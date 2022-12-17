Новый ракетный корабль «Буря» начал испытания в Балтийском море

Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Буря», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», начал государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота.

Как сообщили в пресс-службе флота, сейчас проверяется работа всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств.

«В ближайшее время в рамках государственных испытаний экипажу предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по морской цели из артиллерийского комплекса корабля», – передает РИА «Новости».

Корабль построен на судостроительном заводе «Пелла», МРК «Буря» войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

МРК «Буря» – второй строящийся на «Пелле» корабль проекта 22800 «Каракурт», оснащенный новым зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М».

Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» разработаны в центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» .

«Каракурт» имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. В состав ПВО корабля входит ПЗРК «Игла» и ЗРАК «Панцирь-М».