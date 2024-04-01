Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.13 комментариев
В Германии вступил в силу закон о легализации каннабиса
В Германии вступил в силу закон о легализации каннабиса, регулирующий его хранение и выращивание
В ФРГ вступил в силу закон, разрешающий выращивать и хранить марихуану, который вызвал широкий резонанс и полемику в германском обществе.
Согласно новым правилам, жителям Германии в возрасте от 18 лет разрешается иметь при себе на улице не более 25 г каннабиса для собственных нужд, а также выращивать дома не более трех кустов конопли или хранить для собственных нужд до 50 г каннабиса, сообщает ТАСС.
Отмечается, что каннабис при этом исключен из списка запрещенных веществ.
Курить марихуану в Германии теперь можно публично, но нельзя употреблять наркотик рядом с детьми, подростками, а также вблизи детских садов, школ, игровых и спортивных площадок и на пешеходных зонах в дневное время.
Одновременно закон предусматривает меры по предупреждению зависимости от каннабиса.
Оппозиция, власти федеральных земель и различные организации выступали против легализации каннабиса, считая, что новые правила негативно повлияют на борьбу с преступностью.
Ранее сообщалось, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины объявило, что работает над созданием реестра производителей технической конопли, что позволит избежать получения лицензий и квот на ее выращивание.
При этом еще в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский инициировал легализацию медицинского каннабиса. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде.
В июне 2022 года украинский кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.