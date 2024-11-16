16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.2 комментария
The Times: Британские авианосцы оказались уязвимы к ракетным атакам
Британские авианосцы The Times: британские авианосцы оказались уязвимы к ракетным атакам могут быть уязвимы к противокорабельным ракетам потенциального противника, пишет The Times.
Так, согласно полученным в ходе учений данным, авианосцы оказались уязвимы к противокорабельным ракетам, передает «Лента.ру».
В частности, в ряде сценариев учений авианосец мог быть потоплен атаками баллистических ракет. Эти ракеты находятся на вооружении у таких стран, как Китай.
В этой связи, отмечает The Times, британская сторона рассматривает целесообразность использования авианосцев в современных военных конфликтах и не исключает возможность утилизации одного из них.
По данным издания, представитель Королевского Военно-морского флота при этом заверил, что затопление авианосца маловероятно. Он также подчеркнул, что учения отражают лишь наихудшие вымышленные варианты развития событий.
Ранее в связи с финансовыми трудностями Британия допустила возможность продажи авианосца Prince of Wales, так как денег на его содержание не хватает.