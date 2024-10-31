Анонсировано участие делегатов из 75 стран в симпозиуме «Создавая будущее»

В Международном симпозиуме «Создавая будущее», который пройдет в Национальном центре «Россия», примут участие представители из более чем 75 стран. В мероприятии ожидается участие около 3 тыс. человек, среди которых известные ученые, футурологи, писатели и представители деловых кругов.

На симпозиуме будут обсуждаться темы, касающиеся будущего Земли, влияния технологий на общество и роли человека в развитии цивилизации. «Международный симпозиум «Создавая будущее» станет площадкой для диалога ученых, писателей-фантастов, деятелей искусства, представителей бизнеса и органов государственной власти», – отметила руководитель управления международного сотрудничества Национального центра «Россия» Татьяна Карева.

В Москву уже прибыли первые иностранные участники, в том числе и художники из Бразилии Рафаэль Бтеше и Моника Да Силва Де Кейруш, а также представители Школы изящных искусств и дизайна Университета Аддис-Абебы. Для них организованы специальные экскурсионные программы по Москве.

Журналист-расследователь из Сербии Весна Веизович выразила надежду, что симпозиум откроет широкие возможности для обмена идеями о формировании общества, готового к повседневным вызовам, с сохранением традиционных ценностей. Джон Молера, директор по политике и исследованиям DD Geopolitics, подчеркнул важность создания движения, которое уважает традиции и интересы, основываясь на взаимном признании и сотрудничестве.

Симпозиум пройдет с 4 по 6 ноября и станет уникальной международной площадкой для обсуждения сценариев развития человечества и глобальных вызовов современности. Ожидается более 60 мероприятий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизации.