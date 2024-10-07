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Эксперт объяснил, почему Яндекс скрыл на своих картах военные объекты Израиля
Эксперт Полунин: Израиль скрывает военные объекты на электронных картах с 1997 года
Если власти решат, что открытость на электронных картах объектов российских Вооруженных сил наносит ущерб государственной безопасности, то необходимо выстроить диалог с картографическими сервисами для устранения этой угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин, комментируя появившиеся публикации с информацией, что «Яндекс. Карты» скрывают военные объекты Израиля в отличие от российских.
«Я не военный эксперт, но судя по всему,российским спецслужбам имеет смысл обратиться к Яндексу с требованием скрыть какие-то критические объекты. Понятное дело, что сработает такое только с Яндексом, зарубежные сервисы, возможно, проигнорируют запрос, но в любом случае попробовать стоит», – говорит Полунин.
Он объяснил, почему на «Яндекс.Картах» скрыты израильские военные объекты. «Израиль является воюющей страной, находящейся под угрозой террористических актов со стороны ближайших соседей. И поскольку спецслужбы государства Израиль рассматривают это как потенциальную угрозу, они пролоббировали соответствующую поправку еще в 1997. Другие страны могли бы заняться тем же самым, однако по какой-от причине не видят в этом смысла», – рассказал эксперт.
По его словам, российские органы власти также могли бы обратиться к картографическим сервисам с задачей скрыть военные объекты. Но прежде необходимо решить, насколько это действительно необходимо. «Если будет сделан вывод, что подобная информация наносит ущерб государственной безопасности, то необходимо выстроить диалог с картографическими сервисами для устранения этой угрозы. Существует огромное количество международных площадок, где различные страны вырабатывают подходы к решению подобных проблем», – считает Полунин.
Ранее в СМИ обратили внимание на то, что сервис «Яндекс. Карты» не скрывает ключевые объекты российских Вооруженных сил. При этом важнейшие военные объекты Израиля на картах сервиса рассмотреть невозможно.