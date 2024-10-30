МИД обвинил Молдавию в репрессиях на выборах

Захарова заявила о репрессиях против независимых СМИ и оппозиции в Молдавии

Tекст: Елизавета Шишкова

По ее словам, репрессии направлены против независимых СМИ, общественных деятелей и оппозиции, а также против всех, кто пытается отстоять правду, передает РИА «Новости».

Захарова отметила, что масштаб этих репрессий беспрецедентный. Она также сообщила, что ситуация осложняется вмешательством коллективного Запада во внутренние дела Молдавии под предлогом противодействия российской угрозе.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты первого тура президентских выборов, по итогам которого во второй тур проходят Майя Санду и Александр Стояногло. Второй тур пройдет 3 ноября.

Между тем референдум по евроинтеграции в Молдавии завершился с итоговой явкой 50,35 процента, что позволило признать его состоявшимся.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила молдавские власти в сокрытии реальных результатов референдума, заявив, что итоги голосования были сфальсифицированы в последний момент.