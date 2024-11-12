Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.20 комментариев
В московской «Точке кипения» стартовал марафон сдачи нормативов ТехноГТО
В Москве запустили Всероссийский марафон сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО
В московской «Точке кипения» начался Всероссийский марафон ТехноГТО, участники которого могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в российские вузы.
Участники марафона могут выбрать на сайте technogto.kruzhok.org из девяти нормативов и сдать их в онлайн-формате. Нормативы основаны на реальных жизненных ситуациях, таких как настройка безопасного интернета и работа с навигационными приложениями. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева подчеркнула важность технологической грамотности как основы кадрового потенциала и технологического прогресса России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По итогам марафона лучшие участники получат фирменный мерч. Школьники, успешно сдавшие нормативы, заработают баллы в конкурсе цифровых портфолио «Талант НТО». Победители конкурса смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что ТехноГТО рассчитано на широкую аудиторию и акцентирует внимание на важности развития технологической грамотности.
Проект ТехноГТО включает девять нормативов, таких как кибербезопасность, электроника и цифровая навигация. Участники, сдавшие нормативы, получают цифровые значки: бронзовые за успешное прохождение трех нормативов, серебряные и допуск к сдаче очного ТехноГТО на золотой значок – за пять. Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов подчеркнул, что проект нацелен на подготовку граждан к вызовам современного мира.
Комплекс нормативов реализует Кружковое движение Национальной технологической инициативы совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Движением Первых при поддержке Росмолодежи. Марафон продлится до 12 декабря и позволит участникам проверить свою технологическую грамотность в различных сферах.