Песков отверг вмешательство России в выборы Молдавии

Песков заявил, что Россия не вмешивается в молдавские выборы

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что Москва отвергает любые обвинения в попытках вмешательства в избирательный процесс этой страны, сообщает ТАСС.

«Мы решительно отвергаем любые обвинения в том, что мы каким-то образом в это вмешиваемся, мы этого не делаем», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что избирательная кампания в Молдавии сопровождается репрессиями против независимых СМИ и оппозиции на фоне западного вмешательства и лозунгов противодействия российской угрозе.

Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты первого тура президентских выборов, по итогам которого во второй тур проходят Майя Санду и Александр Стояногло, который состоится 3 ноября.