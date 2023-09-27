В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
На воду спущены два МРК проекта «Каракурт»
Минобороны: Два малых ракетных корабля проекта «Каракурт» спущены на воду на Дальнем Востоке
Два малых ракетных корабля проекта 22800 («Каракурт») «Удомля» и «Ржев», предназначенные для Тихоокеанского флота (ТОФ), спущены на воду на Амурском судостроительном заводе, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Согласно сообщению Минобороны, на входящем в ОСК Амурском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду первых двух малых ракетных кораблей проекта 22800 «Удомля» и «Ржев», построенных на предприятии для ТОФ, передает РИА «Новости».
В июне 2023 года командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина на Амурском судостроительном заводе проинспектировал ход строительства всех кораблей для ТОФ, в том малых ракетных кораблей проекта 22800 «Ржев», «Удомля», «Уссурийск» и «Павловск».
Напомним, в декабре новейший малый ракетный корабль (МРК) «Буря», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», начал государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота.