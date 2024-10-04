В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.0 комментариев
Песков рассказал о значении информационной работы в рамках модуля «Время героев»
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в рамках модуля «Время героев» рассказал о важности информационной работы для должностных лиц и объяснил, как правильно взаимодействовать с аудиторией в современном информационном пространстве.
В Telegram-канале программа обучения для бойцов и ветеранов СВО «Время героев» указано, что Песков выступил с лекцией о важности информационной работы для должностных лиц.
По его словам, ключевая задача – доступно объяснять людям суть своей работы. Он отметил, что первый контакт с информацией играет значительную роль, поэтому важно уметь донести правдивую и точную информацию до широкой аудитории.
Песков особо выделил коммуникативный образовательный трек, который запланирован в рамках модуля.
«Главное – знать, что вы хотите донести. Самое ценное – это умение сформулировать свою мысль», – подчеркнул он.
Представитель Кремля также обратил внимание на важность анализа аудитории для выбора наиболее эффективного канала распространения информации.
В завершение лекции участники встречи задали спикеру вопросы о том, как строить информационную политику на новых должностях в государственной службе.
Песков дал советы по выстраиванию эффективной информационной стратегии, подчеркнув, что понимание аудитории и способность адаптировать свои сообщения к ее потребностям – ключ к успешной коммуникации.