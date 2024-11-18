Минобороны: МРК «Туча» войдет в состав ВМФ до конца года

Минобороны: МРК «Туча» с высокоточным оружием войдет в состав ВМФ РФ до конца года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Туча» проходит госиспытания на морских полигонах Каспийского моря, передает ТАСС. Представители Минобороны сообщили, что «Туча» оснащена высокоточным оружием и войдет в состав ВМФ до конца года.

Во время испытаний проверяется функционирование бортовых систем оборудования и вооружения, включая радиоэлектронное вооружение и двигательные установки. Испытания проводятся сдаточной командой Зеленодольского судостроительного завода и экипажем корабля, а также поддерживаются штабом Каспийской флотилии.

Вопросы надводного кораблестроения обсуждались на рабочем совещании с участием главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева, куда были представлены отчеты о ходе испытаний корабля. Адмирал поставил задачу профильным органам ВМФ продолжать тесное взаимодействие с промышленными представителями на всех этапах испытаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный «Калибрами» корабль «Амур» защитили от катеров «Панцирем».

Ранее сообщалось, что два малых ракетных корабля проекта 22800 («Каракурт») «Удомля» и «Ржев», предназначенные для Тихоокеанского флота, были спущены на воду на Амурском судостроительном заводе. А построенный на судостроительном заводе им. Бутомы «Залив» малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 вошел в состав Военно-морского флота России.