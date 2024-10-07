Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.0 комментариев
ФСБ завела дела на журналистов СНMedia и France 24 за пересечение границы России
Уголовные дела заведены на журналистов СНMedia и France 24 за незаконное пересечение границы России
На журналистов СНMedia и France 24 заведены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы РФ в Курской области, что может повлечь до пяти лет лишения свободы, сообщили в ЦОС ФСБ.
На журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент заведены уголовные дела за незаконное пересечение границы РФ в Курской области, передает РИА Новости. Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 322 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
По сообщению ЦОС ФСБ РФ, с 17 августа за аналогичные действия возбуждено четырнадцать уголовных дел в отношении иностранных журналистов. Эти случаи являются частью более широкой тенденции расследований аналогичных правонарушений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности начала расследование против журналистов из США и Румынии за незаконное пересечение границы в Курской области, заявив, что дела касаются 12 иностранных корреспондентов. Незаконно перешедших границу России журналиста CNN Ника Уолша и журналистку телеканала Rai Стефани Баттистини объявило в розыск российское МВД. ФСБ возбудила дела в отношении немецкого и украинского журналистов, незаконно проникших в Суджу через границу.