первым из западных лидеров, кто взял на себя инициативу, что вызвало недовольство в Париже и Брюсселе, а также настороженность в Варшаве, Риге и Стокгольме.

    Напомним, канцлер Олаф Шольц инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что политики беседовали один час.

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    16 ноября 2024, 12:24 • Новости дня
    The Times: Британские авианосцы оказались уязвимы к ракетным атакам
    The Times: Британские авианосцы оказались уязвимы к ракетным атакам
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Британские авианосцы могут быть уязвимы к противокорабельным ракетам потенциального противника, пишет The Times.

    Так, согласно полученным в ходе учений данным, авианосцы оказались уязвимы к противокорабельным ракетам, передает «Лента.ру».

    В частности, в ряде сценариев учений авианосец мог быть потоплен атаками баллистических ракет. Эти ракеты находятся на вооружении у таких стран, как Китай.

    В этой связи, отмечает The Times, британская сторона рассматривает целесообразность использования авианосцев в современных военных конфликтах и не исключает возможность утилизации одного из них.

    По данным издания, представитель Королевского Военно-морского флота при этом заверил, что затопление авианосца маловероятно. Он также подчеркнул, что учения отражают лишь наихудшие вымышленные варианты развития событий.

    Ранее в связи с финансовыми трудностями Британия допустила возможность продажи авианосца Prince of Wales, так как денег на его содержание не хватает.

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    18 ноября 2024, 18:10 • Новости дня
    В ЕС решили ввести санкции против российских спортсменов и священников

    Сийярто: ЕС обсуждает санкции против атомной энергетики России, спорта и сотрудников ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Евросоюза обсуждают введение 15-го пакета санкций против России, который может затронуть атомную промышленность, транспортировку нефти и газа, а также спортсменов, церковных лидеров и сотрудников ООН, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

    Он выразил мнение, что европейские коллеги не могут избавиться от «плена старых идей», продолжая настаивать на новых ограничениях, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что некоторые страны Евросоюза «жаждут крови» и рассматривают санкции против энергетического сектора, транспортировки нефти и газа, а также атомной промышленности. Он также назвал предложения о введении санкций против спортсменов, церковных лидеров и сотрудников ООН «явно безумными».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы.

    Между тем 18 ноября  Британия решила ввести санкции в отношении иранского авиаперевозчика Iran Air, транспортной компании IRISL и российского грузового судна Port Olya-3.


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    18 ноября 2024, 03:28 • Новости дня
    Макрон и Стармер рассказали о планах позвонить Путину

    Макрон не исключил телефонного разговора с Путиным, Стармер сообщил об отсутствии подобных планов

    Макрон и Стармер рассказали о планах позвонить Путину
    @ Henri Szwarc/Starface/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, «когда позволит контекст». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что у него таких планов нет.

    Макрон заявил, что разговор будет возможен, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». Он выразил поддержку дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Однако, как заявил Макрон, речь не должна идти о «капитуляции Украины», передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    При этом французский президент заявил, что, по его мнению, «Путин не готов к переговорам с Киевом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    В свою очередь, Стармер, комментируя решение канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом России, сказал, что «это дело канцлера Шольца – с кем ему говорить». «Я не планирую разговаривать с Путиным», – заявил Стармер Sky News.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил ARD о необходимости продолжать попытки наладить диалог с Россией по Украине: «Нужно постоянно пытаться это делать и одновременно поддерживать Украину». Он также сказал, что не видит изменения курса Москвы.

    Напомним, Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором беседы выступил Берлин. Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, которая полностью игнорирует интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров.

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    16 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    Иран пообещал ответить на враждебную резолюцию МАГАТЭ

    Иран примет меры в ответ на антииранскую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности принять меры в ответ на враждебную резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, которая может быть принята в ближайшее время.

    Арагчи сообщил о намерении Тегерана ответить на возможную враждебную резолюцию, которую может принять Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА «Новости». По его словам, если резолюция будет принята, Иран примет новые меры в отношениях с МАГАТЭ, которые включают ускорение развития ядерной программы.

    Аббас Арагчи отметил, что в ответ на все враждебные шаги агентства в прошлом Иран всегда усиливал свои ядерные разработки. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами также заявил, что Тегеран не допустит давления от европейской тройки, включающей Британию, Германию и Францию, через антииранские резолюции.

    Заседание Совета управляющих МАГАТЭ, на котором возможно принятие резолюции, пройдет в Вене с 18 по 22 ноября. Тегеран считает, что США и европейская тройка применяют враждебный подход к иранской ядерной программе, обвиняя Иран в недостаточном сотрудничестве с МАГАТЭ.

    В июне этого года Совет управляющих МАГАТЭ уже принял резолюцию, требующую от Ирана объяснения происхождения следов урана на незаявленных ядерных объектах, а также допуска инспекторов агентства на эти объекты.

    Напомним, ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает меры экономического давления на Иран для принуждения его к новой ядерной сделке.

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    16 ноября 2024, 16:08 • Новости дня
    FT: Команда Трампа готовит экономическое давление на Иран

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает меры экономического давления на Иран для принуждения его к новой ядерной сделке, сообщили источники, знакомые с этими планами.

    Планируется ужесточение и добавление санкций против иранского нефтяного экспорта с целью уменьшения доходов Тегерана, чтобы помешать финансировать армию и союзников в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Целью таких мер является принуждение Ирана к переговорам с США о новой ядерной сделке и изменении региональной политики. Несмотря на это, источники предупреждают, что условия, выдвигаемые администрацией Трампа, могут оказаться неприемлемыми для Ирана.

    Эксперт по национальной безопасности, знакомый с планами Трампа, отметил, что при всем этом меры направлены на стабилизацию отношений между Вашингтоном и Тегераном.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Трамп, готовясь к президентскому сроку, уделяет внимание ядерной программе Ирана. Он якобы готов предоставить Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран изменит свою политику в сторону обладания ядерным оружием.

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    18 ноября 2024, 23:37 • Новости дня
    ЕС не выработал общую позицию по ударам вглубь России

    Боррель сообщил об отсутствии единства в ЕС по вопросу ударов западным оружием вглубь российской территории

    ЕС не выработал общую позицию по ударам вглубь России
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не выработал единую позицию по поводу использования западного оружия для ударов вглубь территории России, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель подчеркнул, что решение о поставках оружия Украине для таких целей остается за каждым государством ЕС на национальном уровне, передает РИА «Новости».

    «Мы не вырабатывали общую позицию, каждый будет действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он.

    Боррель считает, что «опираться надо на решение США». По его мнению, «разумно поставлять оружие не только для того, чтобы отбивать удары, но для того, чтобы бить по источнику».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что страна продолжит поставки вооружений Украине, но будет препятствовать их использованию для ударов вглубь территории России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Из статьи Le Figaro была удалена фраза о разрешении Франции и Британии на удары по России. Times не исключила сохранения Вашингтоном запрета на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.

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    17 ноября 2024, 14:57 • Новости дня
    Британия успешно испытала крылатую мини-ракету SPEAR

    Минобороны Британии провело успешные испытания ракеты SPEAR на Eurofighter Typhoon

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британское Минобороны успешно испытало крылатую мини-ракету SPEAR с радиусом действия более 100 км, запустив ее с истребителя Eurofighter Typhoon в Швеции.

    Минобороны Соединенного Королевства сообщило об успешном управляемом запуске разрабатываемой крылатой мини-ракеты SPEAR. Испытания прошли в Швеции, где ракета была запущена с истребителя Eurofighter Typhoon, передает ТАСС. Радиус действия ракеты превышает 100 км.

    Представители министерства отметили, что после постановки на вооружение ракеты планируется использовать для поражения средств ПВО, кораблей и танков потенциального противника. Ожидается, что ракеты будут установлены на истребителях F-35B, включая те, которые базируются на авианосцах. Каждый самолет сможет нести до восьми таких ракет.

    Заместитель министра обороны Люк Поллард заявил: «Успешные испытания передовых ракет SPEAR знаменуют собой важный шаг на пути развития возможностей ВС Великобритании. Это гарантирует оснащение королевских ВМС и ВВС передовыми технологиями для защиты нашей страны». По его словам, новые ракеты усилят защитные способности Великобритании и обеспечат надежную оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Британии провели испытания авиационного лазера, предназначенного для защиты самолетов, а Британия курировала диверсии против Черноморского флота и Крыма.

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    17 ноября 2024, 01:13 • Новости дня
    Генерал обвинил США в подготовке террористов для атак в Иране

    Генерал Шамхани сообщил о подготовке США боевиков для терактов на юго-востоке Ирана

    Tекст: Максим Попов

    Американская разведка готовит террористов, совершающих атаки на юго-востоке Ирана с использованием американского оружия, заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Али Шамхани.

    По словам Шамхани, эти группировки используют американское оружие и сами признались в подготовке американской разведкой, передает ТАСС.

    Известно, что на юго-востоке Ирана, в провинции Систан и Белуджистан, действует террористическая группировка «Джейш аз-Зольм». Ее лагеря находятся вдоль границы с Афганистаном и Пакистаном. Боевики этой группировки регулярно устраивают теракты против иранских военнослужащих и мирного населения.

    Последний инцидент произошел 26 октября, когда в результате нападения погибли десять иранских полицейских.

    Ранее Шамхани заявил, что США должны выплатить Ирану компенсацию в размере одного трлн долларов за ущерб, нанесенный санкциями.

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    16 ноября 2024, 15:57 • Новости дня
    В Сочи стартовал международный симпозиум по сотрудничеству БРИКС+ и Европы

    Tекст: Александра Юдина

    В Сочи начал работу международный симпозиум, посвященный развитию социально-экономического сотрудничества между странами БРИКС+ и Европой, организованный при содействии партии «Единая Россия».

    В работе симпозиума участвуют 40 делегатов от стран БРИКС и Европы, включая депутатов Европарламента, Среди участников представители Германии, Греции, Сербии, Франции, Индии, Англии, Чехии, Алжира, ЮАР, Пакистана, Индонезии и Китая, сообщается в Telegram-канале партии.

    С российской стороны в дискуссиях выступают заместитель председателя комиссии Генсовета партии по международному сотрудничеству Андрей Климов, член Высшего совета партии и первый вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова и директор института Европы РАН Алексей Громыко.

    Главная тема симпозиума заключается в обсуждении роли государства, науки и общества в развитии социально-экономического сотрудничества между странами БРИКС+ и европейскими государствами и организациями. Участники намерены поделиться опытом и разработать совместные стратегии для укрепления взаимовыгодных связей.

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    18 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    Боррель не смог разблокировать поставки оружия Украине через Еврофонд мира

    Боррель признал невозможность разблокировки поставок оружия Украине через Еврофонд мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что ему не удастся разблокировать поставки оружия Украине через Европейский фонд мира, несмотря на обещание сделать это до конца мандата, из-за продолжающегося более года блока Венгрией.

    Как передает ТАСС, Боррель уходит в отставку 1 декабря. «К сожалению, я уже не смогу сделать последнего предложения по Европейскому фонду мира», – сказал он.

    Ранее Боррель обещал, что к концу своего мандата сможет разблокировать поставки оружия на сумму более 5 млрд евро.

    В дополнение к этому, Боррель выразил неуверенность в результатах обсуждения в ЕС возможности ударов европейским оружием вглубь России. По его словам, обсуждение этого вопроса состоится 18-19 ноября. Боррель надеется, что министры достигнут соглашения, но допустил, что если этого не произойдет, каждая страна будет действовать по своему усмотрению. Боррель подчеркнул, что всегда поддерживал такие действия.

    Ранее Евросоюз пообещал выполнить целевой показатель поставки 1 млн снарядов на Украину до конца 2024 года, несмотря на задержку в выполнении обязательств.

    Боррель во время визита в Киев заявил, что призовет ЕС продолжить поддержку Украины, несмотря на неопределенность в отношении планов США под руководством Дональда Трампа.

    Сообщалось, что США впервые разрешили в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области.

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    19 ноября 2024, 05:52 • Новости дня
    Иран подтвердил отсутствие проблем в вопросе заключения договора с Россией

    Посол Ирана Джалали подтвердил отсутствие проблем в вопросе заключения договора с Россией о стратегическом сотрудничестве

    Tекст: Антон Антонов

    Для заключения соглашения с Россией о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве «нет никаких проблем», сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

    «Соглашение подготовлено», – приводит слова Джалали РИА «Новости».

    Джалали сказал, что подписание соглашения перенесли из-за гибели экс-президента республики Эбрахима Раиси и формирования нового правительства. По его словам, «сейчас новое правительство обладает серьезным намерением заключить все подготовленные ранее соглашения» с Россией.

    Иранская сторона прорабатывает с Россией дату визита президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания соглашения.

    Напомним, договор должен определить отношения России и Ирана на десятилетия вперед. В июне Москва и Тегеран отложили его подписание из-за технических проблем со стороны Ирана. В июле МИД России сообщил, что Россия и Иран завершили подготовку договора.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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