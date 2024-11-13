Молдавия разрешила фермерам выращивать промышленную коноплю

Молдавские фермеры получили разрешение на выращивание промышленной конопли

Tекст: Мария Иванова

Правительство Молдавии приняло решение разрешить фермерам выращивать промышленную коноплю, сообщает ТАСС. Поправки к регламенту о культивировании растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, были утверждены на заседании кабинета министров 13 ноября. Теперь фермеры, желающие заниматься производством семян, волокна или масла из конопли, должны будут подать заявку в Постоянный комитет по контролю за наркотиками.

Кроме того, аграрии обязаны вести учет собранной и реализованной продукции. Выращивать разрешается только те сорта конопли, которые включены в Каталог сортов растений Республики Молдова, Единый каталог сортов сельскохозяйственных растений Европейского союза или национальные каталоги стран ЕС.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал представителей бизнеса и Торгово-промышленную палату содействовать развитию отрасли. Он отметил, что промышленная конопля находит применение во многих сферах, включая автомобильную промышленность.

«Это очень хорошая возможность для бизнеса в Молдове», – подчеркнул Речан, добавив, что культура проста в уходе и позволяет собирать до трех урожаев в год благодаря короткому вегетационному циклу.

Летом закон о легализации медицинского каннабиса начал действовать на Украине, лекарства будут продаваться в форме оральных капель, твердых капсул и дентальных паст.

Украинская полиция, между тем, ликвидировала плантацию конопли в Одесской области на землях государственного лесного фонда, ее площадь составила десять футбольных полей.

Весной в ФРГ также вступил в силу закон, разрешающий выращивать и хранить марихуану, который вызвал широкий резонанс и полемику в германском обществе.