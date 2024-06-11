В Японии зафиксировали рекордное число заражений пожирающей плоть бактерией

Tекст: Ольга Иванова

С начала 2024 года в стране было зарегистрировано 977 случаев заражения этой бактерией, которая при тяжелом течении заболевания может привести к отмиранию тканей рук и ног. За последний месяц этот показатель вырос на 176 случаев, передает РИА «Новости».

В 2023 году общее число заражений гемолитическим стрептококком составило 941, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений, ведущихся с 1999 года.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Токио, где за полгода выявлено 145 заболевших.

Причины роста числа заражений пока не установлены, но специалисты предполагают, что это может быть связано с увеличением случаев фарингита, вызванного теми же типами бактерий.