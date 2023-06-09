Корвет «Ретивый» для ТОФ заложен на Амурском судостроительном заводе

Корвет «Ретивый» для Тихоокеанского флота заложили на Амурском судостроительном заводе

Корвет проекта 20385 «Ретивый» для Военно-морского флота России заложили на Амурском судостроительном заводе, в церемонии принял участие командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина, сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.

Согласно сообщению ТОФ, в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова корвет был заложен под наименованием «Ретивый». Торжественное мероприятие приурочено к 90-й годовщине со дня закладки первого промышленного объекта Амурского судостроительного завода (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает РИА «Новости».

Как заявил Лиина, качество постройки кораблей на Амурском судостроительном заводе позволяет применять боевые корабли далеко за пределами ближней морской зоны ТОФ.

Адмирал также проинспектировал ход строительства всех кораблей для ТОФ, в том числе корветов проекта 20380 «Бравый» и «Грозный», малых ракетных кораблей проекта 22800 «Уссурийск», «Ржев», «Удомля» и «Павловск», а также проекта 20385 «Буйный», «Разумный» и «Быстрый». Ближайшим боевым кораблем, который завод сдаст флоту, станет корвет проекта 20380 «Резкий».

Ранее главком ВМФ Николай Евменов заявил, что Тихоокеанский флот (ТОФ) получит до 2027 года 12 новых корветов.