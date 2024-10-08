Ушаков: Дискуссии о мигрантах не повлияли на отношения Путина и Рахмона

Tекст: Вера Басилая

На вопрос, не возникают ли трения из-за обсуждения вопросов миграции, Ушаков ответил, что напряженности в отношениях между Путиным и Рахмоном нет, передает ТАСС.

«Они друг друга знают, общаются и хотят общаться», – прокомментировал помощник президента, добавив, что диалог между президентами продолжается на дружественной основе.

Ранее Путин обсудил отношения России и Таджикистана с Эмомали Рахмоном.

До этого премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода выразил обеспокоенность нарушением прав граждан республики в России при проведении мероприятий по упорядочению миграции, акцентируя внимание на увеличении случаев депортаций.

Вице-премьер Марат Хуснуллин после таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил, что явление нелегальной миграции в стране скоро прекратится.

Напомним, в Госдуму внесли пять законопроектов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией, предлагающие признать организацию нелегальной миграции особо тяжким преступлением.

