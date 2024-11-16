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    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    6 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

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    16 ноября 2024, 12:24 • Новости дня

    The Times: Британские авианосцы оказались уязвимы к ракетным атакам

    The Times: Британские авианосцы оказались уязвимы к ракетным атакам
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Британские авианосцы The Times: британские авианосцы оказались уязвимы к ракетным атакам могут быть уязвимы к противокорабельным ракетам потенциального противника, пишет The Times.

    Так, согласно полученным в ходе учений данным, авианосцы оказались уязвимы к противокорабельным ракетам, передает «Лента.ру».

    В частности, в ряде сценариев учений авианосец мог быть потоплен атаками баллистических ракет. Эти ракеты находятся на вооружении у таких стран, как Китай.

    В этой связи, отмечает The Times, британская сторона рассматривает целесообразность использования авианосцев в современных военных конфликтах и не исключает возможность утилизации одного из них.

    По данным издания, представитель Королевского Военно-морского флота при этом заверил, что затопление авианосца маловероятно. Он также подчеркнул, что учения отражают лишь наихудшие вымышленные варианты развития событий.

    Ранее в связи с финансовыми трудностями Британия допустила возможность продажи авианосца Prince of Wales, так как денег на его содержание не хватает.

    14 ноября 2024, 14:33 • Новости дня
    Летчик: Российский Су-57 превзошел китайский J-35 по характеристикам

    Летчик Богдан заявил о превосходстве Су-57 над китайским истребителем J-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан отметил, что российский истребитель Су-57 превосходит китайскую новинку J-35 по множеству характеристик, включая маневренность и управляемость, и обладает перспективами для международного использования.

    По его словам, новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 превзошел все существующие в мире аналоги, включая китайскую новинку J-35, передает ТАСС. Богдан отметил, что российские авиационные комплексы всегда имеют конкурентные преимущества по сравнению с мировыми аналогами.

    Богдан заявил, что Су-57 превосходит существующие в мире аналоги по летно-техническим характеристикам, маневренности, устойчивости и управляемости. «Наши конкуренты не всегда показывают все свои возможности, но из того, что показано, российские самолеты всегда демонстрируют несколько больше», – заявил Богдан.

    Истребитель Су-57, по словам летчика, является достойной и хорошо скомпонованной машиной. Он подчеркнул, что самолет является великолепной платформой для будущих модификаций, как в свое время был Су-27. Богдан добавил, что оружие Су-57 высокоэффективно и расположено внутри, что делает самолет мощным и перспективным не только в национальной, но и в международной авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне специальной военной операции. Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт отметил конкурентные преимущества модели Су-57Э на мировом рынке оружия. Также сообщалось, что Ростех передал Российской армии партию новых истребителей Су-57 и Су-35С.

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    15 ноября 2024, 21:09 • Новости дня
    Российский робот помог взять в плен бойцов ВСУ

    Звуковещательная платформа убедила украинских бойцов сдаться в плен

    Российский робот помог взять в плен бойцов ВСУ
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская армия использовала роботизированную звуковещательную платформу для сдачи в плен украинских бойцов, находившихся в окружении севернее Курахово.

    Как передают «Известия», бойцы российской группировки «Центр» применили беспилотную платформу, оснащенную громкоговорителями, для убеждения украинских боевиков сдаться в плен. После первого отказа украинских бойцов по их позициям была применена артиллерия, а позднее сброшены листовки с предложением добровольно сложить оружие. Затем звуковещательная платформа убедила оставшихся бойцов выйти из укрытия и сдаться.

    Оператор звуковещательной платформы с позывным Ястреб рассказал, что платформа позволяет вести трансляцию в режиме реального времени и способна проникать в труднодоступные места, оставаясь на безопасном расстоянии. «Эта высокомобильная звуковещательная станция призвана сохранять жизни и наши, и противника», – отметил он.

    Украинские командиры часто используют артиллерию для атаки на такие платформы, однако благодаря скрытности и мобильности звуковещательные роботы успешно выполняют свои задачи, не подвергая операторов опасности. Украинские боевики иногда имитируют сдачу в плен для организации засад, однако российские военные предпринимают меры предосторожности.

    Роботизированная платформа представляет собой четырехколесное устройство с громкоговорителями. Она позволяет операторам вести передачу в режиме онлайн и преодолевать минные заграждения, что делает ее эффективным средством для ведения психологической войны.

    Ранее сообщалось, что украинские военные пытаются эвакуировать личный состав из окруженных позиций в районе Курахово, Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки, сталкиваясь с потерями при отступлении.  ВСУ попали в окружение, и их отступление проходит по простреливаемым дорогам.

    В Раде рассказали, что власти в Киеве намерены объяснить украинцам сдачу Курахово стратегической необходимостью и перегруппировкой сил.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    14 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне СВО

    Шойгу заявил о высоких боевых характеристиках Су-57 в зоне спецоперации на Украине

    Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне СВО
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На авиасалоне в Чжухае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что российский истребитель Су-57 доказал свою эффективность в зоне спецоперации, продемонстрировав высокие боевые качества и сниженную радиолокационную заметность благодаря технологиям «стелс».

    Шойгу на авиасалоне в Чжухае заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал высокую эффективность в зоне спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Прекрасная машина, прекрасно себя показывает. Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо», – отметил Шойгу в беседе с летчиком-испытателем.

    Отметим, что в августе 2023 года на форуме «Армия» Сергей Шойгу, будучи министром обороны, также рассказывал об успешном применении Су-57 в зоне СВО. Су-57 – это российский истребитель пятого поколения, который может поражать цели в воздухе, на земле и на воде. Он использует технологии «стелс», что делает его менее заметным для радаров.

    Истребитель Су-57 вооружен разнообразными управляемыми и неуправляемыми средствами поражения. Он способен применять ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» разных типов и дальностей. Также истребитель оснащен корректируемыми авиационными бомбами калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка этого самолета составляет 10 тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, покупателями новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 могут стать Индия, Турция, ряд африканских и южноамериканских стран, сказал генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что боевой опыт истребителя Су-57Э, представленного на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае, выделяет его среди аналогов пятого поколения благодаря мощному вооружению и высокой живучести в воздухе.

    Российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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    15 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    Британский эксперт заявил о продвижении российских войск под Купянском

    Российские войска стремительно теснят ВСУ на востоке и юго-востоке Купянска

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска активно продвигаются в районе Купянска, заявил британский эксперт Александр Меркурис, отметив, что ВСУ теряют контроль над территориями к востоку от реки Оскол.

    Российские войска активно теснят Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британского эксперта Александра Меркуриса.

    В своем блоге на YouTube он отметил, что российские военные стремительно захватывают территории, и вскоре вся зона к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска может оказаться под полным контролем России. Меркурис подчеркнул, что территория, удерживаемая ВСУ, стремительно сокращается.

    Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска уже вплотную подошли к Купянску и закрепляются в промышленной зоне города. По его словам, украинские военные сталкиваются с серьезными трудностями, особенно после военных преступлений против мирного населения в этом районе.

    Глава российской администрации региона Виталий Ганчев ранее сообщал, что российские силы закрепляются на окраинах Купянска и продолжают наступление в северо-восточном и юго-восточном направлениях от города. Он отметил, что крупная группировка ВСУ может оказаться в полукотле, что создаст дополнительные сложности для украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные достигли центра Курахово в ДНР, и до полного окружения города осталось пять-шесть километров. Российская разведка зафиксировала переговоры англоязычных и польских наемников в районе Купянска. Российские военнослужащие достигли окраин Купянска в Харьковской области, там идет бой.

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    13 ноября 2024, 20:37 • Новости дня
    Офис Зеленского отверг переговоры с Россией

    Советник Зеленского Подоляк исключил переговоры с Россией и уступки территорий

    Tекст: Денис Тельманов

    В офисе Владимира Зеленского заявили об отказе от переговоров с Россией и нежелании уступать территории, несмотря на инициативы по мирному урегулированию от Москвы.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского радио New Voice подтвердил, что Киев не намерен вступать в переговоры с Россией и не собирается отказываться от своих территорий. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Подоляк подчеркнул, что Россия продолжает выдвигать ультимативные требования, которые, по его мнению, нарушают суверенитет Украины и являются аморальными.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью газете Guardian также назвал переговоры с Москвой «нереалистичными». Президент Украины указал, что условия, выдвигаемые Россией, недопустимы для его страны.

    Инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине были предложены президентом РФ Владимиром Путиным в июне. Он заявил о готовности Москвы прекратить огонь при выполнении Киевом ряда условий, включая вывод войск с новых регионов России и отказ от стремления вступить в НАТО.

    После теракта на территории Курской области Путин отметил, что переговоры с Украиной невозможны, пока ВСУ совершают нападения на мирных граждан и объекты инфраструктуры. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что мирные инициативы Москвы остаются в силе, но с учетом текущих событий переговоры с Украиной не ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп планирует в первый день своего президентского срока организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, стремясь к заключению мирного соглашения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не намерен прийти к мирному урегулированию конфликта и продолжает гибридную войну против России, используя киевский режим.

    Украине следует готовиться к сокращению помощи от США после победы Трампа, так как часть оружия будет поставляться не безвозмездно, а за счет Киева, заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

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    15 ноября 2024, 01:23 • Новости дня
    Мужчина с катанами пришел к парламенту Британии «поговорить» с Джонсоном

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженный двумя катанами (японскими мечами) и надевший бронежилет 34-летний Льюис Эллингтон пытался встретиться и «поговорить» с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, но был задержан полицией у парламента страны, сообщила Telegraph.

    По словам прокурора, Эллингтон прибыл в Лондон из Кембриджшира с намерением встретиться с бывшим премьером, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Задержание произошло во вторник, и в тот же день Эллингтон предстал перед судом магистрата Вестминстера. Суд постановил отпустить его под залог, наложив запрет на посещение Лондона. В ожидании слушаний, назначенных на 12 декабря, обвиняемого будут наблюдать в медицинском учреждении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2022 года британцы, собравшиеся у резиденции на Даунинг-стрит, освистали Бориса Джонсона во время объявления об его отставке с поста премьер-министра.

    В ноябре 2024 года Джонсон был отстранен от эфира на телеканале Channel 4 за настойчивую рекламу своих мемуаров Unleashed, несмотря на просьбы ведущего прекратить и сосредоточиться на обсуждении президентских выборов в США.

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    13 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Морской рейд в Севастополе временно закрыли

    Движение морского транспорта в Севастопольской бухте приостановили

    Tекст: Денис Тельманов

    В Севастополе временно закрыли рейд в бухте, что привело к приостановке движения морского пассажирского транспорта.

    Морской рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, что привело к приостановке движения морского пассажирского транспорта, передает ТАСС.

    Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила, что «морской пассажирский транспорт приостановил движение».

    Причины временного закрытия рейда в Севастопольской бухте остаются неизвестными, и официальная информация по этому поводу пока не предоставлена. Власти не уточняют, когда движение морского транспорта будет возобновлено. Пока пассажиры вынуждены искать альтернативные способы передвижения в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб военнослужащий, а также возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что проводятся следственные действия на месте происшествия, территория остается оцепленной.

    Основной версией произошедшего подрыва принято заказное убийство капитана Черноморского флота с помощью самодельного взрывного устройства, закрепленного на днище автомобиля.

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    15 ноября 2024, 18:54 • Новости дня
    Москалькова обратилась в Минобороны с просьбой прояснить механизм демобилизации

    Омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Минобороны объяснить механизм демобилизации

    Tекст: Денис Тельманов

    Татьяна Москалькова на координационном совете уполномоченных обратилась к Минобороны с просьбой прояснить процесс демобилизации военнослужащих, столкнувшихся с ошибочной мобилизацией.

    На всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила о необходимости разъяснения механизмов демобилизации для военнослужащих, которые были ошибочно мобилизованы.

    Она подчеркнула, что решение об ошибке в мобилизации принимает призывная комиссия и доводит его до командира воинской части, однако тем не менее отсутствует четкий механизм для последующей демобилизации, передает «Интерфакс».

    Обратившись к заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александру Серговенцеву, Москалькова задала вопрос о том, какой документ необходим командиру для выполнения демобилизации. «Какой ему нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека?» – спросила она. Омбудсмен отметила, что этот вопрос связан с кадровой службой Минобороны, а не непосредственно с медицинским управлением.

    В ответ Серговенцев признал отсутствие четких инструкций и пообещал передать вопрос начальнику главного управления кадров Минобороны для дальнейшего рассмотрения и внесения ясности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объявлении в России новой мобилизации не обсуждается. Он отметил, что российская сторона всегда готова к переговорам, при этом спецоперация будет продолжаться до достижения целей.

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    15 ноября 2024, 21:17 • Новости дня
    Песков: Путин в разговоре с Шольцем подтвердил готовность к диалогу по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем вновь подтвердил свою готовность к диалогу по урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков пояснил, что готовность российского лидера к диалогу неоднократно выражалась ранее. «Эта готовность неоднократно повторялась. Вы знаете июньское выступление президента, где он четко обозначил обстоятельства, которые могут стать предтечей для урегулирования этого конфликта», – сказал он, добавив, что эти вопросы обсуждались и в сегодняшнем разговоре, сообщает ТАСС.

    На вопрос о перспективах переговоров между Россией и Украиной Песков ответил, что детали обговариваются, но четкие условия для начала прямого диалога пока не обозначены.

    Ранее сообщалось, что Путин и Шольц провели телефонные переговоры по инициативе немецкой стороны. Они обсуждали ситуации вокруг Украины, на Ближнем Востоке, а также темы энергетического взаимодействия.

    Отмечается, что политики провели подробный и откровенный обмен мнениями по украинской тематике. В Германии сообщили, что Шольц в беседе с Путиным выразил поддержку Киеву.

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    13 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    Захарова обвинила ЮНЕСКО в игнорировании преступлений Киева против российских журналистов

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО и ее генеральный директор не замечают преступления киевского режима против российских журналистов, включая убийства и теракты.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с обвинениями в адрес ЮНЕСКО и ее генерального директора Одри Азуле. Как сообщает ТАСС, она заявила на брифинге, что ЮНЕСКО игнорирует преступления, совершаемые киевским режимом против российских журналистов, такие как убийства и террористические акты.

    По словам Захаровой, проект доклада, представленный генеральным директором ЮНЕСКО, охватывает деятельность журналистов на Украине, но не включает реальную ситуацию с безопасностью российских журналистов. Документ будет рассматриваться на заседании межправительственного совета международной программы развития коммуникации 21-22 ноября в Париже, однако, как заявляет представитель МИД, вопросы безопасности российских журналистов не будут подняты.

    «Секретариат ЮНЕСКО и лично гендиректор организации Азуле продолжают демонстративно игнорировать преступления киевского режима против российских журналистов, включая целенаправленные убийства, теракты и покушения на жизнь», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО в результате удара украинского FPV-дрона, Следственный комитет намерен установить всех причастных к его гибели. Кроме того, три корреспондента съемочной группы «Известий» пострадали во время работы на месте украинского обстрела в Донецке, получив различные ранения.

    Российская сторона также требует от международных структур осуждения атаки украинской армии на съемочную группу ВГТРК в ЛНР, произошедшей во время подготовки репортажа у Кременной.

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    16 ноября 2024, 00:50 • Новости дня
    Пентагон предупредил о растущей угрозе со стороны ядерных держав

    Пентагон заявил о возможности одновременной угрозы от России, Китая, КНДР и Ирана

    Tекст: Максим Попов

    Министерство обороны США считает, что растущее сотрудничество России, Китая, КНДР и Ирана может вынудить США столкнуться с несколькими ядерными противниками, говорится в докладе Пентагона.

    В пятницу был опубликован доклад Пентагона о стратегии применения ядерного оружия США, в котором подчеркнута возможность одновременной угрозы от нескольких ядерных держав. Доклад утверждает, что сотрудничество России, Китая, КНДР и Ирана может привести к необходимости сдерживания нескольких противников одновременно, передает ТАСС.

    Документ фиксирует, что каждый из этих противников представляет уникальные вызовы. Россия обладает крупным и разнообразным ядерным арсеналом и разрабатывает новые ядерные системы, что делает ее острой угрозой. Китай активно расширяет и модернизирует свои ядерные силы, вызывая вопросы о своих намерениях и ядерной стратегии. КНДР продолжает улучшать свои возможности в сфере ядерного оружия и баллистических ракет.

    Пентагон также выразил обеспокоенность возможностью координированной агрессии этих стран, что требует тщательной подготовки американских стратегов к сценарию одновременного сдерживания. Доклад акцентирует внимание на необходимости продумывания сложной динамики эскалации в условиях возможного кризиса или конфликта.

    Напомним, ранее Пентагон заявил, что США не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам-участникам ДНЯО, но оставляют возможность применения против других государств.

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    13 ноября 2024, 14:49 • Новости дня
    Патрушев призвал усилить корабельный состав ФСБ

    Патрушев заявил о необходимости усиления корабельного состава ФСБ из-за террористических угроз

    Tекст: Денис Тельманов

    Корабельный состав ФСБ должен быть усилен в условиях угроз от иностранных спецслужб, заявил Николай Патрушев в ходе совещания на базе Пограничного управления в Каспийске.

    Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о необходимости усиления корабельного состава ФСБ в условиях террористической угрозы, передает РИА «Новости». Патрушев отметил, что террористические угрозы продолжают исходить от иностранных спецслужб и международных террористических организаций, и в этих условиях органы ФСБ должны совместно с ВМФ обеспечить надежную защиту государственной границы.

    Патрушев подчеркнул, что для решения этих задач необходимо развивать корабельный состав, улучшать подготовку экипажей, а также совершенствовать системы управления и связи. Он обратил внимание на важность обеспечения условий базирования и оснащения кораблей Пограничного управления ФСБ.

    Во время визита в Каспийск Патрушев ознакомился с состоянием боевого дежурства и оснащением сторожевыми кораблями, а также обсудил с начальником погрануправления Андреем Карпенко вопросы международного сотрудничества в Каспийской акватории. Кроме того, он возложил венок к мемориалу в память о жертвах теракта 1996 года, когда в результате взрыва погибло множество людей, включая семьи пограничников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что коллективный Запад во главе с США стремится закрепить свое присутствие в Черном море, что рассматривается Россией как угроза.

    Во время визита на Черноморский флот Патрушев лично ознакомился с ходом боевого дежурства, подчеркнув, что флот сохраняет боеспособность и готовность противостоять угрозам.

    РанееПрезидент Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ, которую возглавит Патрушев, для улучшения координации в реализации морской политики России.

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    14 ноября 2024, 18:20 • Новости дня
    Стало известно о 15 погибших при израильском ударе по Дамаску

    Израильский авиаудар в Дамаске привел к гибели 15 и ранению 16 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильского авиаудара по районам Маззе и Кудсея в центре Дамаска погибли пятнадцать человек, еще шестнадцать жителей получили ранения, среди жертв есть женщины и дети.

    Как сообщается в заявлении министерства обороны Сирии, израильские самолеты нанесли удары по жилым районам Маззе и Кудсея в Дамаске, передает РИА «Новости». В результате нападения погибло пятнадцать человек, еще шестнадцать мирных жителей получили ранения. Среди жертв значатся женщины и дети, а атакованные здания получили значительные повреждения.

    Авиаудары были произведены с территории оккупированных Голанских высот. Министерство обороны Сирии подчеркивает, что это был враждебный акт со стороны Израиля, приведший к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. Ведомство осудило эти действия и выразило соболезнования семьям погибших.

    В настоящее время сирийские власти продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и подсчитывать ущерб. Продолжается расследование для установления точного числа жертв и нанесенного урона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская боевая авиация в четверг совершила атаки на районы Маззе и Кудсея в центре сирийской столицы, что стало причиной взрывов.

    Армия обороны Израиля также провела воздушные удары по более чем 100 целям в Ливане и секторе Газа, включая склады с оружием и ракетные установки. В результате израильских авиаударов за последние сутки на ливанской территории погибли 78 человек, а общее число жертв с начала атак увеличилось до 3365 человек.

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    13 ноября 2024, 13:28 • Новости дня
    «Калашников» зарегистрировал товарный знак «Освободитель»

    «Калашников» представил бренд «Освободитель» для премиального оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» зарегистрировал товарный знак «Освободитель» для выпуска премиального коллекционного оружия, сообщили в пресс-службе концерна.

    Концерн «Калашников» зарегистрировал новый товарный знак «Освободитель», под которым намерен выпускать премиальное коллекционное оружие, сообщает ТАСС. В пресс-службе концерна уточнили, что новый логотип представляет собой черный «вымпел» с вписанной в него рукой, сжатой в кулак, и слоганом «Освободитель». Англоязычная версия бренда зарегистрирована как Liberator.

    Первым продуктом, представленным под новым товарным знаком «Освободитель», станет карабин «Сайга» исполнения 05 серии «Африканский континент». Этот карабин стилизован под исторический автомат АКМ и был впервые презентован на форуме «Армия-2024».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» выполнил годовой контракт на поставку винтовок Чукавина, поставил Белоруссии «серьезное количество» ППК-20 и завершил испытания автомата АМ-17.

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    15 ноября 2024, 08:33 • Новости дня
    Ростех разработал устройство против FPV-дронов для транспорта

    Ростех представил мобильный комплекс «ПРЕС» для подавления FPV-дронов на транспорте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Росэлектроника» создал систему подавления FPV-дронов для защиты различных транспортных средств, которая работает в диапазоне 400-1200 МГц и способна парализовать каналы управления дронов в радиусе 150 м.

    Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав «Ростеха», разработал мобильную систему подавления FPV-дронов под названием «ПРЕС», сообщает Telegram-канал Ростеха. Новый комплекс предназначен для защиты различных транспортных средств, включая машины скорой помощи, автобусы, грузовики, внедорожники и легковые автомобили. Система весит 14,5 кг, оснащена специальными магнитными креплениями и работает на актуализированных частотах, популярных среди операторов дронов.

    «ПРЕС» создает помехи в диапазоне от 400 до 1200 МГц и парализует каналы управления FPV-дронов, обеспечивая дальность подавления до 150 метров с радиусом действия 360 градусов. Система эффективна при любых погодных условиях и температурных режимах от -40°C до +40°C. Суммарная мощность выходных помех составляет 400 Вт, а генераторы помех можно оперативно заменить без участия специалистов.

    Система подключается напрямую к аккумулятору транспортного средства, а блок управления размещается в салоне. В настоящее время комплекс «ПРЕС» проходит эксплуатационные испытания, после чего планируется начать его серийное производство. Разработка обещает повысить безопасность транспортных средств, находящихся под угрозой атак с использованием FPV-дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Росэлектроника» разработала новую версию антидронового комплекса «Серп-ВС6», который успешно прошел испытания на российских штурмовиках и получил название «Чистюля», а Ростех заменил иностранные стандарты частоты и времени.

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