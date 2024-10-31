Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».0 комментариев
Пенсионерам напомнили о возможности получить субсидии и льготы на ЖКУ
Российские пенсионеры могут рассчитывать на субсидии и льготы по оплате коммунальных услуг, если расходы превышают определенную долю дохода, рассказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.
Российские пенсионеры могут рассчитывать на субсидии по оплате коммунальных услуг, если расходы на них превышают определенную часть месячного дохода. В Москве эта доля составляет 10% от дохода семьи, передает «Газета.Ru».
Также для пенсионеров предусмотрены компенсации на капитальный ремонт: 50% для граждан старше 70 лет и полное освобождение для тех, кто старше 80 лет, при условии, что они живут одни или с неработающими родственниками.
Кроме того, в Москве одинокие пенсионеры освобождены от платы за вывоз мусора и получают скидку на коллективную ТВ-антенну и телефонную связь.
Помимо прочего, Епифанова отметила наличие специальных скидок и компенсаций для инвалидов, ветеранов, участников ВОВ и жителей блокадного Ленинграда. С ноября текущего года компенсации на оплату ЖКУ будут предоставляться даже при наличии задолженности, если она непогашенная, с учетом данных из ГИС ЖКХ.
Для оформления льгот и скидок пенсионерам следует обращаться в соцзащиту или МФЦ. В некоторых регионах можно подать заявление через «Госуслуги». Необходимыми документами являются паспорт, пенсионное удостоверение, выписка из лицевого счета, подтверждающая отсутствие долгов по ЖКХ, и справка о составе семьи.
Напомним, выплаты для работающих и неработающих пенсионеров поднимут в 2025 году на уровень инфляции 2024 года. Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в следующем году средняя страховая пенсия по старости в России достигнет 24 тыс. рублей. Кроме того, с 1 ноября пенсии работников угольной промышленности, летных экипажей, а также пенсионеров, достигших 80 лет, будут увеличены благодаря перерасчету и доплатам.