Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.30 комментариев
Путин поздравил Рахмона и анонсировал встречу в Москве
Путин поздравил Рахмона с днем рождения и сообщил о предстоящей встрече в Москве
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, выразив надежду на скорую встречу с ним в Москве в ближайшие дни.
«В преддверии нашей встречи в ближайшие дни в Москве шлю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», – передает ТАСС послание российского лидера в поздравительной телеграмме.
Путин и Рахмон регулярно обсуждают актуальные темы, связанные с Центральной Азией и другими важными регионами.
Новая встреча лидеров в Москве может затронуть как вопросы двустороннего сотрудничества, так и международную повестку.