При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.3 комментария
«Метаметрика» представила разбор обновленной «Смуты»
Дмитрий Егорченков и Виктория Федосова провели исследование вселенной игры «Смута», их работа представлена в спецвыпуске «Метаметрики».
Дмитрий Егорченков и Виктория Федосова провели исследование вселенной игры «Смута», сообщается в Telegram-канале «Метаметрика»
В разборе есть эксклюзивный репортаж с фестиваля «1612», где было представлено обновление игры.
Исследователи изучили вопросы о том, что ожидает российский геймдев, как объединить поп-культуру, историю России и сделать качественный игровой продукт.
Также они затронули темы о воспитании патриотизма и популяризации истории.