Вспышка стрептококка в Гонконге привела к четырем смертям

Почти 100 человек заразились стрептококком в Гонконге, четверо умерли

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в Гонконге в результате вспышки инфекции, вызванной стрептококками группы B, количество заболевших достигло 91 человека. Четыре пациента скончались.

Отмечается, что за последнюю неделю выявлено 12 новых случаев, у пострадавших наблюдаются такие осложнения, как сепсис и абсцесс суставов.



В настоящее время 47 человек находятся на лечении в больницах Гонконга и четверо из них в тяжелом состоянии.

Эпидемиологи установили, что все случаи заболевания связаны с серотипом ST283, который считается высоко вирулентным штаммом. Эта бактерия, обычно безвредная, может вызывать серьезные заболевания, такие как инфекция крови или менингит.

Эпидемиологи предполагают, что инфекция распространяется через пресноводную рыбу, поскольку более двух третей заболевших контактировали с ней перед появлением симптомов.

Медики рекомендуют жителям и туристам воздерживаться от употребления сырой рыбы, особенно в виде сашими. Также советуется соблюдать осторожность при посещении рынков и чистить рыбу в перчатках.

Ранее сообщалось, что в Японии за полгода было зарегистрировано 977 случаев заражения гемолитическим стрептококком, известным как «бактерия, пожирающая плоть». При тяжелом течении заболевание может привести к отмиранию тканей рук и ног.