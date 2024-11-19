Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».0 комментариев
Иран осудил санкции ЕС и Британии за якобы поставки ракет России
Иран категорически отвергает санкции Евросоюза и Британии, наложенные за обвинения в поставках баллистических ракет России, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.
По его словам, иранское ведомство отрицает поставку баллистических ракет России и называет санкции незаконными, передает ТАСС.
Багаи подчеркнул, что ЕС и Британия вмешиваются в законные отношения стран в сфере обороны и военной кооперации. Иран намерен защищать свои национальные интересы, используя все доступные средства сотрудничества с международными партнерами.
Представитель МИД Ирана также отметил, что санкции негативно сказываются на политических отношениях и могут привести к дальнейшему напряжению в международной политике.
Накануне ЕС ввел санкции против Iran Air за якобы поставки ракет России. В сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон ужесточит санкции в отношении Ирана в связи с «развитием военно-технического сотрудничества с Россией». Позднее Британия ввела санкции против Iran Air и российского судна Port Olya-3.