Лукашенко: Белоруссия адаптировалась в условиях фашистских санкций Запада

Tекст: Валерия Городецкая

«В условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта», – сказал белорусский лидер, выступая в Микашевичах Брестской области на празднике Дожинки, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

Стране не только накормить себя, но и занять передовые позиции в мировом экспорте продовольствия, отметил Лукашенко. Президент Белоруссии также отметил успехи Брестской области, которая за последние 25 лет увеличила выпуск сельхозпродукции более чем вдвое.

По его словам, «только Брестчина могла бы год кормить всю Беларусь хлебом». Лукашенко добавил, что объем намолоченного зерна позволяет производить до полмиллиарда буханок хлеба, с остатком на производство каш, спирта, пива и комбикормов.

Ранее Лукашенко заявил, что западные санкции против Белоруссии являются формой фашизма, они направлены не только против политического руководства страны, но и против всех жителей.