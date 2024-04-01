В Германии вступил в силу закон о легализации каннабиса, регулирующий его хранение и выращивание

Tекст: Денис Тельманов

Согласно новым правилам, жителям Германии в возрасте от 18 лет разрешается иметь при себе на улице не более 25 г каннабиса для собственных нужд, а также выращивать дома не более трех кустов конопли или хранить для собственных нужд до 50 г каннабиса, сообщает ТАСС.

Отмечается, что каннабис при этом исключен из списка запрещенных веществ.

Курить марихуану в Германии теперь можно публично, но нельзя употреблять наркотик рядом с детьми, подростками, а также вблизи детских садов, школ, игровых и спортивных площадок и на пешеходных зонах в дневное время.

Одновременно закон предусматривает меры по предупреждению зависимости от каннабиса.

Оппозиция, власти федеральных земель и различные организации выступали против легализации каннабиса, считая, что новые правила негативно повлияют на борьбу с преступностью.

Ранее сообщалось, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины объявило, что работает над созданием реестра производителей технической конопли, что позволит избежать получения лицензий и квот на ее выращивание.

При этом еще в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский инициировал легализацию медицинского каннабиса. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде.

В июне 2022 года украинский кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.







