В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.3 комментария
В Японии зафиксировали рекордное число заражений пожирающей плоть бактерией
В Японии за полгода число заражений гемолитическим стрептококком, известным как «бактерия, пожирающая плоть», превысило рекордные показатели 2023 года, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные Национального института инфекционных заболеваний.
С начала 2024 года в стране было зарегистрировано 977 случаев заражения этой бактерией, которая при тяжелом течении заболевания может привести к отмиранию тканей рук и ног. За последний месяц этот показатель вырос на 176 случаев, передает РИА «Новости».
В 2023 году общее число заражений гемолитическим стрептококком составило 941, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений, ведущихся с 1999 года.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Токио, где за полгода выявлено 145 заболевших.
Причины роста числа заражений пока не установлены, но специалисты предполагают, что это может быть связано с увеличением случаев фарингита, вызванного теми же типами бактерий.