Пенсионерам напомнили о возможности получить субсидии и льготы на ЖКУ

Tекст: Александра Юдина

Российские пенсионеры могут рассчитывать на субсидии по оплате коммунальных услуг, если расходы на них превышают определенную часть месячного дохода. В Москве эта доля составляет 10% от дохода семьи, передает «Газета.Ru».

Также для пенсионеров предусмотрены компенсации на капитальный ремонт: 50% для граждан старше 70 лет и полное освобождение для тех, кто старше 80 лет, при условии, что они живут одни или с неработающими родственниками.

Кроме того, в Москве одинокие пенсионеры освобождены от платы за вывоз мусора и получают скидку на коллективную ТВ-антенну и телефонную связь.

Помимо прочего, Епифанова отметила наличие специальных скидок и компенсаций для инвалидов, ветеранов, участников ВОВ и жителей блокадного Ленинграда. С ноября текущего года компенсации на оплату ЖКУ будут предоставляться даже при наличии задолженности, если она непогашенная, с учетом данных из ГИС ЖКХ.

Для оформления льгот и скидок пенсионерам следует обращаться в соцзащиту или МФЦ. В некоторых регионах можно подать заявление через «Госуслуги». Необходимыми документами являются паспорт, пенсионное удостоверение, выписка из лицевого счета, подтверждающая отсутствие долгов по ЖКХ, и справка о составе семьи.

Напомним, выплаты для работающих и неработающих пенсионеров поднимут в 2025 году на уровень инфляции 2024 года. Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в следующем году средняя страховая пенсия по старости в России достигнет 24 тыс. рублей. Кроме того, с 1 ноября пенсии работников угольной промышленности, летных экипажей, а также пенсионеров, достигших 80 лет, будут увеличены благодаря перерасчету и доплатам.