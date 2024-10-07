Спрос россиян на зарубежную недвижимость упал на 40%

Tекст: Алексей Дегтярев

Количество запросов из России на покупку зарубежной недвижимости в третьем квартале значительно сократилось, сообщает «Коммерсант».

Падение составило 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос среди всех русскоязычных покупателей, включая другие страны, уменьшился на 25%.

Эксперты связывают это с ограниченным платежеспособным спросом, сложностями с переводами средств за границу и завершением периода эмоциональных сделок. Главный редактор Prian.ru Филипп Березин объяснил снижение спроса геополитической напряженностью и нестабильностью рубля. В то же время, медианный бюджет сделок остался на уровне 300 тыс. евро, сообщает Tranio.

Турция и ОАЭ теряют популярность среди российских инвесторов. В Турции количество сделок с россиянами сократилось на 42,5% за год, а в ОАЭ – на треть. При этом интерес к недвижимости в Таиланде и Индонезии значительно вырос. В Tranio отмечают рост спроса на недвижимость в Таиланде на 47% год к году.

Стабильный спрос также зафиксирован на недвижимость в Омане, где интерес вырос на 77%. Среди европейских направлений стабильным спросом пользуется Черногория, в то время как другие страны региона демонстрируют падение спроса от 20% до 60%.

Березин не исключил, что спрос может стабилизироваться в четвертом квартале. Михаил Буланов из Tranio рассчитывает на поддержание интереса к иностранной недвижимости в качестве инвестиционного инструмента.