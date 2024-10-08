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Ушаков: Дискуссии о мигрантах не повлияли на отношения Путина и Рахмона
Отношения между президентами России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона остаются теплыми, несмотря на дискуссии по теме мигрантов, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
На вопрос, не возникают ли трения из-за обсуждения вопросов миграции, Ушаков ответил, что напряженности в отношениях между Путиным и Рахмоном нет, передает ТАСС.
«Они друг друга знают, общаются и хотят общаться», – прокомментировал помощник президента, добавив, что диалог между президентами продолжается на дружественной основе.
Ранее Путин обсудил отношения России и Таджикистана с Эмомали Рахмоном.
До этого премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода выразил обеспокоенность нарушением прав граждан республики в России при проведении мероприятий по упорядочению миграции, акцентируя внимание на увеличении случаев депортаций.
Вице-премьер Марат Хуснуллин после таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил, что явление нелегальной миграции в стране скоро прекратится.
Напомним, в Госдуму внесли пять законопроектов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией, предлагающие признать организацию нелегальной миграции особо тяжким преступлением.