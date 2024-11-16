The Times: Британские авианосцы оказались уязвимы к ракетным атакам

Tекст: Александра Юдина

Так, согласно полученным в ходе учений данным, авианосцы оказались уязвимы к противокорабельным ракетам, передает «Лента.ру».

В частности, в ряде сценариев учений авианосец мог быть потоплен атаками баллистических ракет. Эти ракеты находятся на вооружении у таких стран, как Китай.

В этой связи, отмечает The Times, британская сторона рассматривает целесообразность использования авианосцев в современных военных конфликтах и не исключает возможность утилизации одного из них.

По данным издания, представитель Королевского Военно-морского флота при этом заверил, что затопление авианосца маловероятно. Он также подчеркнул, что учения отражают лишь наихудшие вымышленные варианты развития событий.

Ранее в связи с финансовыми трудностями Британия допустила возможность продажи авианосца Prince of Wales, так как денег на его содержание не хватает.