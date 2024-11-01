Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.2 комментария
Песков отверг вмешательство России в выборы Молдавии
Песков заявил, что Россия не вмешивается в молдавские выборы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения в попытках вмешательства России в выборы в Молдавии.
Он отметил, что Москва отвергает любые обвинения в попытках вмешательства в избирательный процесс этой страны, сообщает ТАСС.
«Мы решительно отвергаем любые обвинения в том, что мы каким-то образом в это вмешиваемся, мы этого не делаем», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что избирательная кампания в Молдавии сопровождается репрессиями против независимых СМИ и оппозиции на фоне западного вмешательства и лозунгов противодействия российской угрозе.
Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты первого тура президентских выборов, по итогам которого во второй тур проходят Майя Санду и Александр Стояногло, который состоится 3 ноября.