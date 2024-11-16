  • Новость часаОппозиция Абхазии потребовала отставки Бжании в течение часа
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    Зеленский назвал «ящиком Пандоры» звонок Шольца Путину
    Президент Абхазии Бжания отказался уходить в отставку
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    Центробанк повысил курс доллара почти до 100 рублей
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    5 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    17 комментариев
    16 ноября 2024, 01:09 • Новости дня

    Стало известно о возможном переходе ОГЭ на 100-балльную систему оценивания

    Оценки за ОГЭ могут перевести на 100-балльную систему и использовать для отбора в колледжи

    Tекст: Максим Попов

    Рособрнадзор рассматривает перевод оценки основного государственного экзамена на 100-балльную систему и использование результатов для отбора в профильные классы и колледжи.

    Как отметили в пресс-службе Рособрнадзора, обсуждение возможного перевода оценки ОГЭ на 100-балльную систему продолжается. Среди других предложений – использование результатов экзамена для отбора в профильные десятые классы и приема в колледжи, передает ТАСС.

    Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявлял, что текущая форма ОГЭ устарела и в ближайшие годы будет изменена. Он подчеркнул необходимость модернизации экзамена для повышения его актуальности и значимости в образовательной системе.

    На данный момент ОГЭ оценивается в первичных баллах, которые переводятся в традиционные школьные оценки от «двойки» до «пятерки». Реформа может изменить эту систему, придав более точную градацию знаний учащихся.

    Напомним, летом в Рособрнадзор поступили десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов из-за отказа в зачислении в десятый класс после сдачи экзаменов.

    14 ноября 2024, 11:05 • Новости дня
    Немецкие промышленники выразили желание возобновить деловые связи с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Немецкие промышленники выразили стремление вернуться к ведению бизнеса в России при поддержке нового правительства в Германии, сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

    По его словам, промышленники ФРГ ждут возможности вернуться в Россию для ведения дел.

    Нимайер подчеркнул, что со стороны немецких промышленников оказывается давление на власти с целью восстановления связей с Россией. Некоторые компании уже пытаются вернуться в страну, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, нам просто нужно новое немецкое правительство, которое сделает политикой то, что уже происходит в промышленности за кулисами. Они все уже встали и хотят прибежать назад», – заявил Нимайер.

    Эксперт также отметил, что многие немецкие компании неофициально рассматривают варианты возвращения на российский рынок. Это желание связано с выгодными условиями для бизнеса и долгосрочными перспективами сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Штеффен Котре назвал отказ от российской энергии «выстрелом в ногу» для Германии, отметив, что такие шаги наносят значительный вред экономике страны. До этого вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка.

    Коментарии (19)
    15 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»

    Эксперт Скачко: Политический банкрот Зеленский штампует нереализуемые планы

    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Анонс Владимиром Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. На повестке вновь тема о возможных выборах на Украине в 2025 году. Поэтому он предлагает украинцам и Западу себя на место руководителя страны якобы в новых условиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Напомним, «план стойкости» Украины содержит десять пунктов, Зеленский обещал представить их на следующей неделе.

    «Владимир Зеленский продолжает штамповать планы. Все выдвигаемые им инициативы по большому счету не имеют никакого значения, поскольку они не обеспечены ничем, кроме краски, потраченной на печать», – иронично заметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Киевское руководство собеседник назвал «банкротом». «Власти не способны произвести ничего стоящего, но запросто создают видимость бурной деятельности. Отсюда и такое количество разнообразных планов», – отметил политолог.

    Что касается десяти пунктов «плана стойкости», то анализировать их, по мнению эксперта, не имеет смысла. «Планы определяются не красотой их содержания, а возможностью реализации. У Зеленского таковой нет», – указал спикер. Он подчеркнул: Запад решает, как и под чьим началом будет жить Украина.

    На этом фоне собеседник напомнил о появлении слухов о возможном проведении выборов президента страны в 2025 году. По его мнению, анонс Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. «Это является косвенным подтверждением того, что он опять предлагает и украинскому народу, и своим западным кураторам себя на место руководителя Украины якобы в новых изменившихся условиях», – полагает эксперт.

    При этом на Западе вряд ли станут вникать в суть плана. «Но такую претензию на продление ярлыка на власть американские и европейские чиновники рассмотрят. Разумеется, если только Зеленский не списан ими окончательно. В этом случае они даже могут номинально поменять пункты, по-иному прописать приоритеты, а возможно, даже сократить, как это было в случае с «формулой мира», – рассуждает политолог.

    Украинцы же холодно встретят новую инициативу Зеленского, прогнозирует собеседник. «Да, те граждане, судьба которых зависит от выплат из бюджета, наворованного из западной помощи, поаплодируют. Что до остальных, они в лучше случае просто его послушают», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе «план стойкости» Украины, состоящий из десяти пунктов. Одним из центральных направлений станет усиление «культурного суверенитета» с акцентом на создание и продвижение отечественного контента. Зеленский считает, что именно культура и искусство станут важными инструментами для укрепления национального духа и привлечения внимания к позиции Киева на международной арене.

    Также «план стойкости» включает положения о безопасности в стране, энергетике и оружии, его производстве и сотрудничестве в этой сфере с партнерами Украины. По словам Зеленского, итоговый документ должен фактически стать пошаговой инструкцией того, как Украине следует использовать свои внутренние возможности для сохранения «устойчивости».

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. Первой его инициативой была «формула мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для себя исход конфликта. Россия отказалась рассматривать документ, а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти.

    Затем в середине октября этого года Зеленский предложил «план победы», который содержит пункты о приглашении Украины в НАТО, укреплении ее обороноспособности, размещении на украинской территории «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» для сдерживания России. Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» там фактически отвергли.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска готовят прорыв к центру Курахово с юга

    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Курахово располагается в равнинной местности, что облегчает штурм города. Единственное препятствие – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Однако российские войска сумели решить данную проблему путем освобождения поселка Дальнее, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ход боевых действий в ДНР. По его словам, ошибкой ВСУ было решение о подрыве одной из дамб местного водохранилища.

    «На востоке Курахово российские войска находятся уже около двух недель. Нам удалось закрепиться в районе частной застройки. За последние двое суток военные продвинулись дальше: прошли вдоль железнодорожного вокзала и школы. Это также позволило расширить зону нашего контроля на юге. Грубо говоря, мы освободили примерно 15% населенного пункта», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Одновременно с этим Российской армии удалось прорваться в поселок Дальнее. Данный успех потенциально откроет нам возможности продолжения наступления еще и в районе центра Курахово. Для гарнизонов ВСУ складывается непростая ситуация. Конечно, полноценных клещей для взятия населенного пункта еще не сформировалось, но угроза полного окружения города витает в воздухе», – отмечает собеседник.

    «Противник это хорошо осознает. Собственно, подрыв одной из дамб местного водохранилища и был осуществлен с целью предотвратить полное блокирование местной группировки. Однако таким образом ВСУ выстрелили себе в ногу. Уменьшение площади водного зеркала приведет к тому, что наши силы с севера получат возможность простреливать населенный пункт «в упор», – считает он.

    «Сам город и его округа представляют собой равнинную местность. В отличие от других мест в ДНР, там отсутствуют терриконы. Единственный проблемный участок здесь – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Здесь сложно провести бронетехнику, но мы решили вопрос с ее продвижением», – полагает эксперт.

    «Заняв Дальнее, мы получили возможность обходить данную территорию с юга, что ускорит темпы наступления. Как только мы подтянем на этом участке наши войска к самому городу, начнется штурм Курахово, что станет ликвидацией одного из последних мощных укрепрайонов в этом районе», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские силы продвинулись на север и юг от Курахово в ДНР. Об этом в интервью ТАСС сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты. По его словам, активные бои ведутся в районе села Дальнее. Кроме того, войска захватили Новоселидовку.

    Он также добавил, что ВС РФ движутся в сторону трассы Запорожье – Курахово. В настоящий момент ведутся работы по перерезанию данной дороги для противника. «Это лишит ВСУ возможности контролировать населенный пункт, поскольку это главная транспортная артерия, через которую их обеспечивают живой силой, боеприпасами и всем остальным», – добавил Рогов.

    Таким образом, операция по окружению группировки ВСУ в районах Курахово продолжается. Войска сжимают клещи вокруг подразделений ВСУ вблизи населенного пункта, приближаясь к нему с нескольких сторон. При этом в восточной части города уже начались бои. Успех операции откроет для ВС России путь к Красноармейску (Покровску).

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Украина на фоне ухудшения положения в Курахово занялась энергетическим каннибализмом.

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    15 ноября 2024, 15:02 • Новости дня
    В «Ростелекоме» объяснили нестабильность работы YouTube

    «Ростелеком»: Качество работы YouTube деградирует из-за отказа Google обновить инфраструктуру в России

    В «Ростелекоме» объяснили нестабильность работы YouTube
    @ Danny Moloshok/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Google три года не обновляет и не расширяет в России свое оборудование для кэширования контента YouTube. На этом фоне в работе сервиса фиксируются многочисленные сбои, сказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе «Ростелекома». Ранее сервис Globalcheck сообщил о полной доступности YouTube в России при использовании мобильного интернета.

    «Со стороны «Ростелекома» нет и не было технических ограничений YouTube. Деградация качества трансляций в сервисе обусловлена тем, что Google три года не обновляет и не расширяет в России свое оборудование для кэширования контента (Google Global Cache). Как и другие интернет-провайдеры, мы также фиксируем нестабильную работу этого сервиса, но это происходит по независящим от компании причинам», – сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

    Ранее сервис Globalcheck сообщил о полной доступности YouTube в России при использовании мобильного интернета. По данным портала, это касается всех операторов, представленных в стране. Однако многие пользователи отмечают, что ограничения до сих пор остаются в силе, если использовать WiFi-соединение.

    До этого руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров во время встречи с Владимиром Путиным поднял вопрос о падении скорости видеохостинга. «Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: «Я разберусь, я посмотрю», – заявил режиссер.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер пообещал Шахназарову изучить данный вопрос. Однако, по его словам, эта проблема не является приоритетной для россиян. Он добавил, что тема возврата нормальной работы платформы не стоит на повестке дня.

    «Позиция хозяина этого сервиса (Google) направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы», – указал Песков.

    Ранее член ОП Александр Малькевич рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему качество работы YouTube в России продолжает деградировать.

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    14 ноября 2024, 07:27 • Новости дня
    Россия победила Литву в борьбе за место в комитете ООН

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выиграла выборы у Литвы и была избрана в комитет по программе и координации ООН на 2025–2027 годы, сообщает российская миссия при Всемирной Организации.

    Россия одержала победу над Литвой за место в комитете по программе и координации ООН, передает РИА «Новости».

    По итогам голосования, состоявшегося 13 ноября на 38-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Россия получила 104 голоса против 83 у Литвы. Россия будет членом комитета на период 2025–2027 годы.

    Помимо этого, директор департамента кадров МИД России Андрей Иванов утвержден членом комиссии по международной гражданской службе на 2025–2028 годы. Также заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков вошел в пенсионный комитет персонала на тот же период.

    Российская делегация подчеркнула свою авторитетную роль в ООН, особенно в отношении административных, бюджетных и кадровых вопросов.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин и генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече в Баку обсудили важность повышения эффективности работы ООН для реагирования на глобальные угрозы и климатические изменения, включая меры по снижению парниковых выбросов.

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    13 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    МВД назвало число лишенных российского гражданства иностранцев

    МВД с начала года лишило гражданства 1 365 иностранных граждан в России

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала года МВД России прекратило гражданство более 1,3 тыс. иностранных граждан, что способствовало снижению преступности среди этой группы лиц.

    Как сообщает ТАСС, МВД России с начала года прекратило гражданство 1 365 иностранных граждан. Официальный представитель МВД Ирина Волк подчеркнула, что это решение способствовало снижению уровня преступности среди иностранцев.

    По данным МВД, с начала года количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, уменьшилось на 2,6%. Кроме того, на 3,8% снизилось число иностранных граждан, привлеченных к ответственности за различные преступления. Волк уточнила, что доля преступлений, совершенных иностранцами, от общего числа предварительно расследованных преступлений составляет 4,3%.

    Особенно заметно уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами. Так, объем убийств и покушений на убийство снизился на 4,3%, преступлений против собственности – на 6,2%, а нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 18,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане, принятые в российское гражданство с 1 сентября 2017 года, обязаны обратиться в российские загранучреждения для принятия присяги, иначе их гражданство будет аннулировано, это требование касается тех, кто получил гражданство за рубежом до 22 ноября 2023 года, но еще не принес присягу.

    Глава Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что планируется внести законопроект, запрещающий зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Итальянский журналист Андреа Лучиди обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство в связи с преследованиями на родине и выразил желание жить в России, называя ее своим вторым домом.

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    13 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг

    Морским летчикам России вручили первый в истории флаг морской авиации

    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Максим Попов

    Морская авиация Военно-морского флота России получила свой первый флаг, который передал адмирал Моисеев начальнику авиации ВМФ генерал-майору Пахомову.

    Как сообщает Минобороны, на торжественной церемонии адмирал Александр Моисеев вручил флаг морской авиации начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову. Ранее у морской авиации не было своего официального символа.

    Теперь флаг будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ. Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с эмблемой морской авиации. На нем изображен золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Эти символы обозначают морскую службу и полет.

    Геральдические элементы флага, такие как якорь и якорная цепь, символизируют морскую службу, а крылья представляют собой символ полета, скорости и мобильности. Сине-голубые лучи на флаге соответствуют традиционным цветам приборного сукна формы морской авиации.

    Напомним, в конце октября морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

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    14 ноября 2024, 12:02 • Новости дня
    Политолог объяснил появление слухов о выборах президента Украины

    Политолог Скачко: Выборы на Украине могут стать началом «тотального компромисса» между Западом и Россией

    Политолог объяснил появление слухов о выборах президента Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский изо всех сил будет пытаться удержать власть. Стоит ожидать, что он продолжит отодвигать сами выборы, а также известными ему методами доказывать, что именно он нужен Западу, чтобы победить Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Петр Порошенко заявил, что власть на Украине «собирается на выборы».

    «Появление очередной серии сообщений о возможных выборах на Украине объясняется двумя факторами. Во-первых, в Белый дом возвращается Дональд Трамп, который выступает со своим планом по урегулированию украинского кризиса. Во-вторых, в Киеве на всякий случай готовят платформу к возможным переговорам с Москвой», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Он объясняет: Владимир Зеленский – нелегитимный президент Украины, и любое соглашение с ним может быть отменено следующим главой государства. «Поэтому России посылается что-то вроде сигнала: если стороны решат вести переговоры, то в Киеве могут пойти на смену руководства», – уточнил собеседник.

    На этом фоне Скачко обратил внимание на позицию МИД России, согласно которой о легитимности избирательно процесса на Украине можно будет говорить только после того, как станет понятна процедура их проведения. «Непонятно, как в условиях боевых действий там будет организовываться процесс. Кроме того, стоит учитывать огромное число беженцев в странах Европы», – подчеркнул политолог. Поэтому нельзя исключать, что исход возможного голосования будут решать те, кто находится за границей, как это было в случае с Молдавией. «Легитимность этого процесса сомнительна», – добавил спикер.

    Впрочем, эксперт не исключает, что выборы могут стать «началом тотального компромисса между Западом и Россией». «Другой вопрос, готовы ли оппоненты учитывать одно из ключевых условий Москвы – нейтральный статус постсоветской республики», – отметил Скачко. По его прогнозам, Зеленский попытается удержать власть, всячески отодвигая выборы. «Более того, он продолжит известными ему методами доказывать, что именно он нужен Западу, чтобы победить Россию. В арсенале Зеленского для этого – война и террор», – считает политолог. При этом групп, которые рвутся к власти на Украине, довольно много, добавил собеседник.

    Как полагает спикер, основную конкуренцию Зеленскому могут составить политики, которые поссорились с американскими демократами, изгнаны из страны либо сидят в тюрьме. «Из них можно «сколотить» какую-то группу и привести ее к власти. Это было бы выгодно и Трампу», – считает Скачко. Среди кандидатов он выделил следующих: Артем Дмитрук, Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, Евгений Шевченко. «Но баллотироваться может кто угодно, в том числе и Валерий Залужный. Сейчас все, что называется, стоят на низком старте», – заключил Скачко.

    Ранее Петр Порошенко заявил, что действующая власть на Украине уже думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте с Россией. «Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», – возмутился экс-президент.

    Порошенко выразил опасения по поводу программы выплат по тысяче гривен, предложенной Владимиром Зеленским в рамках программы социальной поддержки. Он обвинил действующие власти Украины в попытке «купить голоса избирателей». По его словам, избиратель «на эту позицию больше не пойдет», зато Запад может отказаться «давать деньги Украине на помощь».

    Примечательно, что на этой неделе британская газета The Economist выпустила материал, в котором сообщила, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года. По данным издания, мобилизуются региональные избирательные штабы, начинается работа над списками кандидатов.

    Глава МИД России, комментируя эти слухи, отметил, что судить о легитимности выборов на Украине можно будет только по их завершении. «Выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован», – приводит РИА «Новости» слова министра.

    Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».

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    13 ноября 2024, 19:41 • Новости дня
    В России перестало снижаться число курильщиков

    Врач Бекетов: Число курильщиков в России перестало снижаться

    В России перестало снижаться число курильщиков
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Врач Владимир Бекетов сообщил, что треть населения России продолжает курить, и половина из них являются заядлыми курильщиками, несмотря на действующие ограничения.

    На пресс-конференции, посвященной Всемирному дню отказа от табакокурения, врач-пульмонолог Владимир Бекетов сообщил, что в России перестало снижаться число курильщиков, передает «Интерфакс». По данным Бекетова, в настоящее время курит треть населения страны. Из этих 30% курящих россиян половина являются заядлыми курильщиками. Он также отметил уменьшение количества людей, которые стремятся бросить курить. Ранее таких людей было 79-80%, сейчас их число сократилось до 62%.

    Врач подчеркнул, что введенные ограничения на курение помогли снизить число курильщиков на 10%. Однако, согласно статистике выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения Росстата, за последние пять лет доля курящих взрослых сократилась с 24,2% в 2019 году до 18,7% в 2023 году, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 19,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 63% российских подростков негативно относятся к курению, употреблению алкоголя и наркотиков, что показало масштабное социологическое исследование, охватившее более 35 тыс. подростков.

    В Башкирии установили штрафы за курение кальянов и никотинсодержащей продукции в общественных местах, включая образовательные и медицинские учреждения и общественный транспорт.

    В Москве 17-летний подросток получил травмы лица и ожоги рук после взрыва вейпа, который он использовал во время зарядки.

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    15 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
    Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
    @ Ebrahim Noroozi/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский лидер Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца воздержаться от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Зеленский говорил Шольцу, что разговоры с Путиным не приведут к установлению мира и могут только усугубить конфликт, передает RT.

    Напомним, в пятницу Путин и Шольц провели телефонные переговоры, они обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

    Коментарии (6)
    15 ноября 2024, 20:53 • Новости дня
    МВД предложило ограничить временное пребывание украинцев в России

    МВД России предложило ограничить пребывание украинцев в России до конца марта 2025 года

    МВД предложило ограничить временное пребывание украинцев в России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Проект закона предлагает установить ограничение на временное пребывание и работу граждан Украины в России до 31 марта 2025 года без разрешительных документов, но с обязательными медицинскими и дактилоскопическими процедурами.

    Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно документу, граждане Украины, прибывшие в Россию до 1 января 2025 года, смогут оставаться в стране до конца марта 2025 года, но при условии прохождения дактилоскопии и медицинского обследования, сообщает РИА «Новости».

    Право работать в России до этой даты также будет предоставлено украинцам, временно находящимся в стране, при выполнении тех же условий. Исключением станут граждане, освободившиеся из колоний, представляющие угрозу нацбезопасности России или предоставившие ложные сведения о себе.

    В мае 2024 года был издан указ, позволяющий гражданам Украины и обладателям гражданства ДНР и ЛНР находиться в России без ограничения срока пребывания и работать без разрешительных документов. Это было возможно при условии прохождения дактилоскопии, фотографирования и медицинского обследования.

    МВД России пояснило, что для граждан, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях до 27 августа 2022 года, продолжается бессрочный запрет на их выдворение из России. Поправки к новому указу планируется ввести в силу с 1 января 2025 года.

    Ранее в МВД разъяснили, что граждане Украины, а также лица, ранее являвшиеся гражданами Донецкой и Луганской народных республик, могут беспрепятственно находиться на территории России и работать без оформления разрешительных документов.

    Для оформления законного пребывания в России им необходимо пройти дактилоскопическую регистрацию, сделать фото и пройти медосмотр. После прохождения этих процедур гражданам выдается документ, оформленный на специальном бланке («зеленая карта»). В ведомстве уточнили, что гражданам Украины, обратившимся за получением «зеленой карты» до 31 декабря 2024 года, депортация не грозит.

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    13 ноября 2024, 04:28 • Новости дня
    Россия списала африканским странам долги на 20 млрд долларов

    Россия списала африканским странам долги на 20 млрд долларов и перенаправила средства по программе рефинансирования

    Tекст: Максим Попов

    Россия списала африканским странам долги на сумму 20 млрд долларов в рамках программы рефинансирования, перенаправляя средства на социально-экономические проекты в этих странах, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

    По словам Богданова, инициатива предусматривает использование списанных долгов для осуществления социально-экономических проектов непосредственно в африканских странах. Это позволит улучшить инфраструктуру и поднять уровень жизни населения в этих регионах, передает ТАСС.

    Напомним, накануне в Москве прошла первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка, в работе которой приняли участие около 1,5 тыс. делегатов, включая 45 министров из африканских стран. По словам главы МИД Сергея Лаврова, саммиты Россия-Африка способствуют углублению отношений с континентом, что приводит к прогрессу в различных сферах сотрудничества.

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    13 ноября 2024, 06:22 • Новости дня
    Республика Мали обвинила Украину в сотрудничестве с террористами

    Глава МИД Мали заявил о сотрудничестве Украины с террористами в Западной Африке

    Республика Мали обвинила Украину в сотрудничестве с террористами
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что Украина якобы сотрудничает с террористами в Западной Африке, и призвал ООН принять меры.

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что международное сообщество совершит ошибку, если не отреагирует на сотрудничество Украины с террористами в Западноафриканских странах, передает РИА «Новости». В связи с деятельностью Киева в регионе малийские власти обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой принять соответствующие меры.

    Диоп подчеркнул важность выполнения международными структурами своих обязательств в условиях сложившейся ситуации. «Со стороны международного сообщества было бы большой ошибкой не выполнить свои обязательства перед лицом такого развития событий», – сказал он.

    Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для обучения. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев стремится открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки. Как отметил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Георгий Михно, Россия обвиняет Киев в поддержке террористов в Африке и намерена противодействовать этой практике, заявил

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    13 ноября 2024, 20:37 • Новости дня
    Офис Зеленского отверг переговоры с Россией

    Советник Зеленского Подоляк исключил переговоры с Россией и уступки территорий

    Tекст: Денис Тельманов

    В офисе Владимира Зеленского заявили об отказе от переговоров с Россией и нежелании уступать территории, несмотря на инициативы по мирному урегулированию от Москвы.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского радио New Voice подтвердил, что Киев не намерен вступать в переговоры с Россией и не собирается отказываться от своих территорий. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Подоляк подчеркнул, что Россия продолжает выдвигать ультимативные требования, которые, по его мнению, нарушают суверенитет Украины и являются аморальными.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью газете Guardian также назвал переговоры с Москвой «нереалистичными». Президент Украины указал, что условия, выдвигаемые Россией, недопустимы для его страны.

    Инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине были предложены президентом РФ Владимиром Путиным в июне. Он заявил о готовности Москвы прекратить огонь при выполнении Киевом ряда условий, включая вывод войск с новых регионов России и отказ от стремления вступить в НАТО.

    После теракта на территории Курской области Путин отметил, что переговоры с Украиной невозможны, пока ВСУ совершают нападения на мирных граждан и объекты инфраструктуры. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что мирные инициативы Москвы остаются в силе, но с учетом текущих событий переговоры с Украиной не ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп планирует в первый день своего президентского срока организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, стремясь к заключению мирного соглашения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не намерен прийти к мирному урегулированию конфликта и продолжает гибридную войну против России, используя киевский режим.

    Украине следует готовиться к сокращению помощи от США после победы Трампа, так как часть оружия будет поставляться не безвозмездно, а за счет Киева, заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

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    13 ноября 2024, 06:41 • Новости дня
    Подпольщики обесточили украинский ЗРК в Черниговской области

    Пророссийское подполье сожгло электроподстанцию и оставило без энергии ЗРК на Украине

    Tекст: Максим Попов

    В результате диверсии пророссийского подполья на электроподстанции в селе Сергеевка Черниговской области, украинский зенитно-ракетный комплекс остался без энергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области.

    Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, недалеко от Сергеевки находятся советские позиции ЗРК, которые используются украинскими военными. После диверсии без электричества остался населенный пункт Полковничье, полностью занятый силами ВСУ в течение последнего года, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Лебедева, в Сергеевке на сутки осталась без света станция украинских войск связи. Это привело к тому, что в округе нет связи, а подразделения временно остались без управления. При этом Лебедев подчеркнул, что спецслужбы Украины никогда не смогут найти исполнителей этой диверсии.

    Напомним, в конце октября пророссийское подполье заявило об ударе по технике с иностранными инструкторами в Сумах.

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