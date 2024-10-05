Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Спасатели-добровольцы успешно прошли учения в Кузбассе
Добровольцы-спасатели прошли учения по ликвидации ЧС в условиях Кузбасса
В Кузбассе прошли масштабные учения, на которых 200 студентов-спасателей отрабатывали навыки ликвидации последствий природных катастроф, включая развертывание штаба и оказание помощи.
В Кузбассе состоялся IV Всероссийский слет добровольцев-спасателей. В мероприятии приняли участие 200 студентов из разных уголков страны. Учения, направленные на отработку навыков ликвидации природных ЧС, были максимально приближены к реальным условиям.
Участники развернули штаб, сформировали оперативные группы и оказывали помощь «пострадавшим».
По легенде сценария, ураган в Кемеровской области вызвал подтопления, оползни и повреждения инфраструктуры. Добровольцы в ночь на 3 октября приступили к условной ликвидации последствий, усиленно работая с местными спецслужбами.
Выбор места проведения связан с уникальными условиями региона, идеально подходящими для тренировки навыков спасателей.
В течение четырех дней до учений участники совершенствовали навыки оказания первой помощи, пожарной безопасности, организации работы штаба, переправ и использования альпинистского снаряжения.
Они также подготовились к защите социально значимых проектов, из которых шесть были отобраны для реализации.
Слет организовал Всероссийский студенческий корпус спасателей при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и правительства Кузбасса.
За три года в мероприятии приняли участие более 1 тыс. добровольцев, которые помогают в ликвидации ЧС и гуманитарных миссиях по всей стране. Регулярное обновление навыков остается важной частью подготовки добровольцев.