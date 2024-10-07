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Спрос россиян на зарубежную недвижимость упал на 40%
В третьем квартале 2024 года российские покупатели сократили интерес к зарубежной недвижимости на 40% год к году, при этом основное внимание фокусируется на небольших объектах в Таиланде и Индонезии.
Количество запросов из России на покупку зарубежной недвижимости в третьем квартале значительно сократилось, сообщает «Коммерсант».
Падение составило 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос среди всех русскоязычных покупателей, включая другие страны, уменьшился на 25%.
Эксперты связывают это с ограниченным платежеспособным спросом, сложностями с переводами средств за границу и завершением периода эмоциональных сделок. Главный редактор Prian.ru Филипп Березин объяснил снижение спроса геополитической напряженностью и нестабильностью рубля. В то же время, медианный бюджет сделок остался на уровне 300 тыс. евро, сообщает Tranio.
Турция и ОАЭ теряют популярность среди российских инвесторов. В Турции количество сделок с россиянами сократилось на 42,5% за год, а в ОАЭ – на треть. При этом интерес к недвижимости в Таиланде и Индонезии значительно вырос. В Tranio отмечают рост спроса на недвижимость в Таиланде на 47% год к году.
Стабильный спрос также зафиксирован на недвижимость в Омане, где интерес вырос на 77%. Среди европейских направлений стабильным спросом пользуется Черногория, в то время как другие страны региона демонстрируют падение спроса от 20% до 60%.
Березин не исключил, что спрос может стабилизироваться в четвертом квартале. Михаил Буланов из Tranio рассчитывает на поддержание интереса к иностранной недвижимости в качестве инвестиционного инструмента.