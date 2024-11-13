Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.0 комментариев
Песков: Российские военные бережно относятся к гражданским на Украине
ВС России в ходе специальной военной операции на Украине осторожно относятся к гражданским, в отличие от ВСУ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«В ходе выполнения специальной военной операции российские военные очень аккуратно относятся к гражданскому населению, в отличие от войск режима киевского», – цитирует Пескова ТАСС.
Он отметил, что удары наносятся только по военным целям.
Кроме того, Песков прокомментировал ход выполнения задач специальной военной операции. По его словам, СВО продолжается полным ходом, а ее динамика остается высокой.
В конце октября жители Одессы устроили бунт на рынке «7-й километр» против попыток сотрудников военкомата провести мобилизацию.
До этого политолог Сергей Гайдай отмечал, что насильно мобилизованные на Украине граждане являются небоеспособным балластом.