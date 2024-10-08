Al Jazeera: Израиль задержал более 100 палестинских журналистов за год

По сведениям телеканала Al Jazeera, Израиль удерживает 58 палестинских журналистов, включая шесть женщин

Tекст: Денис Тельманов

Телеканал Al Jazeera сообщил, что с 7 октября прошлого года израильские военные задержали 108 палестинских журналистов в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

По данным Ассоциации поддержки заключенных и прав человека, на данный момент в израильских тюрьмах остаются 58 журналистов. Среди них шесть женщин, чьи личности уже подтверждены.



Ассоциация также отметила, что с начала конфликта израильская сторона выдала более 9 тыс. постановлений об административном задержании палестинцев, включая женщин и детей. Эта практика затрудняет работу СМИ в регионе и вызывает международную обеспокоенность.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке связано с событиями 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля, что привело к гибели жителей и захвату порядка 250 заложников.

Атака была ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ на это Израиль ввел полную блокаду Газы и начал военные удары по ней, а также по районам Ливана и Сирии, развязав наземную операцию в Газе. Столкновения также продолжаются на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой которой Израиль должен вывести войска с территории Палестины.