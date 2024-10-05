Спасатели-добровольцы успешно прошли учения в Кузбассе

Добровольцы-спасатели прошли учения по ликвидации ЧС в условиях Кузбасса

Tекст: Александра Юдина

В Кузбассе состоялся IV Всероссийский слет добровольцев-спасателей. В мероприятии приняли участие 200 студентов из разных уголков страны. Учения, направленные на отработку навыков ликвидации природных ЧС, были максимально приближены к реальным условиям.

Участники развернули штаб, сформировали оперативные группы и оказывали помощь «пострадавшим».

По легенде сценария, ураган в Кемеровской области вызвал подтопления, оползни и повреждения инфраструктуры. Добровольцы в ночь на 3 октября приступили к условной ликвидации последствий, усиленно работая с местными спецслужбами.

Выбор места проведения связан с уникальными условиями региона, идеально подходящими для тренировки навыков спасателей.

В течение четырех дней до учений участники совершенствовали навыки оказания первой помощи, пожарной безопасности, организации работы штаба, переправ и использования альпинистского снаряжения.

Они также подготовились к защите социально значимых проектов, из которых шесть были отобраны для реализации.

Слет организовал Всероссийский студенческий корпус спасателей при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и правительства Кузбасса.

За три года в мероприятии приняли участие более 1 тыс. добровольцев, которые помогают в ликвидации ЧС и гуманитарных миссиях по всей стране. Регулярное обновление навыков остается важной частью подготовки добровольцев.