В Одесской области нашли огромную плантацию конопли

Украинская полиция уничтожила плантацию конопли площадью 10 футбольных полей

Tекст: Дмитрий Зубарев

На территории государственного лесного фонда нашли 332 тыс. кустов растений, стоимость которых оценивается в 300 млн гривен, что эквивалентно 7,3 млн долларов, передает ТАСС. Площадь участка, где выращивали коноплю, составляла десять футбольных полей, что делает его одним из крупнейших подобных объектов в регионе.

Местная полиция сообщила, что участок неоднократно подвергался обработке при помощи специальной техники лесничества, включая вспашку земли. Это указывает на значительные усилия по поддержанию и укрытию плантации, расположенной всего в нескольких километрах от границы с Молдавией.

Все обнаруженные наркосодержащие растения были уничтожены на месте. В настоящее время продолжаются поиски владельцев этой плантации. Полиция Одесской области ведет расследование, чтобы установить всех причастных к этому делу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая партия Украины «Слуга народа» разработала проект закона, который должен легализовать использование марихуаны в медицинских целях. Вслед за этим в Киеве активисты вышли на «Конопляный марш свободы» за легализацию доступа к медицинскому каннабису. Недавно закон о легализации медицинского каннабиса начал действовать на Украине, и лекарства будут продаваться в форме оральных капель, твердых капсул и дентальных паст.