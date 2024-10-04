Политолог: Взятие Угледара для России – только начало

Политолог Ухов: Взятие Угледара для России – только начало

Tекст: Александра Юдина

«Украинская пропаганда еще за пару дней до официального объявления о взятии, завела свою старую шарманку о том, что Угледар на самом то деле не важен и вообще там 100 человек мирного населения осталось», – отметил он в своем Telegram-канале.

При этом политолог подчеркнул, что одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять военную логистику и сделать вывод, что падение города имеет для безопасности новых территорий и украинских наступательных планов решающее значение.

Ухов добавил, что располагаясь юго-западнее Марьинки и угрожая Волновахе Угледар представлял собой крайне удобный плацдарм для возможного накопления сил ВСУ и броска на Мариуполь.

При этом политолог выразил мнение, что падение Угледара в контексте состояния украинской армии оказало тяжелое моральное поражение.

Он заметил, что российская армия системно улучшила связь, повысила эффективность атак дронов, наладила бесперебойную координацию действий артиллерии и штурмовых групп.

«Взятие Угледара видимо станет ключевым событием осенней кампании СВО и в перспективе может привести к созданию условий для флангового удара в тыл всей остающейся на Донбассе украинской группировке», – резюмировал Ухов.

Ранее в Минобороны сообщили о паническом отступлении украинских войск из Угледара. Противник покидал город в условиях окружения населенного пункта. Также был перекрыт последний путь отхода на север. Ключевой удар нанесли снайперские подразделения из Забайкалья. Их поддерживала огневая мощь танков.

Напомним, в четверг Минобороны сообщило об освобождении Угледара. Однако еще во вторник о взятии населенного пункта рассказывали российские военкоры. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как именно это событие отразится на ситуации на фронте.

Как пояснил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, освобождение Угледара значимо по двум причинам.