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Минобороны: МРК «Туча» войдет в состав ВМФ до конца года
Минобороны: МРК «Туча» с высокоточным оружием войдет в состав ВМФ РФ до конца года
Малый ракетный корабль «Туча» проекта 22800 пополнит состав ВМФ России до конца этого года после успешного завершения государственных испытаний на Каспийском море.
Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Туча» проходит госиспытания на морских полигонах Каспийского моря, передает ТАСС. Представители Минобороны сообщили, что «Туча» оснащена высокоточным оружием и войдет в состав ВМФ до конца года.
Во время испытаний проверяется функционирование бортовых систем оборудования и вооружения, включая радиоэлектронное вооружение и двигательные установки. Испытания проводятся сдаточной командой Зеленодольского судостроительного завода и экипажем корабля, а также поддерживаются штабом Каспийской флотилии.
Вопросы надводного кораблестроения обсуждались на рабочем совещании с участием главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева, куда были представлены отчеты о ходе испытаний корабля. Адмирал поставил задачу профильным органам ВМФ продолжать тесное взаимодействие с промышленными представителями на всех этапах испытаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный «Калибрами» корабль «Амур» защитили от катеров «Панцирем».
Ранее сообщалось, что два малых ракетных корабля проекта 22800 («Каракурт») «Удомля» и «Ржев», предназначенные для Тихоокеанского флота, были спущены на воду на Амурском судостроительном заводе. А построенный на судостроительном заводе им. Бутомы «Залив» малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 вошел в состав Военно-морского флота России.